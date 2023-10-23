Что делать, если увольнение не за горами: как обезопасить себя, чтобы уйти без страха

В любом случае, подготовиться к возможному увольнению стоит как можно раньше. О том, как именно это сделать, рассказала карьерный консультант, эксперт в области управления персоналом Анна Неустроева.

Возможно, на скорое увольнение намекнул начальник или сотрудник HR-отдела, или же в компании планируется массовое сокращение или оптимизация? А может быть, ваши опасения беспочвенны и на самом деле все хорошо?

Проверьте факты: есть ли реальные причины думать о потере работы

Иногда опасения могут быть связаны с личными страхами и имеют мало общего с реальностью. Поводы думать о том, что возможно увольнение, можно условно разделить на три вида:

a. Объективные личные. Они касаются только специалиста, который догадывается о скором увольнении. Скорее всего, это увольнение будет иметь под собой реальные причины.



Что может свидетельствовать о скором увольнении:

руководство лично сообщает вам о недовольстве вашей работой. Но если есть диалог — есть шанс что-то изменить: задайте вопросы, проясните, каких от вас ждали результатов, предложите, что вы можете улучшить;

вам открыто говорят о том, что вы не справились с важной задачей или не прошли испытательный срок;

критика становится основной составляющей ваших разговоров с начальством;

руководство косвенно намекает, что вы «не вписываетесь» в команду;

вы наблюдаете явные изменения в общении с начальством или коллегами (вас игнорируют, не поручают задачи, которые вы обычно выполняли, не приглашают на совещания, хотя раньше вы участвовали в них на постоянной основе, и так далее).

Важно: критика со стороны руководства далеко не всегда означает, что вас собираются уволить. Иногда это просто обратная связь с целью скорректировать работу и улучшить показатели.

b. Объективные со стороны организации. В этом случае увольнение также реально, но связано оно будет с процессами в самой компании.



Как понять, что опасения в этом случае не беспочвенны:

руководство или кадровая служба упоминает об «оптимизации» — за этой формулировкой часто кроется увольнение ряда сотрудников;

есть достоверные сведения о скором слиянии или поглощении с участием вашей компании;

руководство намерено прекратить финансирование проектов, в которых вы участвуете: в этом случае сотрудники могут быть переведены на другие проекты, но возможно и увольнение;

в организации сменилось или скоро сменится руководство.

c. Субъективные личные. Они связаны с персональными страхами отдельного человека и обычно не имеют под собой реальной основы: то есть увольнения на самом деле не планируется, но сотрудник тревожится из-за своих внутренних шаблонов или прошлого опыта.

Что делать в таком случае? Лучший вариант — обсудить свои опасения с психологом и поработать с этой проблемой в личной терапии.

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Изучите рынок труда

По-прежнему ли ваши навыки актуальны? Или сейчас к специалистам вашей профессии предъявляют новые требования, которые появились за годы вашей работы на одном месте? Стоит это проверить.

Оцените количество открытых вакансий в вашей профессии и отрасли. Если вакансий с подходящими условиями мало, рассмотрите смежные отрасли, но те, где требуется конкретно ваша специализация. Если и там вакансий недостаточно или нет совсем, рассмотрите специальности, близкие к вашей по набору навыков.

Определите карьерную цель: хотите ли вы перейти на такую же должность, или с повышением, или это не принципиально и вы согласны практически на любую работу. Выбрали? Отлично, это цель на ближайшее время. А к чему она должна привести вас через год? А через три? Конечно, в текущей действительности сложно строить долгосрочные планы, но хотя бы понять, чего хочется, будет полезно.

Составьте список компетенций, которых вам не хватает. Распишите, как и где вы можете получить необходимые навыки: можно сделать список учебных программ, курсов и консультаций, которые помогут освоить компетенции.

Актуализируйте резюме

Рекомендации по составлению резюме:

Описывайте деятельность через призму ваших достижений: тех результатов работы, которые можно выразить в цифрах. Например: повысил продажи за пять месяцев в 1,6 раза; успешно прошел две налоговые проверки; снизил текучесть кадров на 36%, и т.д.

Указывайте навыки и достижения, релевантные тем должностям, на которые претендуете.

Не преувеличивайте и не обманывайте. Подтасовка фактов обычно быстро вскрывается и скорее вредит поиску.

Если у вас возникают сложности с выбором сильных сторон для резюме — можно обратиться к карьерному консультанту: он поможет сформулировать, в чем ваша «суперсила».

Важно: разместите готовое резюме не на одной, а на 2-3 площадках для поиска работы, чтобы охватить большее компаний и рекрутеров.

Что если вы еще работаете на текущей должности, а начальник или сотрудник HR-отдела увидел ваше резюме на сайтах для поиска работы?

С юридической точки зрения это абсолютно корректно: вы можете держать резюме открытым в течение всего периода работы. С точки зрения этики все зависит от конкретных обстоятельств и руководства. В некоторых компаниях спокойно относятся не только к наличию открытых резюме, но даже к тому, что сотрудники время от времени ходят на собеседования.

Где-то все наоборот: начальство требует убирать резюме с сайтов, иногда может дойти до скандала. В любом случае, право официально искать новую работу, даже если вы еще числитесь на текущей, у вас есть.

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Запросите рекомендации на текущем месте работы

Разумеется, если непосредственный начальник недоволен вами как сотрудником, не стоит идти за рекомендацией к нему. Зато хорошее впечатление о вас могло сложиться у руководителей других отделов и тех, с кем вы работали над совместными проектами.

Неэтичным считается обращение за рекомендательными письмами к подчиненным — их оценка может оказаться слишком субъективной. Зато попросить о таком письме коллегу вполне приемлемо.

Займитесь нетворкингом

Иногда для поиска работы необязательно размещать резюме на специальных площадках. В последние годы их зачастую успешно заменяет нетворкинг — общение с людьми из вашей профессиональной среды.

С чего начать:

вступайте в профессиональные чаты и онлайн-сообщества в мессенджерах и социальных сетях;

изучайте мероприятия для специалистов вашей отрасли и, по возможности, посещайте их: участвуйте в кейс-чемпионатах, хакатонах, — это отличный способ расширить сеть контактов и зарекомендовать себя;

заводите знакомства, участвуйте в круглых столах, обсуждениях на профессиональные темы;

чаще рассказывайте людям, чем занимаетесь: возможно, кто-то из ваших знакомых как раз находится в поисках такого специалиста.

Подготовьте финансовую подушку безопасности

Важно начать делать это, как только у вас появились более-менее серьезные причины подозревать об увольнении.

Как подготовить финансовую подушку: подсчитайте минимальную сумму, нужную вам для жизни в месяц. Учтите все обязательные траты: от покупки продуктов и заправки автомобиля до секций для детей. Если вы арендуете жилье, выплачиваете ипотеку, кредит или рассрочку, включите в свои расчеты платежи по ним.

Когда вы посчитали сумму, умножьте ее на 3-6 месяцев: именно столько времени в среднем требуется на поиск работы. Но учтите, что в реалиях последних лет поиск может затянуться, так что, чем лучше вы подготовитесь, тем спокойнее сможете заниматься поиском.

Если увольнение грядет не скоро (например, через год), можно задуматься о более эффективных финансовых инструментах, чем просто накопление: например, изучить инвестирование.

Важно: воздержитесь от компульсивного шопинга на почве стресса. Он может поставить под угрозу имеющиеся накопления и создание подушки безопасности.

Работайте со стрессом

Увольнение всегда неприятно: часто заставляет усомниться в собственных силах и привносит в жизнь много неопределенности. Все это ведет к повышению уровня стресса, как минимум, пока не найдена новая работа. Справиться с ним поможет психолог или самостоятельное выполнение упражнений.

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Методы самопомощи в стрессе:

Спите по восемь часов. Это важно для поддержания уровня энергии и снижения тревожности. Питайтесь сбалансированно. Фастфуд и сладости не помогут справиться со стрессом, а лишь дадут мимолетное удовольствие. Также в стрессе многие начинают «заедать» эмоции или, напротив, перестают есть. Нарушенный режим питания усугубит как ментальное, так и физическое состояние: ешьте хотя бы три раза в день. Если периодически чувствуете накрывающую вас панику, делайте дыхательные упражнения: например, дыхание «по квадрату». Выполняйте конкретные действия, связанные с поиском работы. Выписать в блокнот свои сильные стороны и составить список курсов для освоения новых навыков — тоже считается. Уровень стресса уменьшается, когда мы делаем конкретные шаги к своей цели.

Чек-лист «Как подготовиться к увольнению»:

Определите, есть ли реальная причина для увольнения. Возможно, руководство недовольно лично вами или в компании планируется оптимизация/сокращение отделов. Если ваши подозрения скорее субъективны, стоит поработать над страхами: возможно, обратиться к психологу. Изучите рынок труда и определите карьерную цель. Возможно, вы захотите устроиться на должность, максимально схожую с вашей, или перейти на уровень выше. А может быть, решите сменить специализацию или уйти в смежную отрасль. Когда определитесь — создайте список навыков, которых вам не хватает, и определите, что нужно для их освоения. Актуализируйте резюме в соответствии с рынком труда и карьерной целью. В резюме опишите достижения и навыки, релевантные должности, которую ищете. Делайте акцент на результатах, а не процессе работы. Запросите рекомендации на текущем месте работы. Их может дать ваш непосредственный начальник или руководители других отделов, с которыми вы работали. Рекомендательные письма можно запросить и у коллег — но только не у подчиненных. Займитесь нетворкингом. Вступайте в профессиональные сообщества, знакомьтесь с коллегами, участвуйте в мероприятиях, связанных с вашей профессией и отраслью в целом. Подготовьте финансовую подушку безопасности. Это сумма ваших минимальных трат за месяц, умноженная на 3-6. Если есть возможность, задумайтесь об изучении инвестирования. Работайте со стрессом. Эффективнее всего будет обратиться к психологу, но можно снижать уровень стресса и методами самопомощи. Также важно спать не меньше 8 часов в день, питаться качественно и минимум три раза в день, по необходимости выполнять дыхательные практики.

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