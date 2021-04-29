Британский стартап создал альтернативный тофу из желтого гороха

Компания Peafu создала альтернативу растительному сыру тофу из местного желтого гороха. Этот продукт представляет собой не только более полезную замену мясным продуктам, но и положительно сказывается на экологии и местной экономике.

Согласно данным Grand View Research, в 2025 году общая стоимость британского рынка альтернативных мясных продуктов достигнет $727 млн. Еще в 2019 году он оценивался в $489 млн.

Однако в этой отрасли различные категории растут с разной скоростью. Тофу, приготовленный из сгущенного соевого молока, считается третьим по темпам роста после сейтана и микопротеинов.

Именно эту категорию намерена занять компания Peafu. Британский стартап разработал альтернативу растительному сыру тофу из местного желтого гороха. «В сфере производства экологических растительных продуктов мы совсем новички», — сказала основательница Тор Кемп на недавнем саммите Plant Based Summit, организованном стартап-сетью Bread & Jam.

Инновационный стартап

Несмотря на то, что тофу родом из Китая, он также является одним из основных продуктов в Индонезии, Японии, Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Филиппинах. В современной западной кухне его уже давно используют как заменитель мяса.

Однако с экологической точки зрения, тофу, возможно, не та волшебная таблетка, на которую надеялись флекситарианцы. В основном он производится из соевых бобов, выращиваемых за рубежом.

Мировое производство сои оценивается примерно в 250 млн метрических тонн в год, при этом на США, Бразилию и Аргентину приходится примерно 80%. Тем не менее, только 2% мирового рынка соблюдают стандарты RTRS — Круглого стола по ответственному производству сои, которые предусматривают отказ от вырубки и переработки лесов.

Стартап заявляет, что «предлагает альтернативу тофу на основе сои, которая производится из импортных соевых бобов. В основе Peafu лежит стремление быть частью устойчивой локальной продовольственной системы».

«Секрет успеха Peafu — это тофу из желтого гороха. Это не обычный горох, а очень питательный, выращенный в местных условиях и качественный продукт, который в противном случае стал бы кормом для животных», — объяснила Кемп, по образованию эколог тропических лесов.

«Этот горох выращивается по всей Великобритании, но он до сих пор не нашел потребительского рынка», — добавила она.

Экологический и здоровый продукт

Британский горох также приносит пользу на местном уровне. Согласно стартапу, клубни корня гороха фиксируют молекулы атмосферного азота. «Они улучшают качество почвы и могут стать ценным дополнением к севообороту, что сокращает необходимость в использовании синтетических удобрений на фермах Великобритании», — заметила Кемп.

Peafu — это также источник растительного белка, витаминов и минералов, включая витамины группы B, фосфор и фитонутриенты.

По словам основательницы, Peafu разрабатывался, как «универсальный кулинарный продукт» и его вкусовые качества будут на «высшем уровне». Первая линейка будет включать тофу из разных видов гороха — натурального, копченого или иных вариантов с добавочной стоимостью.

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Кемп считает, что количество предложений на рынке сои в ближайшее время значительно увеличится. «Мы провели исследование и теперь четко понимаем цепочку поставок, рынок и возможности», — сказала она инвесторам.

«Инновации на рынке сои и растительной продукции приведут к потенциальному стремительному росту Peafu. И мы не упустим свою возможность, при этом оставаясь верными нашим принципам — производству здоровых и экологически безопасных продуктов. Мы продолжим расти, тогда как менее полезные растительные продукты — с высоким содержанием соли и жира — начнут терять популярность».

Целевая аудитория

Тофу — одна из самых перспективных категорий на рынке растительных продуктов. Поскольку Peafu создает альтернативную нишу, возникает логичный вопрос: кто является целевой аудиторией стартапа — флекситарианцы или любители тофу?

По словам основательницы Peafu, это «инклюзивный продукт», предназначенный для обеих категорий. Согласно исследованию потребителей компании, в ходе которого были опрошены веганы, вегетарианцы и флекситарианцы, 99% респондентов заявили, что они «очень хотели бы» попробовать новинку.

«Мы провели исследование рынка и четко понимаем, чего хочет потребитель», — пояснила Кемп. «Это позволило нам создать дизайн продукта и получить первоначальные инвестиции, чтобы вывести Peafu на следующие этапы — совершенствовать продукт и начать его масштабное производство».

Peafu будет продаваться через каналы розничной торговли и общественного питания. Стартап стремится собрать 3,1 млн фунтов стерлингов в рамках первого инвестиционного раунда, чтобы обеспечить запуск в 2022 году. Эти инвестиции также помогут Peafu доработать рецептуру, развить и укрепить бренд перед запуском. «К 2024 году мы стремимся увеличить продажи до 5 млн фунтов стерлингов», — добавила Кемп.

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