Как работать в состоянии потока по 2-3 часа каждый день

Войти в состояние потока не так сложно, как кажется. Вот что для этого нужно.

Поток — состояние максимальной сосредоточенности и оптимальной умственной деятельности. 10-летнее исследование McKinsey показывает , что в этом состоянии руководители высшего звена становятся продуктивнее на 400%. А значит, за 10 часов такой работы в неделю (по два часа в день) можно выполнить такое же количество задач, как при обычном 40-часовом графике.

Используйте период максимальной продуктивности правильно

Один из самых простых способов войти в состояние потока — приступать к работе в период максимальной продуктивности. Это особое время дня, когда вы от природы наполнены энергией, а ваш разум максимально чист.

Для 75% людей этот период приходится на утро, а для остальных 25% — на вечер. Вторая половина дня, в особенности с 13:00-16:00, как правило, наименее продуктивное время для большинства людей.

Возьмите за основу правило:

период максимальной продуктивности — для создания (работа над продуктом);

остальное время — для управления (общение по электронной почте, встречи и административные задачи, которые не требуют максимальной сосредоточенности и большого количества энергии).

В период максимальной продуктивности гораздо легче войти в состояние потока: мозг сосредотачивается на задаче и не устает так быстро.

Гораздо важнее, когда именно вы работаете, а не сколько времени на это тратите.

В некоторым смысле можно утверждать, что в период максимальной продуктивности поток — это и есть состояние по умолчанию. Однако его легко упустить, если это время будет потрачено на контрпродуктивные привычки. Например, на многозадачность, вредные перекусы, прокрастинацию и просмотр социальных сетей.

На самом деле, чтобы попасть в состояние потока, не нужно много усилий. Важно лишь избавиться от всего, что вытягивает вас из него.

Устраните отвлекающие факторы

Как говорилось в предыдущем пункте, то, что вы не будете делать, играет важную роль. Таким образом, важно избавиться от лишних привычек.

Отвлекающие факторы и поток не могут сосуществовать. Поэтому нужно предотвратить их появление еще до начала работы. Вот один из способов это сделать.

Положите смартфон вне зоны досягаемости, например в другую комнату.

Отключите уведомления из электронной почты и мобильных приложений.

Закройте в браузере все вкладки, не относящиеся к работе (в особенности социальные сети, электронную почту и новостные сайты).

По желанию наденьте шумоподавляющие наушники или включите плейлист для продуктивной работы.

Сообщите людям из своего окружения, что вы собираетесь сосредоточиться на задачах.

Если вас беспокоят какие-либо размышления, попробуйте записать их в блокнот — это поможет освободить мысли.

Помните: каждый раз, когда вы отвлекаетесь от основного дела, вы все сильне отдаляетесь от максимальной производительности.

Составляйте план

Важные дела требуют продуманных действий. Не стоит полагаться на волю случая. Автор Пол Дж. Майер говорил: «Продуктивность никогда не дается случайно. Это результат стремления к совершенству, разумного планирования и целенаправленных усилий».

Исследования показывают, что планирование деятельности в три раза повышается вероятность того, что она будет выполнена. Чтобы погружаться в состояние потока ежедневно, заранее выделяйте два-три часа для сосредоточенной работы на следующий день (и не забывайте учитывать период максимальной продуктивности).

Пейте достаточное количество воды

Одна из самых простых, но распространенных причин, мешающих войти в состояние потока, — обезвоживание. Оно вызывает затуманенность мыслей и умственную усталость, из-за чего вы начинаете отвлекаться намного чаще.

Поставьте графин или бутылку с водой прямо за рабочим местом — так вы сможете с легкостью поддерживать водный баланс в организме. Этот простой способ позволит мозгу войти в оптимальное состояние для глубой, сфокусированной работы.

Выбирайте подходящие задачи

Не каждый тип деятельности позволяет погрузиться в состояние потока. К примеру, для этого не подойдут простые, повторяющиеся задачи, многозадачность и дела с неопределенными целями.

Вместо этого для сосредоточенной работы лучше выбирать следующие задачи.

Те, что помогают вывести ваши навыки на новый уровень.

Те, что являются частью более крупной миссии или долгосрочной цели.

Те, что имеют четкую цель (например, написать 1,2 тысячи слов для книги).

Придерживаясь этого списка, станет гораздо легче войти в состояние потока. Вы будете более сосредоточены и задействуете максимальной количество умственной энергии.

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