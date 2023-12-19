Кто станет следующим CEO Apple? 4 вероятных преемника Тима Кука

Тим Кук помог Apple достичь небывалых высот, но он не будет возглавлять компанию вечно. Рассмотрим наиболее вероятных кандидатов на пост следующего CEO.

В недавнем интервью Дуа Липе для подкаста певицы CEO Apple Тим Кук говорил о том, что в Apple почти никогда не обсуждают публично: о плане преемственности руководства компании.

Одной мысли о неизбежном уходе Тима Кука достаточно, чтобы у многих на Уолл-стрит по спине пробежали мурашки. Кука обожают как институциональные, так и розничные инвесторы, потому что он, казалось бы, достиг невозможного: поднял Apple на такие высоты, о которых даже Стив Джобс, вероятно, никогда не смел мечтать. При Куке Apple достигла оценки почти в $3 трлн, что делает ее, с большой долей вероятности, самой ценной компанией в мире.

Смена CEO — одно из самых нервирующих событий, через которое может пройти любая компания. Это неопределенность, которая порождает тревожность, из-за которой работники и акционеры нервничают — и это в обычных компаниях. Apple явно не является обычной компанией. У нее миллиарды пользователей по всему миру.

С новым руководителем видение или философия продукта могут измениться, и если перемены будут слишком радикальны, некогда лояльные клиенты перейдут к другим брендам.

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Хорошая новость: Кук, проработавший в Apple 25 лет — более 12 в качестве CEO, — сообщил, что планирует остаться в компании «на некоторое время». Конечно, формулировка довольно субъективна. Это может означать еще два года или пять. Но, признавая неопределенность жизни, Кук сказал, что завтра он может «перепутать поворот», и если с ним что-нибудь случится, у Apple уже есть «очень подробный план преемственности».

Кук не стал уточнять, кто его заменит. По его словам, он «хочет, чтобы это был выходец из Apple» и считает своей обязанностью убедиться, что у совета директоров будет выбор из нескольких внутренних кандидатов.

Итак, кто может стать следующим CEO Apple, если компания действительно выберет внутреннего кандидата? Рассмотрим четыре возможных варианта.

Крейг Федериги

старший вице-президент по разработке программного обеспечения

Это один из наиболее вероятных кандидатов на пост следующего CEO Apple. Пожалуй, это самое узнаваемое лицо в компании, не считая Кука. Широкой публике он может быть знаком как седовласый простак, но на самом деле это один из важнейших участников руководящей команды.

Федериги курирует пожалуй самый важный продукт Apple: iOS, операционную систему, на которой работает iPhone — основной источник денег компании — и macOS, ОС для техники Mac. Но Федериги далеко не просто специалист по программному обеспечению, он обладает качеством, которое имеет решающее значение для любого CEO Apple.

Судя по многочисленным интервью, Федериги хорошо понимает, какую роль играют технологии в современном мире — и хорошие, и плохие стороны. Он очень внимательно относится к тому, как это влияет на все — от нашей личной неприкосновенности до социальной сплоченности и геополитики.

У Федериги есть и еще одна особенность: его возраст. В свои 56 лет он самый молодой в этом списке. Это означает, что он также, скорее всего, продержится на посту CEO дольше всех. И после ухода 63-летнего Кука сотрудники и инвесторы захотят долгосрочной стабильности в компании, а не CEO, который может уйти в отставку всего через пять лет после назначения.

Грег Джосвиак

старший вице-президент по международному маркетингу

В этом списке мало кто знает Apple лучше, чем Грег Джосвиак, которого близкие называют Joz. Ему 60 лет, из которых 37 он работает в Apple, устроившись в компанию в 1986 году. Это значит, что он наблюдал все взлеты и падения. Он впервые присоединился к команде после того, как Джобса уволили, поэтому он знает, каково это — работать в Apple под руководством человека с плохим видением.

Кроме того, он своими глазами наблюдал возрождение компании после возвращения Джобса в компанию в 1997 году и сыграл в нем большую роль. Джосвиак помогал разрабатывать оригинальные iPod и iPhone — продукты, которые спасли Apple.

Другими словами, он видел все. У него достаточно опыта, чтобы понимать, что сработает для Apple, покупателей и акционеров компании. А поскольку он занимает должность старшего вице-президента по международному маркетингу, вероятно, он понимает нарратив компании и то, как она представляет себя миру, даже лучше, чем кто-либо другой в Купертино.

Лучшие CEO умеют мастерские донести единое видение компании до сотрудников и клиентов. Джосвиак может это сделать.

Эдди Кью

старший вице-президент по сервисам

Apple уже давно перестала быть просто производителем техники. В последние годы компания инвестировала значительные суммы в сервисы (ими как раз управляет Эдди Кью): магазины цифровых медиа, в том числе App Store и iTunes Store, рекламу в этих магазинах, облачные сервисы, включая iCloud Plus, стриминг, в том числе Apple Music и Apple TV Plus, и такие платежные сервисы, как Apple Pay.

В 2023 финансовом году Apple заработала на этих сервисах $85,2 млрд, что делает их крупнейшей категорией доходов компании после iPhone. Это заслуга Кью. И учитывая количество денег, которые сейчас приносят сервисы, в ближайшие годы это направление, вероятно, станет для компании еще важнее, поскольку доход, получаемый от сервисов, является постоянным, а маржа на услуги намного выше, чем наценка на физические товары.

Если сервисы имеют решающее значение для роста Apple в будущем, то кто лучше возглавит Apple, чем топ-менеджер, который превратил ее подразделение сервисов в гигантскую компанию, которая приносит 11-значные суммы? Эдди Кью 59 лет, он пришел в Apple в 1989 году и тоже немало лет был частью команды. Это значит, что он, как и Джосвиак, был свидетелем взлетов и падений компании и знает, что работает, а что нет.

Джефф Уильямс

главный операционный директор

Наконец, есть еще одна кандидатура — COO Джефф Уильямс. Если учесть огромное количество продуктов, которые Apple производит и поставляет каждый год, и десятки разрозненных команд, каждая из которых участвует в создании этих продуктов, удивительно, что в Apple все идет настолько гладко. Во многом это связано с тем фактом, что всеми этими операциями руководит 60-летний Уильямс.

Прежде чем Кук стал CEO Apple в 2011 году, он занимал пост COO. Многие эксперты утверждали, что операционный директор — неподходящий выбор для того, чтобы идти по стопам такого творческого визионера, как Джобс. Кук ясно доказал, что они ошибались. Уильямс настолько же компетентный COO, каким был Кук, и при этом его потенциал намного больше.

В настоящее время он возглавляет команду дизайнеров компании и курирует активно развивающиеся инициативы Apple в области здравоохранения, включая специальные возможности, встроенные в Apple Watch. Хотя healthtech остается относительно новой областью для Apple, ожидается, что к 2030 году мировой рынок цифрового здравоохранения достигнет $1,5 трлн.

Если Apple сможет захватить хотя бы часть этого рынка с помощью потребительских технологий для здоровья, это позволит компании получать на десятки миллиардов больше годового дохода, одновременно позволяя своим пользователям вести более здоровый образ жизни. И Уильямс, вероятно, понимает это лучше, чем кто-либо в компании.

За исключением Кука, лишь он понимает, что требуется, чтобы все в Apple работало как часы. И тот факт, что он также имеет инженерное образование и возглавлял многие инициативы Apple в области дизайна и здравоохранения, означает: он квалифицирован по крайней мере так же, если не больше, чем Кук, когда тот занял пост CEO Apple.

Кто же получит должность CEO?

Хотя эти четыре кандидата наверняка войдут в список возможных преемников Кука, стоит отметить, что правление не обязано продвигать кого-либо из сотрудников компании. Совет директоров волен выбрать CEO за пределами Купертино. Однако это может иметь разрушительные последствия для сотрудников, инвесторов и базы постоянных клиентов Apple.

Apple всегда была компанией с единым видением и культурой — по крайней мере, при Джобсе и Куке. Трудно представить, что посторонний человек сможет легко вписаться в среду с такой богатой историей и таким количеством деталей в движении.

Конечно, если правление выберет одного из этих четырех кандидатов или кого-либо еще из нынешней команды Apple, нет никакой гарантии, что этот человек займет эту работу. Кому-то достаточно того, что он имеет. Другие, возможно, не хотят испытывать стресс, связанный с управлением самой прибыльной компанией на планете. И некоторые, возможно, никогда не считали это одной из своих профессиональных целей.

Как сказал Кук Дуа Липе: «У меня не было мечты стать CEO Apple. Это было выше того, о чем я когда-либо мечтал для себя. Но это произошло, и я хочу убедиться, что это может произойти и с другими людьми».

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Фото на обложке: Justin Sullivan / Getty Images / Fast Company