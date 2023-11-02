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Истории

В Норвегии почти все ездят на электромобилях. Почему это проблема для страны?

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Норвегия — мировой лидер по внедрению электромобилей: на них приходится 87% продаж новых машин в стране, что намного превышает показатель Евросоюза в 13%. Примером Норвегии вдохновляются другие государства, ее хвалят фонды по защите окружающей среды и даже Илон Маск.

Стоит ли другим странам следовать примеру Норвегии? Подробности — в пересказе материала Vox.

В Норвегии почти все ездят на электромобилях. Почему это проблема для страны?

Как норвежцы полюбили электромобили

Может показаться странным, что этот вид транспорта так популярен именно в Норвегии: в стране нет своей автомобильной промышленности, и она экспортирует в основном ископаемое топливо.

В прошлом в Норвегии преобладало сельское население. Но после Второй мировой войны экономика начала расти, а люди переезжали в города и их окрестности и чаще пользовались автомобилями. Страна вложила много денег в дорожную инфраструктуру, при этом общественный транспорт отошел на второй план.

В результате в Норвегии этот вид транспорта по-прежнему используется гораздо реже, чем в других странах Европы. Уровень автомобилизации там также выше, чем в соседних Дании и Швеции. При этом жители норвежских городов редко используют свои автомобили — в основном для поездок к родственникам и отдыха за городом.

К 1990-м годам автомобиль стал незаменимым видом транспорта в Норвегии. В тот период местные предприниматели запустили два стартапа по производству электрокаров: Buddy и Think. Это породило идею о том, что Норвегия может стать мировым центром производства таких машин.

Чтобы поддержать эти компании, правительство освободило электрокары от налогов на покупку, которые сегодня увеличивают стоимость в среднем на $27 тыс. Владельцам электромобилей, которых в то время было немного, также разрешили не оплачивать дорожные пошлины, парковку и переправы на паромах по всей стране.

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Вскоре местные производители столкнулись с финансовыми проблемами, и стремление Норвегии стать глобальным центром производства электромобилей сошло на нет. Но льготы продолжали действовать.

В середине 2010-х годов мировой рынок электрокаров укрепился, и покупателям стали доступны стильные и мощные модели, в том числе от Tesla. На тот момент Норвегия уже использовала чистую электроэнергию, и политика в области электротранспорта стала основой стратегии страны по замедлению изменения климата.

Разнообразие моделей и государственные льготы побудили сотни тысяч норвежцев перейти на электромобили — казалось, что так они и экономят деньги, и спасают планету. Субсидиями также воспользовались семьи, которые могли позволить себе несколько машин.

Это изменило авторынок страны и помогло сократить выбросы углерода. Если в 2014 году доля электромобилей в продажах новых моделей составляла 1%, то сейчас — 83%. Примерно каждая четвертая машина на дорогах Норвегии работает на электроэнергии, а в период с 2014 по 2023 годы объем выбросов наземного транспорта в стране сократился на 8,3%.

При этом жители стали более зависимы от автомобилей, что наносит и иной ущерб.

Электрокаров стало больше, но норвежским городам нужно меньше машин

В 2010-х годах продажи электромобилей росли, а льготы на них почти никак не ограничивались. Богатые норвежцы могли приобретать любое количество моделей высокого класса с полным пакетом субсидий. 

В 2022 году субсидии на электрокары в Норвегии достигли $4 млрд, что равно 2% национального бюджета.

При этом стратегия мало что предлагала менее состоятельным гражданам, у многих из которых нет автомобиля. Согласно недавнему исследованию, вероятность того, что норвежская семья купит электромобиль, растет на 26% с каждыми $11 тыс. годового дохода. Можно предположить, что субсидии на электрокары перераспределили ресурсы в пользу богатых.

Льготы также подрывают усилия норвежских городов, которые стремятся развивать альтернативные способы передвижения — общественный транспорт, велосипеды и пешие прогулки. Для этого местные власти сокращают число парковочных мест и создают пешеходные улицы, что, в свою очередь, делает менее целесообразным наличие автомобиля. 

Фото в тексте: Softulka / Shutterstock

Такие города, как Берген и Тронхейм, вложились в транспортные системы, но из-за щедрых льгот на электрокары вождение порой обходится дешевле общественного транспорта. Это также негативно сказывается на бюджете на общественный транспорт — он включает дорожные пошлины, от которых освобождены владельцы электромобилей. 

Правительство Норвегии продвигает исключительно электромобили и не предоставляет льготы, к примеру, на электровелосипеды. Критики считают, что дело в политике: с этой точки зрения проще дать людям возможность купить машину по более дешевой цене, чем продвигать альтернативные виды передвижения.

Другие страны могут избежать этих ошибок

В последние годы Норвегия начала устранять противоречия, связанные с переходом на электротранспорт.

  • В 2017 году владельцев электрокаров обязали оплачивать парковку, дорожные пошлины и паромы, хотя им по-прежнему предоставляют скидки.
  • С января этого года не облагаются налогом только $45 тыс. от покупной цены новой машины.
  • Покупатели самых больших (и часто самых дорогих) электромобилей также платят дополнительный сбор, размер которого зависит от веса автомобиля.

В результате нововведений в стране упали продажи некоторых электромобилей высокого класса.

Опыт Норвегии показывает, что электромобили — не решение всех проблем с транспортом. Акцент на их внедрении может усугубить неравенство в обществе и помешать развитию других экологически чистых видов транспорта. 

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Фото на обложке: AS photo family / Shutterstock

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