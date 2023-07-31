Эти 8 привычек продлят вашу жизнь на 20 лет

Исследование показывает, что мы можем продлить свою жизнь более чем на 20 лет — достаточно вести здоровый образ жизни, в том числе правильно питаться и хорошо высыпаться. При этом результата можно достичь, даже если начать делать это только в среднем возрасте.

«Наше исследование показывает, что здоровый образ жизни важен как для общественного здоровья, так и для личного благополучия», — рассказала Суан-Май Т Нгуен, которая специализируется на медицинских науках и работает с Министерством по делам ветеранов США.

«Чем раньше, тем лучше, но даже если вы немного измените свой образ жизни только в 40, 50 или 60 лет, это все равно принесет пользу», — добавила она.

Исследование представили на ежегодной встрече American Society for Nutrition в Бостоне. Оно основано на данных из опросов и медицинских карт, собранных в период с 2011 по 2019 года. Карты принадлежат более чем 700 тыс. американских ветеранов в возрасте от 40 до 99 лет, которые включены в национальную исследовательскую программу Million Veteran Program, проводимую Министерством по делам ветеранов США.

Нгуен и ее коллеги проанализировали эти данные, чтобы определить, какие факторы ЗОЖ связаны с большей продолжительностью жизни. По информации из медицинских карт, за исследуемый период умерли более 33 тыс. участников.

Команда добавила, что если придерживаться сразу нескольких полезных привычек, можно увеличить продолжительность жизни на десятилетия.

«Мужчины и женщины, которые начали придерживаться восьми оздоровительных факторов образа жизни в возрасте 40 лет, могут увеличить свою ожидаемую продолжительность жизни на 23,7 и 22,6 года соответственно по сравнению с теми, кто не придерживался», — пишут авторы.

Сильнее всего с ранней смертностью связаны такие факторы, как недостаток физической активности, употребление опиоидных наркотиков и курение. За исследуемый период у участников с такими привычками риск смерти составлял на 30-45% выше. В то же время для стресса, чрезмерного употребления алкоголя, плохой гигиены сна и плохого питания этот показатель равен примерно 20%.

Однако исследование носит наблюдательный характер, а значит, не может доказать причинно-следственную связь между выявленными факторами и различиями в продолжительности жизни.

Навид Саттар, эксперт по сердечно-сосудистым и метаболическим заболеваниям Университета Глазго, который не участвовал в исследовании, отметил, что в рамках проекта не проводились испытания, а потому множество факторов могут лишь усложнить этот вопрос.

Тем не менее Саттар поприветствовал это исследование. «Эти данные подтверждают, что то, как мы живем, имеет такое же значение, как и лекарства, с помощью которых мы пытаемся предотвратить или лечить многочисленные хронические заболевания, если не большее», — сказал он.

Восемь привычек, которые могут продлить жизнь

Хорошо питаться.

Не курить.

Высыпаться.

Быть физически активным.

Контролировать стресс.

Не злоупотреблять алкоголем.

Не иметь опиоидной зависимости.

Окружать себя положительными социальными отношениями.

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Фото на обложке: MiniStocker / Shutterstock