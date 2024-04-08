В Нидерландах будут удаленно контролировать скорость электровелосипедов

Проблему может решить система Adaptive Speed Governance (ASG), которую сейчас тестируют в Амстердаме. Она автоматически снижает скорость электровелосипедов в определенных частях города, например вблизи школ и оживленных перекрестков. Рассказываем, как это работает.

В Нидерландах серьезной проблемой стали электробайки — их владельцы часто превышают скорость, обходя официальное ограничение в 25 км/ч.

Платформа, разработанная некоммерческой организацией Townmaking Institute, объединяет различные слои пространственной информации. Это фиксированные точки, такие как школы и оживленные перекрестки, а также зоны, которые могут временно представлять опасность, например места проведения уличных фестивалей. Платформа также в реальном времени получает от датчиков данные о дорожном движении.

Модуль, установленный на руле электробайка, подключается к этой платформе через 5G. В отличие от GPS, эта сотовая сеть более точно определяет местоположение и скорость транспортного средства. Когда модуль обнаруживает, что человек приближается к оживленной зоне, на экране появляются уведомления.

Пример уведомлений. Фото в тексте: Townmaking Institute

Они бывают двух видов. Первые предупреждают о потенциальных опасностях впереди. Если же велосипедист не снижает скорость, модуль посылает сигнал, чтобы ограничить работу двигателя или полностью отключить его. В результате становится сложнее поддерживать ту же скорость.

Пример уведомлений. Фото в тексте: Townmaking Institute

По словам создателя системы Пола Тиммера, идея заключается в том, чтобы информировать велосипедистов о возможных опасностях.

«Наше исследование показало, что предупреждение само по себе побуждает снизить скорость, — говорит он. — Большинство людей стараются избегать опасных ситуаций, в которых они могут нанести вред как другим, так и себе».

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В Нидерландах скорость движения электробайков не должна превышать 25 км/ч, но многие обходят это ограничение с помощью модификаций. Велосипедисты также освобождены от правил дорожного движения и возрастных ограничений, которые обязаны соблюдать владельцы мопедов.

Если система дистанционного ограничения скорости не поможет, следующим шагом может стать введение номерных знаков. «Владельцы электровелосипедов будут обязаны носить шлемы, быть старше 16 лет, и за ними будут следить камеры контроля скорости», — говорит Тиммер.

В этом году Townmaking Institute протестирует свою технологию и в нескольких других европейских городах, в том числе в Мюнхене, Афинах и Милане.

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Фото на обложке: Canetti / Shutterstock