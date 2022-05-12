Как сообщить начальнику об увольнении: 5 сценариев

Разговор с руководителем о предстоящем увольнении — одна из самых сложных бесед, которая может произойти в рабочей обстановке. Более того, реакцию довольно трудно предсказать: это могут быть гнев, угрозы, попытки вызвать чувство вины, раскритиковать другую компанию или даже выдвинуть встречное предложение. Рассматриваем вероятные сценарии и стратегии поведения для каждого.

Принять решение уволиться непросто, но еще труднее сообщить об этом начальнику. Что сказать, оказавшись с ним лицом к лицу, через Zoom или лично?

Уход с работы — это не самый комфортный опыт. В конце концов, это решение меняет статус-кво и нагрузку для всего коллектива. В идеале нам хочется слышать от начальника что-то вроде: «Очень рад за вас. Это отличный следующий шаг — конечно, я понимаю».

Но так происходит не всегда. Многие сотрудники, даже если знают, что решение уйти верно, переживают о том, как рассказать об этом руководителю и как он отреагирует.

Нихар Чхая и Дори Кларк имеют внушительный опыт в консультации руководителей. Они рассказали о пяти распространенных реакциях менеджеров, которые возникают, когда сотрудник объявляет о своем уходе, и как стоит вести себя в таких сценариях.

Сценарий 1. Злость

В зависимости от эмоционального состояния руководителя новость об увольнении может расстроить его или даже привести в ярость. Руководитель может забеспокоиться, как справиться с рабочей нагрузкой, или счесть это предательством. Тот, кто не знает, как справиться со своим гневом, может разозлиться и атаковать собеседника. «Я не могу поверить, что вы делаете это после того, как я вас поддерживал!» — может сказать он.

Часто это временная реакция на стресс, и через некоторое время человек остывает.

Совет: Будьте милосерднее. Позвольте руководителю осознать новость и заверьте его, что не оставляете компанию в беде.

Можно сказать что-то вроде: «Я знаю, что это было неожиданностью. Я хочу, чтобы вы знали, насколько я благодарен вам за поддержку и вдохновение. Для меня новая работа — возможность, которую я не могу упустить, но знайте, что я хочу сделать все возможное, чтобы этот переход был как можно более плавным».

Сценарий 2. Критика

Руководитель, который чувствует себя неуверенно, может попытаться дать непрошеный совет и раскритиковать ваши планы на будущее. Чхая и Кларк неоднократно наблюдали, как менеджеры пытаются ослабить энтузиазм сотрудников, пренебрежительно отзываясь об их будущем работодателе.

Так, одной из их клиенток начальник сказал, что переход в другую, гораздо более известную компанию был огромной ошибкой, потому что «никому не нравится там работать» и «ее бренд действительно пришел в упадок».

Совет: Оказавшись в такой ситуации, не пытайтесь спорить. Вместо этого попытайтесь сменить тему разговора, чтобы сдвинуть его с мертвой точки. Будут уместны слова вроде: «Я действительно ценю вашу заботу. Я думаю, что для меня это лучшее решение, и меня это радует, но спасибо вам».

Сценарий 3. Угрозы

Еще одна реакция, которая может возникнуть у руководителя — запугать сотрудника, чтобы заставить его пересмотреть свое решение. Эксперты рассказывают, что руководитель одной из их клиенток, узнав об увольнении, пригрозил ей, напомнив о ее слабостях и сказав: «Я не знаю, смогу ли я порекомендовать вас кому-то из своих знакомых в будущем».

Фото в тексте: fizkes / Shutterstock

Совет: Помните, что цель разговора об увольнении не в том, чтобы обсуждать эффективность или пытаться изменить чье-то мнение о вас. Если начальник вам угрожает, на самом деле он оказывает вам услугу, демонстрируя, что он не союзник.

Скажите ему: «Я вас услышал. Спасибо, что сообщили». И быстро заканчивайте разговор.

Сценарий 4. Чувство вины

Один из самых сложных приемов, которому трудно сопротивляться, — попытки вызвать чувство вины. В качестве примера Нихар Чхая и Дори Кларк приводят одного из клиентов, который рассказал о своих планах начальнице. Она спросила его: «Вы знаете, сколько раз я вас защищала?» и стала перечислять, на что ей пришлось пойти, чтобы оградить его от организационной опасности.

Совет: Наверняка вы уже чувствуете себя неуверенно, особенно если у вас близкие отношения с руководителем. Поэтому истории, вызывающие чувство вины, будут особенно болезненны. Выразите благодарность: «Я знаю, как сильно вы меня поддерживали. Я действительно ценю все, что вы сделали. Это было нелегкое решение, но я чувствую, что мне пора двигаться дальше, и я всегда буду благодарен за нашу совместную работу».

Сценарий 5. Торг

Нередко менеджер спрашивает увольняющегося, что заставит его остаться. Иногда он даже может предложить более выгодные условия. Разумеется, это не самый негативный исход. Скорее это положительное доказательство того, насколько вы значимы для организации. Но если вы не готовы, такое поведение может вызвать дискомфорт.

Совет: Прежде чем начать разговор об увольнении, продумайте, как реагировать на предложение. Ваше решение окончательное, и вы готовы двигаться дальше? Или вы готовы остаться, если текущий работодатель предложит лучшие условия?

В первом случае можно сказать: «Я действительно ценю ваше предложение. Я действительно все обдумал и уверен, что мне следует двигаться дальше, но мне приятно, что вы спросили».

Если вы готовы остаться, ответ может звучать следующим образом: «Я начал этот разговор не для того, чтобы воспользоваться предложением. Я планировал перейти на новую работу. Но мне действительно нравится здесь работать, и если возможно обеспечить такие же условия, как те, что мне предложили, я бы с удовольствием остался здесь».

Предупредить руководителя об уходе из компании — один из самых сложных разговоров, который может произойти в рабочей обстановке. Довольно трудно предсказать, как он отреагирует. Продумайте, как действовать в каждом из описанных сценариев, и вы значительно повысите свои шансы завершить разговор осознанно и сохранить лицо.

Источник.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock