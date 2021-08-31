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Истории

Прощальное интервью: какие вопросы задают чаще всего и как на них ответить

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Некоторые компании проводят прощальное интервью, когда сотрудник увольняется из компании. Часто его рассматривают как простую формальность, однако эксперты отмечают, что к нему следует относиться с максимальным профессионализмом. Для работодателя это возможность выяснить, с каким проблемами сталкивается команда, а для сотрудника — сохранить хорошие отношения с бывшими коллегами.

Менеджер по карьерному развитию FlexJobs Бри Рейнольдс рассказала, как лучше отвечать на шесть самых распространенных вопросов, которые задают на прощальном интервью.

Прощальное интервью: какие вопросы задают чаще всего и как на них ответить

Почему вы увольняетесь? 

Это вопрос задают чаще всего. Так работодатель определяет, что стало причиной смены работы (к примеру, это могут быть проблемы внутри компании).

По словам Рейнольдс, отвечать лучше честно и открыто. «С точки зрения компании, прощальное интервью — это время, когда мы можете поделиться реальными проблемами, — утверждает она. — Вы больше там не работаете, поэтому можете быть более открытым».

При этом Рейнольдс отмечает, что не следует чрезмерно вдаваться в критику. Будьте честны, но придерживайтесь более расплывчатых формулировок. Иначе вы окончательно разорвете отношения с этой организацией.

Хватало ли вам ресурсов, чтобы преуспевать в работе?

Инструменты профессионального развития и умелые наставники важны так же, как телефон и компьютер. Рейнольдс утверждает: не следует воспринимать это как возможность пожаловаться на то, что вас не устраивало в работе.

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Гораздо лучше дать обратную связь, которая будет полезна работодателю. Помимо этого, подумайте, какие инструменты пригодились бы будущим сотрудникам, чтобы достичь успеха в работе.

Что вы можете сказать о своем начальнике?

Отвечать на этот вопрос следует так, будто ваш непосредственный начальник находится с вами в комнате. Компания пытается понять, в чем причина ухода сотрудника: в должностных обязанностях или в руководстве. Не воздерживайтесь от комплиментов, но и не забывайте про критику.

Что вам нравилось и не нравилось в работе?

По словам Рейнольдс, лучше начинать с положительных отзывов — это разрядит обстановку. А затем переходить к более критическим замечаниям. «Сообщите, что в целом сотрудничество с компанией было благоприятным, но некоторые аспекты можно улучшить», — советует Рейнольдс. Это поможет работодателю понять, как изменить условия для должности, которую вы покидаете.

Готовы ли вы рекомендовать компанию другим?

Как и в случае со многими другими вопросами, сотрудникам не стоит слишком вдаваться в подробности. Работодатель задает этот вопрос по очевидным причинам — ему нужно определить, как сделать должность более привлекательной.

Рейнольдс также отмечает, что некоторые компании серьезно относятся к информации, полученной на прощальном интервью, и обсуждают ее с руководителем команды или менеджером.

Что бы вы посоветовали?

Обычно этот вопрос задают последним. Здесь сотруднику следует рассказать, какие аспекты компании или работы, по его мнению, следует изменить. Однако не стоит предлагать «пошаговое руководство» о том, как эти изменения реализовать — оставьте эту возможность компании.

«Кроме того, поскольку вы уходите из этой компании, вам следует поберечь свое время», — добавляет Рейнольдс.

Источник.

Фото на обложке: shisu_ka / Shutterstock

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