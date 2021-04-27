Водитель службы доставки Amazon рассказал, как сотрудники обходят систему

Джей (вымышленное имя) анонимно поделился своим опытом работы водителем на неполной ставке в службе доставки Amazon в пригороде Мичигана. Компания регулярно попадает в скандалы из-за условий труда. Он рассказал о том, с какими трудностями приходится сталкиваться водителям и как строгие требования компании вынуждают их обходить правила.

В 2019 году я устроился водителем в службу доставки Amazon на неполную ставку. Мне нравилось путешествовать, и я решил, что было бы неплохо на этом зарабатывать.

Сначала моя ставка составляла $16 в час, а спустя год я получил прибавку в размере $0,25 в час. Недавно водителям также выдали бонус за работу в период пандемии. Для тех, у кого неполный рабочий день, как у меня, он составил $150.

Как известно, основной частью доставок Amazon занимаются сторонние компании (Delivery Service Providers — DSP). Поэтому, хоть я и доставляю исключительно посылки Amazon и ношу фирменную одежду с их логотипом, на самом деле я работаю не в Amazon.

Мне нравится мой DSP, и я благодарен за предоставляемую работу. Однако Amazon постоянно внедряет новые правила, и это приводит к высокой текучке кадров.

Около 25-30 водителей работают на полную ставку и примерно то же количество — на выходных. Отчасти это связано с еще более высокой текучкой среди тех, у кого неполная ставка. По моим подсчетам, с прошлого года в компании появилось от 30 до 40 новых водителей.

Amazon славится своей заботой о безопасности, что выгодно звучит в СМИ, но за кадром дела обстоят по-другому. От DSP требуется высокая производительность, иначе контракт с ней будет расторгнут. В конечном счете из-за этого страдают водители.

Постоянный мониторинг

Для отслеживания Amazon использует приложение Mentor. Оно контролирует каждое движение водителя на дороге, в том числе пристегнулся ли он и использует ли телефон за рулем.

Приложение можно скачать как на собственный, так и на предоставленный DSP телефон. Я выбрал второй вариант, потому что мне не хотелось ставить средство слежения на личное устройство.

В конце каждой смены, которая обычно длится 9-11 часов, приложение выставляет оценку на основе поведения пользователя во время вождения. Максимум можно получить 850 баллов.

Когда я только устроился почти два года назад, достаточно было набрать 550 баллов. Теперь же они хотят, чтобы водитель получал от 700 баллов.

Раньше я получал 550 баллов, а сейчас ближе к 750 — это самый низкий показатель, допускаемый Amazon.

Непредвиденные обстоятельства

Проблема в том, что итоговая оценка может снизиться не по вашей вине. Например, если ребенок выбегает на дорогу в погоне за мячом, и вам приходится неожиданно затормозить, то приложение отнимает у вас баллы. Если на пути возникает олень, и вы сворачиваете, чтобы избежать аварии, то вы также теряете баллы. Если GPS внезапно сбивается, и вы прикасаетесь к экрану, чтобы вернуть его на правильный путь — то и здесь вы получаете еще одно нарушение. Но что еще делать в подобных ситуациях?

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Я никогда не попадал в аварию, но подобные примеры могут снизить оценку водителя, от которой многое зависит.

Вынужденные обходные пути

Если оценки водителя начинают ухудшаться, то куратору приходится идти на хитрость. Он просит нас войти в приложение в начале смены, а затем передать телефон тому, кто обычно набирает высокие баллы. Проблема решена.

Я езжу на арендованном грузовике, а не на том, что предоставляет Amazon, потому что он не может разгоняться больше 113 км/ч. Если мне скажут, что нужно установить камеру в машину, то, скорее всего, я уволюсь. Я не хочу находиться под постоянным наблюдением весь день, даже если это прикрывается соображениями безопасности.

Высокая загрузка

Когда мы прибываем на стоянку, нам нужно лично провести проверку транспортных средств по 60-балльной системе. Например, удостовериться, что стеклоочистители заправлены, а камеры заднего вида исправно работают. Только после этого нам присваивают маршруты и посылки, а мы отправляемся в центр выдачи, чтобы их забрать.

Прежде чем загрузить посылки в грузовик, каждую из них нужно отсканировать. После этого нужно действовать быстро, чтобы успеть доставить все к 22:00, как того требует Amazon.

В среднем за смену я доставляю 150 посылок и делаю 130 остановок, а в пиковый сезон, с октября по декабрь, эти числа увеличиваются на 30-40%. В этот период Amazon выдает водителям на неполной ставке бонус в размере $150.

Штрафы за невыполнение объема для служб доставки

Во время смены у нас есть обед и два 15-минутных перерыва. Об этом нас уведомляют электронные оповещения. Я всегда отклоняю их и просто перекусываю за рулем. Так делать запрещено, но это единственный способ успеть закончить работу вовремя. В противном случае приходится возвращать недоставленные посылки в центр выдачи.

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За это DSP получает штраф, но я не знаю, по каким критериям он определяется. Вероятно, существует какой-то допустимый предел, но я предполагаю, что за его превышение DSP получает взыскание.

Нехватка времени

Я не горжусь этим, но вынужден признать: в целях экономии времени мне приходилось использовать бутылку, чтобы сходить в туалет. Я работаю в пригородной местности, где на поиски заведения фаст-фуда или заправки иногда может потребоваться 20 минут, а у меня нет столько времени.

Если дома расположены на расстоянии более 6 км друг от друга, а вокруг никого нет, то я могу остановиться на дороге. Но чаще всего использую для этого бутылку.

Такое случалось редко, когда я работал в UPS (United Parcel Service — американская компания, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике). Они осуществляют много коммерческих доставок, поэтому я всегда находился относительно близко к различным бизнес-зданиям.

Если же мне удается закончить смену раньше, скорее всего, меня отправят на помощь водителю на другом маршруте.

Несоответствие заявлений Amazon реальным условиям

Одна из основных проблем Amazon заключается в том, что люди, которые разрабатывают правила для водителей, сидят в офисах, а не за рулем. Поэтому чаще всего они противоречат тому, что требуется для безопасного и эффективного выполнения работы.

Amazon гордится тем, что контролирует безопасность водителей, но при этом выдвигает требования, которые заставляют их обходить систему.

В своем заявлении Insider представитель Amazon сказал: «У водителей есть возможность делать перерывы между остановками. Мы также предоставляем список близлежащих туалетов и заправок в приложении Amazon Delivery. Водителям дается время на то, чтобы сделать перерыв и воспользоваться туалетом — об этом их предупреждает приложение. Мы тесно сотрудничаем с DSP, чтобы установить реалистичные требования, которые не окажут давления на них и водителей. Мы используем современные технологии, которые планируют маршруты с учетом различных факторов, таких как объем посылок, сложность нахождения адресов и время для перерывов. Фактически, более 75% водителей завершают маршруты быстрее запланированного времени на 30 минут или больше. Мы вложили десятки миллионов долларов в механизмы безопасности по всей нашей сети и регулярно информируем водителей о лучших практиках обеспечения безопасности».

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