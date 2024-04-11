Как сообщить об увольнении правильно: не допускайте эти 6 ошибок

Увольнение — травматичный опыт и для организации, и для сотрудников. Очень важно учесть интересы тех, кто покинет компанию, и тех, кто в ней останется. Как сообщить плохие новости и не пожалеть об этом — читайте в материале.

«Когда вы вновь будете нанимать, люди на рынке труда будут относиться к компании соответственно той репутации, которую она заработала во время цикла увольнений», — говорит коуч руководителей Эвелин Родштейн.

Рассказываем о распространенных ошибках руководителей, которые сообщают об увольнении.

Не обсуждать состояние бизнеса откровенно

Лучшие компании следят за тем, чтобы сотрудники были в курсе положения бизнеса — как в хорошие, так и в плохие времена. Они приглашают сотрудников слушать конференц-звонки, проводят ежеквартальные собрания или организуют регулярные рассылки с информацией о состоянии бизнеса, рассказывая о новых крупных клиентах, поражениях, приобретении или продаже бизнеса, а также актуальных тенденциях в отрасли.

Эта дальновидная стратегия гарантирует, что неизбежный спад в бизнесе никого не шокирует. Люди понимают, как сложно вести бизнес, и не простят, если что-то от них скрывать.

Анджела Стоппер, директор по обучению и развитию персонала и организаций в Калифорнийском университете в Беркли, отмечает, что иногда организации медлят с плохими новостями, боясь, что «хорошие» сотрудники их покинут.

«Почему вы так думаете? — спрашивает она. — Все в вашей команде должны быть хорошими людьми».

Не иметь четкого плана действий

Увольнения могут привести к значимым изменениям в компании лишь в случае, если эти меры — часть большой стратегии.

Прежде чем действовать, убедитесь, что вы четко представляете себе эту стратегию и готовы убедительно ее представить. Разделив ваше видение, оставшаяся часть команды будет готова простить любые ошибки, отбросить сомнения и вновь посвятить себя вашей организации.

Выбирать неверный тон

Здоровый человек не хочет причинять боль другим, и руководители стремятся дистанцироваться от собственного чувства вины или неудачи. Но из-за этого они рискуют стать отстраненными, проигнорировать или уделить недостаточно внимания эмоциям, которые могут испытывать сотрудники.

Учтите это при планировании. Представьте, какого отношения бы вы хотели, и действуйте соответственно. Подумаете, как вы отреагируете, если кто-то на собрании начнет плакать или разозлится. Когда сотрудники покидают компанию, «вам нужно, чтобы они чувствовали заботу», — говорит Стоппер.

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Придется проявить эмпатию, но при этом не защищаться и не искать оправдания плохой деловой ситуации, в которой вы находитесь. Стойко выслушивайте критику — далеко не все хорошо реагируют на селфи CEO, который плачет на камеру из-за увольнений.

Не позволять оставшимся сотрудникам задавать вопросы

Большинство понимают, что требования бизнеса могут привести к сокращению штата. Будьте готовы ответить на множество вопросов — от того, как будет организована работа, до того, какую поддержку предложат уходящим сотрудникам.

Люди оценивают, насколько безопасно и выгодно оставаться в организации. Наверняка они захотят понять, почему сокращают одни должности, а не другие. Возникает проекция чувства вины выжившего («Почему выбрали их, а не меня?»), а также реакция на стресс: «Стану ли я следующим?».

Будьте готовы обосновать решения, но прежде проконсультируйтесь с юристами и отделом кадров, что вы можете говорить.

Сотрудники также захотят узнать, будут ли новые увольнения. Вы можете рассказать, что уверены в своей бизнес-стратегии, и, если это так, то дальнейших сокращений не планируется. Однако никогда не говорите, что это «единственные» или «последние» увольнения: вы не можете знать наверняка.

Возможность задать вопросы демонстрирует прозрачность и открытость руководителя, что может способствовать укреплению доверия со стороны сотрудников. Воспринимайте каждый разговор как возможность заново нанять того, кто остается в компании.

Не привлекать к процессу руководителей среднего звена

Сотрудники, скорее всего, направят большинство своих вопросов своим непосредственным начальникам. Поэтому крайне важно предоставить менеджерам среднего звена необходимую информацию, чтобы они могли развеять сомнения подчиненных.

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Менеджеры должны верить в стратегию, иначе их действия будут казаться несправедливыми, говорит Родштейн. Дайте им возможность разобраться в своих чувствах, чтобы они могли проявить себя как лидеры с неподдельной уверенностью, когда это больше всего необходимо.

Не проявлять признательности к уходящим сотрудникам

Ваши сотрудники внесли свой вклад в создание организации. Поблагодарите их за ту часть их жизни, которую они вложили в это дело. Искренне выражайте признательность, как в официальном, так и в личном общении.

Чтобы справиться с такой сложной ситуацией, как увольнение, необходимы обдуманные действия. Ваши сотрудники — это не только действующие партнеры по вашему бизнесу, но и будущие клиенты, заказчики и конкуренты. Относитесь к ним как к таковым.

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