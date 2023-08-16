Инвесторы сохраняют интерес к искусственному интеллекту

Стартап Anthropic привлек $100 млн от южнокорейской SK Telecom, дополнив впечатляющую коллекцию чеков, собранных в этом году ИИ-стартапами. Инвесторы не желают остаться в стороне от искусственного интеллекта — главного тренда, меняющего правила игры.
Anthropic — конкурент ChatGPT и разработчик ИИ-ассистента Claude — привлек $100 млн от SK Telecom, крупнейшей телекоммуникационной компании Южной Кореи. Гигант делает ставку на развитие направления, связанного с искусственным интеллектом.
В рамках сделки базирующийся в Сан-Франциско стартап создаст масштабную языковую модель, адаптированную для телекоммуникационных компаний.
За последние 16 месяцев Anthropic привлек более $1,4 млрд. В апреле 2022 года стартап собрал $580 млн на раунде серии B, который возглавил основатель FTX Сэм Банкман-Фрид.
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Затем, в феврале, стало известно, что Google инвестировала в стартап $300 млн.
Наконец, в мае компания провела раунд серии C на сумму $450 млн под руководством Spark Capital при участии Google, Salesforce Ventures, Sound Ventures, Zoom Ventures и других. Компания Anthropic не опубликовала оценку, но раунд был проведен после сообщений о том, что оценка до инвестиций составила $4,1 млрд.
Очередной крупный раунд прошел после сообщений о том, что Modular ведет переговоры с General Catalyst и другими компаниями о привлечении $600 млн в ходе серии A. Стартап разрабатывает программное обеспечение для ИИ, которое позволяет пользователям тренировать модели машинного обучения на различных чипах.
Анонсированные и прошедшие раунды дополняют впечатляющую коллекцию крупных чеков, собранных в этом году стартапами в области ИИ. Инвесторы не желают остаться в стороне от искусственного интеллекта — главного тренда, меняющего правила игры.
Такие стартапы, как AlphaSense, Character.ai и Adept AI, привлекли огромные девятизначные суммы в долларах, получив астрономические оценки.
Конечно, повальное увлечение началось в январе с новостей о том, что Microsoft вложила в OpenAI впечатляющую сумму в $10 млрд.
Обложка снегерирована нейросетью Midjourney
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