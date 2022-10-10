Закон Галла: почему лучшие продукты создаются на базе простых систем

История ICQ — отличное подтверждение тому, что избыточно сложная система не жизнеспособна в реальном мире. Эта концепция получила название закона Галла. Рассказываем, как он работает в технологической сфере и помогает создавать успешные продукты.

Когда-то сервис обмена мгновенными сообщениями ICQ был невероятно успешным. В 2001 году в нем было зарегистрировано 100 млн аккаунтов — впечатляющая аудитория даже по нынешним временам. Мессенджер начал обрастать новыми функциями и при этом стремительно терял пользователей. Сейчас он остается практически забытым.

В 1975 году американский писатель и педиатр Джон Галл сделал наблюдение о системах, которые будут иметь влияние в информатике.

«Любая работающая сложная система развивается на базе работающей простой системы, — писал он. — Сложные системы, созданные с нуля, никогда не будут работать в реальном мире, поскольку в процессе разработки на них не влияли факторы отбора, присущие среде».

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Идея, которая впервые появилась в его книге «Систематизация: как работают системы и как они терпят крах», со временем стала известна как закон Галла. Сейчас это один из важнейших принципов в технологической отрасли, особенно когда речь заходит о разработке новых продуктов.

Как рождаются продукты, которые хочется использовать

Закон исходит из того, что сложные системы обладают качествами, которых нет у индивидуальных элементов, из которых они состоят.

Так, когда был создан Twitter, у него не было функций ответа или ретвита. Пользователи могли лишь размещать сообщения из 140 знаков.

Затем экс-дизайнер Google Крис Мессина предложил использовать хэштег, чтобы собрать все твиты, относящиеся к теме, и вскоре хэштеги были добавлены на саму платформу. Затем появились ответы и ретвиты. Команда Twitter поняла, что пользователи пытаются выполнять эти действия с помощью ограниченного функционала.

Twitter мог спрогнозировать, что приложению понадобятся эти возможности. Но достичь статуса, который он имеет сейчас, ему помогло внимание к потребностям пользователей. Сооснователь компании Эван Уильямс вспоминал, что в первые дни было непонятно, «что такое Twitter», и продукт несколько раз менялся, прежде чем стал таким, как сегодня.

Сегодня подобный принцип широко используется в Кремниевой долине. Стандартной практикой стало создавать MVP — минимально жизнеспособный продукт, который будет обладать достаточным функционалом, чтобы привлечь ключевую аудиторию.

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Компания запускает первоначальную версию продукта и приступает к сбору данных и обратной связи. После они используются, чтобы проложить путь вперед. И если сделать все правильно, получится именно то, о чем говорит закон Галла: сложная система, которая появляется в результате органического роста простой системы.

Как Amazon последовал закону Галла, чтобы стать лидером в облачных сервисах

Путь компании Amazon Web Services (AWS) от внутреннего сервиса хранения данных до важнейшего элемента интернет-инфраструктуры ярко демонстрирует силу закона Галла. Подразделение возникло благодаря довольно простому желанию: Amazon требовалась модульная система для внутренней разработки.

Каждый раз, когда одна из команд хотела создать новую веб-функцию, разработчикам нужно было придумывать все с нуля — от баз данных до вычислительных мощностей для хранения.

Таким образом появилась идея создавать каждую из этих функций как модульный сервис. В результате команда не просто повысила компетенцию в работе над этими функциями, но и работала в уникальном масштабе, став одной из крупнейших первых интернет-компаний.

Вскоре стало ясно, что у Amazon есть уникальная возможность сделать так, чтобы другим компаниям и разработчикам было проще использовать базы данных, вычисления и хранение.

«Мы пытались представить студента, который сидит в комнате общежития, и в его распоряжении вся та же инфраструктура, что и у крупнейших компаний мира, — рассказывал Энди Ясси. — Мы думали, что это позволит уравнять возможности для стартапов и небольших компаний».

Сегодня AWS выглядит невероятно сложной системой, но она появилась как результат взаимодействия очень простого набора модулей для внутреннего использования Amazon.

Концепция была во многом вдохновлена книгой 2003 года «Сотворение», которую написал гейм-дизайнер Стив Гранд. Его подход строился на том, чтобы создать простых существ, а затем наблюдать за ними и «появлением удивительных моделей поведения». Джефф Безос, который тогда был CEO Amazon, счел, что идея отлично подходит к области вычислений.

Комментируя влияние «Сотворения» на руководство Amazon, Брэд Стоун написал:

«Если Amazon хотела стимулировать креативность среди разработчиков, не нужно было пытаться предугадать, какие сервисы им бы понадобились, такие догадки строились бы на опыте прошлого. Вместо этого следовало бы создать примитивные инструменты — строительные блоки вычислительных систем — а затем освободить дорогу.

Иными словами, нужно было разбить инфраструктуру на мельчайшие, простейшие элементарные компоненты и обеспечить для разработчиков открытый доступ и как можно больше гибкости».

Сегодня Amazon Web Services приносит Amazon больше половины операционного дохода и около 16% совокупной выручки.

Что происходит, если компании не выполняют закон Галла

В технологической отрасли немало бизнесов, которые провалились, потому что пошли обратным путем: создавали технически сложные продукты, у которых было недостаточно простой полезности для пользователей.

Один из классических примеров — ICQ, когда-то популярный клиент мгновенного обмена сообщениями. В 2007 году писатель Роберт Скобл объяснил неожиданный спад популярности сервиса избыточной сложностью. «Он стал слишком нагружен и перестал развиваться», — написал он в своем блоге.

Когда-то ICQ был королем среди мессенджеров. В 1998 году AOL купила компанию, владеющую сервисом, выплатив $287 млн сразу и еще $120 млн, привязанных к показателям компании.

В 2001 году было зафиксировано пиковое число аккаунтов в ICQ — свыше 100 млн.

Скобл считает, что именно тогда начался спад и усложнение сервиса. ICQ начал добавлять функции, связанные с шопингом, музыкой, играми и даже поиском работы. В итоге получился довольно загруженный интерфейс, который будто лишил продукт его основной задачи.

В то же время появились новые продукты, такие как Facebook*, которые позволяли установить связь с друзьями без ограничений мессенджера.

«Раздутое ПО — путь к гибели для большинства потребительских веб- и десктопных продуктов. ICQ был настолько нелепо перегружен, что пришлось даже выпустить версию ICQ Lite, но к тому времени сервис уже был на пути к забвению», — сказал сооснователь и CEO Dropbox Дрю Хьюстон.

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Выпуск облегченной версии продукта имеет смысл, если нужно дифференцироваться от премиум-версии, предназначенной для аудитории с более сложными потребностями. Но ICQ и ICQ Lite были в своей основе одним и тем же продуктом для одной и той же аудитории.

В этом случае версия lite могла рассматриваться как способ предложить лучший продукт и попытка избавить мессенджер от ненужных функций, которых с годами стало слишком много.

Сегодня, благодаря распространенности бесплатных пробных версий, Saas и разнообразных моделей подписки, как никогда разумной тактикой является выпуск MVP (минимально жизнеспособного продукта) и последующие итерации на базе обратной связи пользователей.

Компаниям стоит избегать перегруженного ПО и ставить целью постепенную эволюцию от простой функциональности, чтобы создать растущий продукт, действительно отражающий потребности пользователей.

Согласно закону Галла, изначально скромные продукты — как простые, эффективные системы — имеют больше шансов превратиться в серьезный бизнес, состоящий из высокопроизводительных и сложных систем.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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