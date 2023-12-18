Инвестиции в разработчиков приложений достигли минимума за десятилетие

В 2023 году американские компании, создающие приложения, привлекли 2,5% ($3 млрд) от всего финансирования в США — это самый низкий показатель за десятилетие. Пик пришелся на 2016 год — тогда доля инвестиций в разработчиков составила 14%.

За последние десять лет приложения, в частности мобильные, стали неотъемлемой частью нашей жизни. При этом инвестиции в их разработчиков только падают.

Объемы инвестиций упали

В некоторой степени это связано с общим трендом в венчурном финансировании — инвестиции в большинство категорий значительно снизились по сравнению с пиком 2021 года. Но есть и другие факторы, специфичные для «экономики приложений».

Финансирование «экономики приложений» в процентах от общего объема инвестиций в американские стартапы. Инфографика: Crunchbase

Большинство ключевых компаний в этой сфере были запущены более десяти лет назад. В результате в середине 2010-х годов они получали крупное долевое финансирование. Например, Uber только в 2016 году получил $3,7 млрд, Snap — $1,8 млрд, а Airbnb — $1 млрд.

В этом году, напротив, многие стремятся масштабировать платформу генеративного ИИ, а не захватить большой рынок с помощью приложения, ориентированного на потребителя. В 2023 году только четыре компании в категории приложений закрыли раунды на сумму от $100 млн, причем ни один из них не превысил $200 млн.

Самые крупные суммы получают сервисы для здоровья и прочие ниши

В этом году крупнейший раунд среди американских приложений закрыл сервис для медработников ShiftMed — он привлек $200 млн в феврале.

Финансирование американских стартапов, ориентированных на приложения (раунды на сумму от $200 млн). Инфографика: Crunchbase

В августе Nursa, другая платформа для подбора медперсонала, получила $80 млн в серии B. В июле K Health, сервис по оказанию медпомощи с поддержкой ИИ, привлек $59 млн.

В других сферах следует отметить раунды транспортной компании Via ($110 млн) и приложения для молитв и медитаций Hallow ($50 млн).

Изменит ли ситуацию антимонопольное дело против Google?

На прошлой неделе был вынесен вердикт по антимонопольному иску игрового гиганта Epic против Google. Суд присяжных постановил, что Google нарушала антимонопольное законодательство, ограничивая конкуренцию в своем магазине Play Store и взимая комиссию с разработчиков.

Такое решение может заложить основу для того, чтобы изменить текущий статус-кво. Сейчас доминируют два магазина приложений — Play Store и App Store. К тому же Google и Apple получают большой процент доходов от подписок и покупок внутри сервисов.

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Эти правила пока не отпугивают разработчиков. Так, по данным Statistica, по состоянию на июнь в Play Store было доступно около 2,6 млн приложений. Но это все же меньше пика в 3,6 млн в 2018 году, а разработчики, скорее всего, чаще выпускали бы новые коммерческие приложения, если бы комиссии были ниже.

Оценки стартапов должны восстановиться

Ситуация также изменится, если оценки стартапов восстановятся. В 2021 году компании получали крупные инвестиции — тогда американские разработчики приложений привлекли почти $19 млрд. Однако период легких денег закончился.

Тем не менее учитывая значимость приложений, нетрудно представить, что финансирование сектора снова начнет расти.

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