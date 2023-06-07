Почему наши смартфоны тонут в приложениях

Кажется, сегодня есть приложения буквально на все случаи жизни — даже если они не слишком нам нужны. Почему это произошло и чем это грозит, рассуждает Эмили Стюарт из Vox.

Принято считать, что культурный пик этого тренда произошел несколько лет назад, когда во многих случаях приложения действительно предлагали сделать нашу жизнь лучше. Но с тех пор, когда люди загружали их с энтузиазмом, прошла целая вечность; теперь приложения обслуживают не клиентов, а компании, и стали необходимым злом для получения какого-либо продукта или услуги.

Для компаний это способ сделать клиентов частью своей экосистемы, попытаться привлечь их рекламными акциями и скидками и, что немаловажно, получить их данные, чтобы отслеживать их или передать другим лицам.

Иногда потребителей прельщают удобством — как только вы подключаетесь к приложению McDonald's, сделать следующий заказ становится проще. Но стоит ли вообще утруждать себя загрузкой приложения? Кроме того, не стоит забывать о бесконечных утечках данных. Стоит ли рисковать кражей номера кредитной карты, чтобы заказать Биг Мак на 30 секунд быстрее?

«Распространение приложений имеет много преимуществ для людей, — считает Карен Гулло, аналитик и старший специалист по связям со СМИ Electronic Frontier Foundation (EFF). — К сожалению, большинство компаний используют приложения для сбора и монетизации наших персональных данных. Люди могут использовать настройки, чтобы заблокировать сбор и отслеживание некоторых данных, но разработчики приложений часто находят способы обойти это».

Таким образом, на наших смартфонах копятся многочисленные и ненужные приложения, отслеживая нас без всякой необходимости.

Вы получаете приложение, а компания (и ее друзья) получают вашу информацию

С появлением смартфонов появилось и множество программ, что, в определенной степени, имеет смысл. Поскольку мы постоянно носим с собой гаджеты, вполне вероятно, что мы ими воспользуемся.

Приложения обещают пользователям удобство, а компаниям — хорошие деньги. Они позволяют бизнесу узнавать больше о клиентах, делать им предложения и подталкивать их к тому, что, как они надеются, приведет к увеличению прибыли.

В 2017 году в Японии McDonald's обнаружил, что клиенты, пользующиеся его приложением, тратят в среднем на 35% больше. В компании заявили, что приложение упростило процесс оформления заказов, поэтому люди стали чаще им пользоваться. Отмечалось также, что люди принимали рекомендации по дополнительным позициям, а затем сохраняли заказы, чтобы повторить их позже, что приводило к увеличению расходов.

«Изучение этих привычек и использование их в маркетинге — одна из главных задач», — говорит Доминик Селлитто, клинический доцент кафедры наук и систем менеджмента в Школе менеджмента Университета Буффало.

Чем больше разработчики приложений знают о вас, тем лучше будет их маркетинговая стратегия и продажи. Часто эту информацию перепродают третьим лицам, которые тоже хотят установить контакт с пользователями. И нельзя сказать, что для этого существуют юридические препятствия.

«На самом деле нет ограничений на сбор данных, поэтому эти данные могут быть собраны о вас, переданы и проданы различным брокерам данных или аналитическим компаниям для создания детализированных профилей потребителей, которые затем могут быть использованы для таргетированной рекламы и проданы для других целей», — отмечает юрист Сюзанна Бернстайн, юрист из Electronic Privacy Information Center (EPIC).

Когда потребители начинают понимать, что происходит, открытие редко бывает приятным.

Ранее в этом году суд Канады одобрил мировое соглашение с клиентами сети кофеен Tim Hortons из-за того, что приложение собирало данные о геолокации клиентов без уведомления и согласия. В качестве компенсации пострадавшие получали бесплатный горячий напиток и выпечку.

McDonald's и Chick-fil-A внедряют функции, которые позволяют им отслеживать местоположение клиентов при заказе через мобильное приложение, предположительно, чтобы их еда была свежей и хрустящей, когда они приедут за ней.

Некоторые вопросы, связанные с отслеживанием и передачей данных, могут быть весьма тревожными. Так, в 2022 году FTC обнаружила, что сервис для отслеживания менструального цикла Flo делился чувствительной медицинской информацией с маркетинговыми и аналитическими компаниями, такими как Facebook* и Google.

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«Не каждая компания это делает, но я думаю, к сожалению, это одна из причин, по которой приложения так распространены», — говорит Дженнифер Кинг, научный сотрудник по вопросам конфиденциальности и политики данных в Стэнфордском институте искусственного интеллекта, ориентированного на человека.

Пандемия сделала нашу ситуацию с зависимостью от приложений во многих сферах более ощутимой, поскольку все больше людей стали использовать приложения для покупок, развлечений и образования, а компании стремились угодить. Даже когда жизнь вернулась в нормальное русло, потребность в приложениях сохранилась.

Теперь ваш ключ от отеля и билет на поезд — это приложения. Возможно, ваш стоматолог или лечащий врач внедрил приложение для записи на прием, хотя старый способ, честно говоря, работал просто отлично. В ресторане нередко приходится сканировать QR-код, что в конечном итоге приводит к загрузке какого-либо приложения просто для того, чтобы оформить заказ или оплатить его.

Самое неловкое в том, что приложения не всегда выгодны компаниям. Многие сайты сейчас просто отлично работают на мобильных устройствах — что было не всегда так — с точки зрения пользовательского опыта и даже отслеживания. И если приложением пользуется недостаточно людей, потому что в нем нет необходимости, то все усилия оказываются пустой тратой времени и денег.

Это не помешало всем — или, по крайней мере, многим компаниям — завести его.

Существует множество статистических данных о мобильных приложениях, которые «доводят большинство компаний до белого каления», говорит Джейсон Голдберг, специалист по коммерческой стратегии рекламной фирмы Publicis.

По данным Business of Apps, в Apple App Store доступно около 1,8 млн приложений, а в Google Play Store — 2,3 млн.

На каждой из площадок категория бизнеса является одной из самых популярных. Люди каждый день часами сидят в телефонах, в основном в приложениях, и тратят на них миллиарды долларов. Голдберг считает, что самые ценные клиенты компаний часто пользуются их приложениями.

Все это убеждает многих бизнес-лидеров в том, что им тоже нужно приложение, что оно станет ключом к развитию их бизнеса.

«Единственная проблема в том, что это в принципе неправильно. В то время как есть огромное количество людей, которые скачивают приложения, вы знаете, чего там нет? Огромное количество людей, которые используют это приложение более одного раза после его загрузки. Там астрономический показатель отказов» — отмечает он.

Это что-то вроде карты для отдельного розничного продавца, которую мы можем оформить однажды ради скидки и никогда больше не использовать.

Многие компании внедряют приложения в основном из-за страха упущенных возможностей, потому что они видят, что все остальные это делают. Голдберг поддерживает это мнение, добавляя, что некоторые и так планировали внедрить мобильные инструменты и просто приступили к работе, на самом деле не задаваясь вопросом, имеет ли это смысл.

«Только самые крупные и лучшие компании остаются в выигрыше, запуская мобильные приложения. Часто я наблюдаю компании, которые совершают ошибку, пытаясь подражать тому, что делают Amazon и Walmart» — говорит он.

Да, данные ценны, но сегодня их можно получить не только через приложение, но и через мобильную версию сайта.

Впрочем, нет худа без добра: сейчас авторам приложений стало сложнее отслеживать пользователя по умолчанию — в частности, как это делает Apple. В 2021 году производитель iPhone обновил свою систему таким образом, что люди иногда получают возможность при открытии приложения попросить его не отслеживать. Решение работает, но не идеально.

Пока что мы плаваем в море приложений, многие из которых нам не нужны. Компании зарабатывают деньги на данных, которые их сопровождают, хотя и не так много, как многим, вероятно, хотелось бы. И они не становятся намного лучше в защите этих данных.

«Есть два варианта развития событий. Один заключается в том, что люди будут все больше защищать свою частную жизнь, и это станет стимулом для законодательства или движения, которое изменит ситуацию, или, с другой стороны, мы все станем безразличны и будем говорить: "Ну вот, мою кредитную карту снова украли"», — говорит Селлитто.

Возможно, по крайней мере, мы признаем, что на самом деле не хотим и не нуждаемся в таком количестве приложений — удобный чехол действительно теряет свою привлекательность, когда вы подходите к своему телефону, чтобы выполнить каждую мелочь своей жизни.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney