10 самых распространенных ошибок при внедрении методов Agile

Кажется, что сегодня каждый бизнес хочет внедрить в работу методы Agile. Однако организация не может стать гибкой в одночасье: это довольно комплексный поход, и при его реализации нередко происходят ошибки. В материале — о 10 самых популярных ошибках компаний при переходе на Agile.

Реализовать подход сверху вниз

Некоторые компании внедряют Agile сверху вниз. Руководство сообщает командам, что они должны будут работать гибким способом, а также определяет, как и когда. Но Agile подразумевает, что команды самостоятельно организуются для создания ценных продуктов.

Вполне логично, когда цель озвучивает начальство. Но в идеале в процессе должны участвовать и руководители, и команды.

Каждая команда уникальна, как и каждый продукт. И именно она должна определить, что сработает в ее случае.

Навязывать культуру изменений

С внедрением Agile сверху вниз тесно связана идея о том, что можно внедрить культуру изменений, просто подготовив соответствующее руководство или создав новые процедуры.

Но это так не работает. Культура организации создается в течение многих лет всеми, кто был ее частью. Ее нельзя изменить в одночасье.

Решение: ориентироваться на руководство по культуре (в идеале созданное при участии сотрудников), демонстрируя желаемое поведение самостоятельно и поощряя его у других. И, конечно, придется проявить терпение.

Концентрироваться на результатах

Во многих компаниях есть Agile-команды, которые полностью сосредоточены на разработке и производстве продуктов. Их задача — своевременный вывод продукта на рынок и автоматизация тестирования, а также CI/CD (continuous integration/continuous delivery, непрерывная интеграция и развертывание программного обеспечения).

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Но для Agile не характерно концентрироваться на результатах. Не так уж важно, как быстро создаются новые продукты, если они не нужны клиенту. Часто новые функции остаются неиспользованными, потому что в них нет необходимости.

Важно, какие последствия будет иметь работа.

Игнорировать клиентов и пользователей

Многие Agile-команды имеют лишь смутное представление о том, кто их пользователи или чего хотят их клиенты. Они никогда не взаимодействуют с ними, хотя это важные стороны, заинтересованные в результате.

Да, команды могут регулярно проводить демонстрации продукта, но лишь перед внутренними заказчиками. Если на них присутствует отдел продаж, это уже можно считать успехом. Но это лишь посредники, а не клиенты.

Команды создают свои продукты для клиентов и пользователей. В процессе должны участвовать и клиенты, и пользователи. Вся идея Agile заключается в том, чтобы регулярно проверять продукт на пользователях. Без этого внедрять гибкий подход бессмысленно.

Думать, что Agile — это только для IT

Это распространенное заблуждение. Часто считают, что подразделение информационных технологий должно быть гибким, а остальной организации не нужно меняться. При этом упускается тот факт, что кроме IT в создании клиентского опыта участвуют и другие. И без синхронизации процессов хороший сервис невозможен.

IT отвечает только за часть опыта взаимодействия с продуктом. Это также включает в себя продажи, поддержку, политики и третьи стороны. Все они работают в команде, стремясь увеличить ценность продукта в постоянно меняющихся условиях. Это требует взаимодействия между людьми и быстрых циклов обратной связи.

Таким образом, подход Agile должен быть принят во всей компании.

Внедрять Agile только на уровне команд

Одно из самых больших заблуждений заключается в том, что Agile применим только к командам по продукту. Пока они сохраняют гибкость, считается, что все в порядке.

Но это так не работает. Команды работают в организации, и эта организация постоянно оказывает на них влияние. Если система в целом демонстрирует антигибкое поведение, это может повредить командам. В результате им будет труднее создавать ценность.

Менеджмент, лидеры, HR и другие должны способствовать развитию команд, помогая им быть гибкими и эффективными. Кроме того, вся организация должна ориентироваться на то, как создается впечатление от продукта и как достигаются его цели.

Думать, что Agile — это быстро

«Мы хотим быть гибкими и выполнять работу быстрее» — подобные заявления демонстрируют непонимание.

Суть Agile не в более быстром достижении результатов. Речь скорее о том, чтобы принять: мы не можем знать все заранее, поэтому будем продвигаться небольшими шагами и проверять результаты вместе с пользователями. Подход ускоряет получение обратной связи и помогает лучше понять, что делать дальше.

Речь идет о том, чтобы как можно быстрее узнать, что работает, а что нет. И для этого придется взаимодействовать с пользователями.

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Концентрируясь на более быстрой реализации продукта и игнорируя обратную связь, легко превратиться в фабрику функций: эффективно работающую, но создающую ненужные продукты.

Планировать пошаговую реализацию Agile

В отличие от традиционного подхода, гибкий не предполагает длительного анализа и подробного долгосрочного плана.

Команды не пытаются подробно разбирать свою работу, а вместо этого делают выводы по итогам новых итераций продукта. Так они быстрее понимают ценность продукта, а также определяют лучшие способы сотрудничества.

Начиная путь в Agile, следует поставить цели и найти наилучшие способы их достижения. По итогам того, что сделано, что сработало, а что нет, делаются выводы. Для этого команды привлекают к совместным усилиям.

Внедрять неизменяемые процессы и инструменты

Один из самых болезненных путей к Agile — это реализовать подход «из коробки». Например, проинструктировать команды использовать метод scrum, работать с определенным предварительно настроенным инструментом (например, Jira), иметь спринт фиксированной длины и с заранее установленной частотой получать инструкции. Подобные ошибки происходят и при знакомстве с SAFe (Scaled Agile Framework, набор различных методик Agile).

Scrum и другие гибкие подходы не предназначены для того, чтобы их копировали в организациях. Каждая команда и каждая продуктовая среда, в которой она работает, будут отличаться. Команды неизбежно будут чувствовать себя ограниченными стандартными процессами. И чем больше препятствий, тем менее эффективными они становятся.

Внедрение подхода — это только начало реального пути Agile. Так у команд появляются возможности и потенциальное стремление к улучшениям. Agile — это готовность к постоянным изменениям и постоянному совершенствованию, решимость бросить вызов статус-кво, вне зависимости от того, насколько священны процедуры.

Стремиться к статусу Agile-компании

Главная ошибка, которую совершают организации, — это желание быть гибкими в первую очередь. Гибкость не должна быть целью. Никто не решит использовать ваш продукт, потому что вы работаете по методу Agile. Гибкость ничего не значит для рынка и акционеров. Это всего лишь слово.

Вместо того чтобы стремиться к гибкости, организациям следует сосредоточиться на воздействии, которое они хотят оказать, и поставить цели для его достижения. Предоставьте сотрудникам возможность делать все, что они сочтут необходимым для этого.

Не забудьте помочь им справиться с препятствиями на этом пути — например, устранить барьеры, чрезмерно длительные процессы и других факторы, которые лишь тратят ресурсы впустую.

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