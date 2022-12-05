Автозамена может быть еще полезнее. Вот как ее настроить

Автоматическая замена текста на смартфоне — незаменимая функция, которая помогает печатать быстрее и избавляет пользователя от досадных опечаток. Однако она не всегда корректно работает, приводя к недоразумениям. Рассказываем о настройках, которые помогут ее персонализировать.

Android

Чтобы открыть настройки клавиатуры по умолчанию, перейдите в «Настройки», «Расширенные настройки», «Язык и Ввод», «Управление клавиатурами», «Настройки», «Исправление текста». Здесь можно включить или отключить автозамену (автоисправление) и подсказки, а также настроить другие параметры — например, запретить нецензурные подсказки и контролировать, может ли Android просматривать контакты, чтобы предлагать на их основе подсказки.

Чтобы расширить личный словарь, вернитесь на шаг назад и выберите подраздел «Словарь». Выберите «Личный словарь», затем язык, который вы используете в данный момент, а затем нажмите кнопку + (плюс) в правом верхнем углу, чтобы добавить пользовательское слово. Если ввести что-то в поле быстрого доступа, появится слово. Если оставить поле пустым, в словаре просто добавится новое слово.

Также можно добавить текстовый ярлык, например, «бп» вместо того, чтобы печатать «буду поздно».

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По умолчанию клавиатура Google Gboard попытается запомнить слова и фразы, которые вы используете, чтобы со временем предлагать более точные подсказки. Опцию можно отключить, открыв настройки и выбрав «Расширенные настройки», «Язык и ввод», «Управление клавиатурами», «Настройки» и «Дополнительно». Отключите опцию «Улучшать ввод для всех пользователей». Опция ниже позволяет удалить все добавленные слова и данные.

Если автозамена по умолчанию не устраивает, на Android можно установить стороннюю клавиатуру. Например, у клавиатуры Grammarly бесплатны все базовые функции: она будет предлагать замену, когда увидит ошибки в правописании или грамматики неверны, и позволяет создать собственный личный словарь слов и фраз.

iPhone

Включить или выключить автозамену на iOS можно по следующему пути: «Настройки», «Основные», «Клавиатура», «Автокоррекция». Орфографические ошибки по-прежнему будут подсвечиваться (если не отключить проверку правописания на том же экране), и если нажать на слово с ошибкой, подчеркнутое красным, пользователь по-прежнему сможет получить доступ к предложенным заменам, хотя они не будут применяться автоматически.

Если значительная часть подсказок нерелевантна или неверна, к сожалению, возможностей повлиять на это не так много. Впрочем, iOS позволяет вернуть словарь в исходное состояние. Для этого в настройках выберите «Основные», «Сброс», затем «Сбросить словарь клавиатуры».

В iOS также есть функция замены текста, которая доступна по следующему пути: «Общие», «Клавиатура» и «Замена текста» в настройках. Это можно использовать как вариант автозамены: введите нужную фразу и текст, который хотите использовать для ее вызова. Например, можно использовать сокращение «явд», чтобы ввести «я в дороге».

Этот же способ подойдет для добавления пользовательских слов и фраз — просто оставьте поле быстрого доступа пустым.

Как и для Android, для iOS доступно множество сторонних клавиатур, если пользователь хочет отказаться от настроек и опций по умолчанию.

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Фото на обложке: D. Hammonds / Shutterstock