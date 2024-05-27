Яркий и фотогеничный: как апероль стал синонимом жаркого лета

Впереди лето, и многие не только запасаются SPF-кремом, но и наполняют формы для льда, чтобы приготовить освежающий напиток, ставший популярным в последние годы. Речь об апероле шприце — аперитивном коктейле итальянского происхождения.
Рассказываем, как маркетологам удалось превратить апероль в главный летний напиток.
Происхождение апероля
«Шприц» — это общий термин для коктейля, в состав которого входят 3 части просекко, 2 части горького ликера и 1 часть газированной воды. Его принято подавать в бокале, наполненном льдом и украшенным долькой апельсина.
Напиток возник в 19 веке в Венеции, когда австрийцы, оккупировавшие город, ввели обычай добавлять в вино газированную воду, что называли spritzen. Однако добавлять еще и горький ликер начали лишь много лет спустя.
В 1919 году братья Луиджи и Сильвио Барбьери из города Падуя создали апероль (сейчас это самый популярный ликер для шприца), состоящий из апельсиновой цедры, трав и специй. Поскольку апероль содержит относительно немного алкоголя (11%), изначально его продвигали как напиток для женщин и тех, кто заботится о своем здоровье. Например, в 1930-х годах слоган звучал так: «Синьора! Апероль помогает поддерживать себя в форме».
Однако к 1980-м годам по всему региону Венето апероль прочно интегрировался в культуру аперитива — итальянскую традицию употреблять слабоалкогольные освежающие напитки перед ужином.
Campari Group, которая в 1860 году начала производить свой одноименный аперитив, обратила внимание на успех апероля и приобрела бренд Aperol в 2003 году.
Мировой доход по брендам Campari Group в €. Инфографика: Sherwood News
После этого Campari Group запустила маркетинговую кампанию с одной целью: сделать апероль шприц крутым. Похоже, задача была выполнена: в прошлом году продажи апероля составили $764 млн.
«Солнце в бокале»
Возрождение апероля не было случайностью. Сначала напиток появился в барах Милана — благодаря стильному бокалу и яркому цвету он стал узнаваемым среди модной итальянской молодежи. Затем Campari Group начала продвигать бренд на мировом рынке.
В середине 2010-х годов на мероприятиях в Нью-Йорке и Палм-Спрингс появился мерч, окрашенным в цвет апероля, в том числе солнцезащитные очки и скутеры. В конечном итоге он стал неотъемлемой частью крупных мероприятий, таких как музыкальный фестиваль Governors Ball.
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С тех пор апероль появлялся на многочисленных американских летних вечеринках, а в прошлом году бренд даже стал спонсором Открытого чемпионата США по теннису. Помимо прочего, популярности напитка, который маркетологи Campari Group называют «солнцем в бокале», способствует его яркий цвет и фотогеничность.
Эффективный маркетинг
Продвигать апероль также помогает ассоциация с итальянской культурой аперитива. По данным New York Times, компания даже украшала автобус Hampton Jitney, перевозящий туристов из Манхэттена в Хэмптонс, фразой: «Он оранжевый и в то же время игристый. К тому же он очень популярен в Италии, так что вы знаете, что он вкусный».
Фото в тексте: New York Times
Образы «итальянской мечты» в таких популярных сериалах, как «Белый лотос», «Наследники» и «Нормальные люди», также способствовали популярности напитка.
Чистые продажи Campari Group по регионам в €. Инфографика: Sherwood News
Маркетинг принес свои плоды. В 2003 году на Италию приходилось 48% продаж Campari Group, которая также выпускает водку SKYY, виски Wild Turkey, коньяк Courvoisier и десятки других спиртных напитков.
В 2023 году благодаря мировой экспансии на родину компании приходилось всего 17% общего объема продаж. В то же году Campari Group заработала примерно $3,1 млрд. За последние 5 лет продажи в США выросли на 82%.
Успех компании в США в основном связан с ростом популярности Aperol: в 2010 году в страну поставили 9 тыс. ящиков алкогольного напитка, а в 2022 году — уже 390 тыс. Продажи одноименного аперитива Campari (пожалуй, наиболее известен как один из ингредиентов коктейля негрони) тоже растут: в 2022 году в США было отправлено 227 тыс. ящиков, что вдвое больше, чем в 2015 году.
Сезонная популярность
Продажи Aperol взлетают каждое лето, что подтверждают данные Google. На протяжении двух последних десятилетий неизменно популярными оставались поисковые запросы по таким классическим коктейлям, как «мохито» и «мартини», причем первым напитком больше интересуются летом, а вторым — зимой. Однако в прошлом году «апероль» впервые превзошел «мохито» по количеству поисковых запросов.
Объем поиска в Google. Инфографика: Sherwood News
Число запросов по коктейлю «негрони», в состав которого входит аперитив Campari, также устойчиво растет, но с менее выраженной сезонной периодичностью. В последнее время Campari Group пытается сделать менее сезонным напитком и Aperol, запуская поп-апы на горнолыжных курортах и зимних площадках.
Снижение интереса к алкоголю
Впрочем, недавний годовой отчет Campari Group показал, что в дальнейшем более широкий рынок алкоголя может оказаться неустойчивым из-за растущего спроса на слабоалкогольные и безалкогольные напитки.
Покупатели, особенно молодые люди, стремятся сократить потребление алкоголя или вовсе отказаться от него — этот тренд представляет угрозу для Campari Group и всех ее конкурентов. Согласно опросу Gallup, проведенному в августе 2023 года, в США 39% взрослых считают, что умеренное употребление алкоголя вредно для здоровья.
Тем не менее желание отдохнуть с бокалом освежающего напитка после тяжелого дня знакомо каждому — и это отлично знает маркетинговая команда Aperol.
Фото на обложке: Mirage_studio /
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