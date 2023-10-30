Автопроизводители сокращают инвестиции в электротранспорт

Рост спроса на EV замедляется. GM, Honda, Toyota и другие автопроизводители все откровеннее озвучивают неутешительные прогнозы и урезают траты на развитие технологии.

Мимо цели

General Motors стала одним из крупнейших автопроизводителей, забивших тревогу. На недавнем совещании компания заявила, что отказывается от цели выпустить 100 тысяч электромобилей во 2 пол. этого года и 400 тысяч к 1 пол. 2024 года. Новые цели и сроки выполнения предыдущих не озвучивались.

«По мере того, как мы все ближе к переходу на электромобили, ситуация становится более ухабистой», — заявила CEO GM Мэри Барра.

Проверка на реальность

Однако у GM есть и другие серьезные проблемы, которые могут повлиять на консервативные прогнозы, включая месячную забастовку заводских рабочих и неудачи подразделения Cruise, которому пришлось беспилотные поездки.

Впрочем, это не единственный автогигант, который пересматривает планы. Mercedez-Benz сообщила о снижении прибыли в 3 кв., обвинив в этом снижение цен и проблемы с цепочкой поставок, хотя и подчеркнула, что не меняет свои целевые показатели по электромобилям.

Читайте по теме:

«Яндекс» начал первые в Европе испытания беспилотных авто без водителя в салоне

«Доверять нельзя бояться». Как работают нейросети в беспилотных автомобилях

Tesla выпустила юбилейный пятимиллионный электромобиль

«Это довольно жестокое место. Я с трудом могу представить, что нынешний статус-кво выдержат все» — говорит финансовый директор Mercedez-Benz Харальд Вильгельм.

Похоже, с этим согласны и японские автопроизводители. На этой неделе Honda объявила, что отказывается от планов по выпуску линейки небольших электромобилей стоимостью до $30 тысяч, которые были ориентированы на покупателей, ищущих более дешевый вариант на дорогом рынке.

«Мы изучили вопрос в течение года и решили, что это будет сложно для бизнеса, поэтому на данный момент мы заканчиваем разработку доступного электромобиля», — прокомментировал CEO Honda Тошихиро Мибе.

Председатель правления Toyota Motor Акио Тойода сказал, что в связи с падением спроса на электромобили в США отрасль начинает менять отношение к технологии.

«Люди наконец-то видят реальность», — отметил Тойода. Также он предположил, что электромобили — не единственный способ достижения углеродно-нейтральных целей.

Все еще в работе

Несмотря на мрачные заявления, стоит отметить, что продажи электромобилей на самом деле продолжают расти. По данным исследовательской компании Motor Intelligence, в 1 пол. 2023 года продажи увеличились на 51%. Однако это заставляет автопроизводителей задумываться, поскольку темпы роста замедлились по сравнению с головокружительным ростом на 71% во 2 пол. 2022 года.

При этом цены на автомобили все еще не снизились после резкого роста во время пандемии COVID-19, и электромобили стоят особенно дорого.

Источник.

Фото на обложке: buffaloboy / Shutterstock