Пять главных ошибок, о которых жалеют предприниматели

Предприниматели ведут бизнес по-разному: одни рискуют, другие придерживаются консервативных стратегий. Но есть ошибки, о которых жалеет большинство владельцев бизнеса. CEO сервиса для анализа электронной почты EmailAnalytics Джейсон Демерс рассказывает про пять самых распространенных ошибок.

Упущенные возможности

Предпринимательство — рискованный шаг, который полностью меняет образ мышления. Даже если вы не вложили личные сбережения в развитие компании, ваш потенциальный доход полностью зависит от ее успеха. Многие предприниматели придерживаются консервативного стиля управления: используют проверенные стратегии и опасаются рисковать — например, выходить на новые рынки.

С одной стороны, такой подход может принести стабильный доход. С другой — через несколько лет предприниматель может пожалеть об упущенных возможностях. Риск не всегда приводит к убыткам, иногда он помогает получить еще большую прибыль.

Неправильно подобранный персонал

Начинающие предприниматели с отличными идеями очень уверены в себе, быстро принимают решения и стремятся как можно скорее вывести продукт на рынок. Иногда для этого приходится быстро заполнять открытые вакансии, не обращая внимания на личные качества сотрудников.

Однако процесс найма очень важен. Преданный делу, трудолюбивый и надежный сотрудник значительно превосходит тех, кто работает только ради денег. А дружелюбный и веселый коллега намного лучше замкнутого и эгоистичного. Подбору персонала будущей компании стоит уделить особое внимание — и результаты не заставят себя ждать.

Опора только на интуицию

Одна из самых привлекательных сторон предпринимательства — возможность принимать собственные решения. Владелец бизнеса выбирает направление развития компании, от общей стратегии до повседневных мелочей. Однако немногие достигают успеха, полагаясь только на свою интуицию.

Большинство успешных предпринимателей принимают решения вместе с командой консультантов-экспертов в определенных областях.

Эта команда может состоять из наставников, коллег, партнеров или простых сотрудников компании. Главное — прислушиваться к их мнению. Даже если в конечном итоге решение останется неизменным, вы сможете рассмотреть его с разных сторон и будете знать о возможных последствиях.

Слишком серьезное отношение к работе

Успех компании неразрывно связан с личным успехом ее владельца.

Часто молодые предприниматели отдают все силы развитию бизнеса, тщательно контролируют каждую деталь и засиживаются работе до поздней ночи. Но такой подход создает напряженную рабочую обстановку и может привести к конфликтам в коллективе.

Более того, он отрицательно влияет на ваше собственное настроение, погружая в состояние постоянного стресса и переутомления. Постарайтесь расслабиться — добавьте немного шуток и веселья в повседневную жизнь.

Отсутствие отдыха

Достичь баланса между работой и личной жизнью бывает нелегко, но он необходим для сохранения рассудка. Ради друзей, семьи и личного здоровья не стоит забывать об отдыхе. Возьмите небольшой перерыв, чтобы снять стресс и уделить внимание другим аспектам своей жизни.

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