4 препятствия, которые сдерживают карьерный рост

Некоторые проблемы, с которыми мы сталкиваемся на протяжении карьеры, универсальны и актуальны для разных поколений. Например, нам трудно менять профессию, и мы боимся, что нас заменят технологии.

Бояться начинать что-то новое

Это происходит, когда мы сталкиваемся с необходимостью кардинально изменить свою профессиональную жизнь. Без четкого, привлекательного и понятного плана дальнейших действий мы можем чувствовать себя парализованными.

Дело в том, что человек боится неопределенности. Как показало недавнее исследование, большинство людей предпочтут удар электрическим током, а не неопределенный результат.

Чтобы выйти из ступора, нужно выбрать привлекательный путь, а затем развить необходимые навыки и стать увереннее в себе. Это позволит двигаться вперед и с легкостью преодолевать трудности.

Оставаться на нелюбимой работе

Многие люди держатся за работу, которая не приносит удовлетворения. Им кажется, будто следующее повышение обязательно исправит ситуацию. Но часто это не так.

Чтобы начать двигаться дальше, важно избавиться от образа мышления, который вас сдерживает. Часто люди, оказавшиеся в таком кризисе, уверены: они должны терпеть нелюбимую работу, поскольку на них рассчитывают другие. И все же мы лучше поддерживаем других, когда в первую очередь заботимся о себе.

Бояться новых технологий

С этим сталкивается каждое поколение. Сегодня многие считают искусственный интеллект первой серьезной угрозой, способной отобрать у людей работу, а 200 лет назад рабочих пугало появления парового двигателя и машинного производства. Волны технологических прорывов были и будут особенностью человеческого общества. Вопрос в том, как относиться к ним — как к угрозе или как к новым возможностям?

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Страх перед новыми технологиями часто возникает в середине и в последующие годы развития карьеры. Чтобы преодолеть его, важно сохранять энтузиазм по отношению ко всему новому. С возрастом это может потребовать некоторых усилий. Попробуйте убедить себя, что изучение чего-то нового — не рутинная работа, а соревнование с друзьями или личная цель. Если получать от этого удовольствие, это больше не будет казаться угрозой.

Отклоняться от своих моральных принципов

В таких громких кейсах, как FTX, Theranos и WeWork, виновных часто изображают карикатурно, как суперзлодеев из фильмов Marvel. Однако на протяжении карьеры все мы сталкиваемся с этическими дилеммами.

Соблазн отклониться от своего морального пути может быть сильным. Главное — сохранять бдительность. Старайтесь постоянно учитывать личные границы. Окружите себя людьми, с которыми можно обсудить деликатные вопросы, связанные с карьерой. Это могут быть независимые консультанты, наставники, друзья и члены семьи.

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