Скучный и предсказуемый: 8 качеств эффективного руководителя

Считается, что лидерские качества сильно зависят от ситуации, в том числе должности и компании, а также способностей членов команды. Тем не менее есть и универсальные качества руководителя, которые позволяют создать сильную команду при любых условиях.
Добросовестный — организованный и дисциплинированный, обладает самоконтролем.
Экстраверт — проявляет интерес по отношению к другим людям и уверенно чувствует себя в обществе.
Открыт новому опыту — любознательный и креативный.
Эмоционально стабильный — ведет себя хладнокровно и спокойно.
Дипломатичный — предпочитает ладить с окружающими, а не провоцировать конфликт.
Предсказуемый — в исследовании неоднократно подчеркиваются негативные связи между эффективным руководством и лидерскими качествами темной стороны, такими как нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Большинство людей предпочитают работать под руководством предсказуемого, стабильного, безопасного и довольно скучного начальника.
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Обладает эмоциональным интеллектом — способен учитывать интересы других и управлять своими эмоциями, даже при сильном давлении.
Заботливый — большинство людей хотят, чтобы начальник был не лучшим другом, а помощником в профессиональном развитии. Для этого руководитель, как правило, должен быть сосредоточен не на себе, а на сотрудниках, предоставлять им четкие указания и обратную связь, а также относиться ко всем одинаково и справедливо.
Фото на обложке: Svetlana Rey /
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