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Истории

Водитель службы доставки Amazon рассказал, как сотрудники обходят систему

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Джей (вымышленное имя) анонимно поделился своим опытом работы водителем на неполной ставке в службе доставки Amazon в пригороде Мичигана. Компания регулярно попадает в скандалы из-за условий труда. Он рассказал о том, с какими трудностями приходится сталкиваться водителям и как строгие требования компании вынуждают их обходить правила.

Водитель службы доставки Amazon рассказал, как сотрудники обходят систему

В 2019 году я устроился водителем в службу доставки Amazon на неполную ставку. Мне нравилось путешествовать, и я решил, что было бы неплохо на этом зарабатывать.

Сначала моя ставка составляла $16 в час, а спустя год я получил прибавку в размере $0,25 в час. Недавно водителям также выдали бонус за работу в период пандемии. Для тех, у кого неполный рабочий день, как у меня, он составил $150.

Как известно, основной частью доставок Amazon занимаются сторонние компании (Delivery Service Providers — DSP). Поэтому, хоть я и доставляю исключительно посылки Amazon и ношу фирменную одежду с их логотипом, на самом деле я работаю не в Amazon.

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Мне нравится мой DSP, и я благодарен за предоставляемую работу. Однако Amazon постоянно внедряет новые правила, и это приводит к высокой текучке кадров.

Около 25-30 водителей работают на полную ставку и примерно то же количество — на выходных. Отчасти это связано с еще более высокой текучкой среди тех, у кого неполная ставка. По моим подсчетам, с прошлого года в компании появилось от 30 до 40 новых водителей.

Amazon славится своей заботой о безопасности, что выгодно звучит в СМИ, но за кадром дела обстоят по-другому. От DSP требуется высокая производительность, иначе контракт с ней будет расторгнут. В конечном счете из-за этого страдают водители.

Постоянный мониторинг

Для отслеживания Amazon использует приложение Mentor. Оно контролирует каждое движение водителя на дороге, в том числе пристегнулся ли он и использует ли телефон за рулем.

Приложение можно скачать как на собственный, так и на предоставленный DSP телефон. Я выбрал второй вариант, потому что мне не хотелось ставить средство слежения на личное устройство.

В конце каждой смены, которая обычно длится 9-11 часов, приложение выставляет оценку на основе поведения пользователя во время вождения. Максимум можно получить 850 баллов.

Когда я только устроился почти два года назад, достаточно было набрать 550 баллов. Теперь же они хотят, чтобы водитель получал от 700 баллов.

Раньше я получал 550 баллов, а сейчас ближе к 750 — это самый низкий показатель, допускаемый Amazon.

Непредвиденные обстоятельства

Проблема в том, что итоговая оценка может снизиться не по вашей вине. Например, если ребенок выбегает на дорогу в погоне за мячом, и вам приходится неожиданно затормозить, то приложение отнимает у вас баллы. Если на пути возникает олень, и вы сворачиваете, чтобы избежать аварии, то вы также теряете баллы. Если GPS внезапно сбивается, и вы прикасаетесь к экрану, чтобы вернуть его на правильный путь — то и здесь вы получаете еще одно нарушение. Но что еще делать в подобных ситуациях?

Фото: QualityHD / Shutterstock

Я никогда не попадал в аварию, но подобные примеры могут снизить оценку водителя, от которой многое зависит.

Вынужденные обходные пути

Если оценки водителя начинают ухудшаться, то куратору приходится идти на хитрость. Он просит нас войти в приложение в начале смены, а затем передать телефон тому, кто обычно набирает высокие баллы. Проблема решена.

Я езжу на арендованном грузовике, а не на том, что предоставляет Amazon, потому что он не может разгоняться больше 113 км/ч. Если мне скажут, что нужно установить камеру в машину, то, скорее всего, я уволюсь. Я не хочу находиться под постоянным наблюдением весь день, даже если это прикрывается соображениями безопасности.

Высокая загрузка

Когда мы прибываем на стоянку, нам нужно лично провести проверку транспортных средств по 60-балльной системе. Например, удостовериться, что стеклоочистители заправлены, а камеры заднего вида исправно работают. Только после этого нам присваивают маршруты и посылки, а мы отправляемся в центр выдачи, чтобы их забрать.

Прежде чем загрузить посылки в грузовик, каждую из них нужно отсканировать. После этого нужно действовать быстро, чтобы успеть доставить все к 22:00, как того требует Amazon.

В среднем за смену я доставляю 150 посылок и делаю 130 остановок, а в пиковый сезон, с октября по декабрь, эти числа увеличиваются на 30-40%. В этот период Amazon выдает водителям на неполной ставке бонус в размере $150.

Штрафы за невыполнение объема для служб доставки

Во время смены у нас есть обед и два 15-минутных перерыва. Об этом нас уведомляют электронные оповещения. Я всегда отклоняю их и просто перекусываю за рулем. Так делать запрещено, но это единственный способ успеть закончить работу вовремя. В противном случае приходится возвращать недоставленные посылки в центр выдачи.

Фото: Jeramey Lende / Shutterstock

За это DSP получает штраф, но я не знаю, по каким критериям он определяется. Вероятно, существует какой-то допустимый предел, но я предполагаю, что за его превышение DSP получает взыскание.

Нехватка времени

Я не горжусь этим, но вынужден признать: в целях экономии времени мне приходилось использовать бутылку, чтобы сходить в туалет. Я работаю в пригородной местности, где на поиски заведения фаст-фуда или заправки иногда может потребоваться 20 минут, а у меня нет столько времени.

Если дома расположены на расстоянии более 6 км друг от друга, а вокруг никого нет, то я могу остановиться на дороге. Но чаще всего использую для этого бутылку.

Такое случалось редко, когда я работал в UPS (United Parcel Service — американская компания, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике). Они осуществляют много коммерческих доставок, поэтому я всегда находился относительно близко к различным бизнес-зданиям.

Если же мне удается закончить смену раньше, скорее всего, меня отправят на помощь водителю на другом маршруте.

Несоответствие заявлений Amazon реальным условиям

Одна из основных проблем Amazon заключается в том, что люди, которые разрабатывают правила для водителей, сидят в офисах, а не за рулем. Поэтому чаще всего они противоречат тому, что требуется для безопасного и эффективного выполнения работы.

Amazon гордится тем, что контролирует безопасность водителей, но при этом выдвигает требования, которые заставляют их обходить систему.

В своем заявлении Insider представитель Amazon сказал: «У водителей есть возможность делать перерывы между остановками. Мы также предоставляем список близлежащих туалетов и заправок в приложении Amazon Delivery. Водителям дается время на то, чтобы сделать перерыв и воспользоваться туалетом — об этом их предупреждает приложение. Мы тесно сотрудничаем с DSP, чтобы установить реалистичные требования, которые не окажут давления на них и водителей. Мы используем современные технологии, которые планируют маршруты с учетом различных факторов, таких как объем посылок, сложность нахождения адресов и время для перерывов. Фактически, более 75% водителей завершают маршруты быстрее запланированного времени на 30 минут или больше. Мы вложили десятки миллионов долларов в механизмы безопасности по всей нашей сети и регулярно информируем водителей о лучших практиках обеспечения безопасности».

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Фото на обложке: Cineberg / Shutterstock

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