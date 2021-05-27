«Проблема, у которой нет и, возможно, никогда не будет решения»‎: что происходит в сфере беспилотных автомобилей

Рассказываем о текущем положении дел в индустрии, трудностях, с которыми сталкиваются компании, и неугасающем оптимизме некоторых игроков рынка.

Компании из Кремниевой долины утверждали, что к 2021 году люди будут свободно передвигаться на самоуправляемых автомобилях. Но вместо этого за последние годы произошло несколько судебных разбирательств и аварий , а на разработку технологии были потрачены десятки миллиардов долларов. По мнению некоторых исследователей, прежде чем она станет следующим прорывом, пройдет еще много лет.

Индустрия самоуправляемых автомобилей стремительно меняется. Автономные электрокары начинают разрабатывать даже Alibaba и Baidu. Лишь самым прибыльным компаниям, например Waymo, подразделению Alphabet, крупным производителям автомобилей и ряду стартапов удается оставаться в игре. Другим пришлось отказаться от разработки из-за больших финансовых затрат.

В конце апреля Lyft продала свой бизнес беспилотных автомобилей Woven Planet, дочерней компании Toyota. Сделка оценивается в $550 млн.

В декабре Uber также передала свое подразделение автономных автомобилей другому конкуренту.

За последний год еще три известных стартапа, разрабатывающих эту технологию, были проданы компаниям с гораздо большими бюджетами.

Технологическим и автомобильным гигантами предстоит работать над беспилотниками еще долгие годы. По оценкам Pitchbook, каждый из них потратит еще $6-10 млрд, прежде чем технология широко распространится, что произойдет ближе к концу десятилетия. И даже такой прогноз, вероятно, слишком оптимистичен.

По мнению Криса Урмсона, одного из первых инженеров проекта по разработке автономных автомобилей Google, который затем превратился в Waymo, трансформация индустрии потребует не менее 30 лет, а, возможно, даже больше. Сейчас Урмсон руководит компанией Aurora, которая приобрела подразделение беспилотных автомобилей Uber.

Что же пошло не так?

Некоторые исследователи скажут, что все шло по плану — в науке такое случается. Невозможно точно предсказать ход эксперимента. За годы испытаний выявлялось все больше и больше отвлекающих факторов для самоуправляемого автомобиля. Его навыки вождения улучшились, но не приблизились к возможностям водителя-человека.

Беспилотники стали одним из самых громких технологических экспериментов этого десятилетия. И он происходит на обычных улицах и проводится одними из самых известных компаний. Ажиотаж привлек миллиарды долларов инвестиций, но при этом установил нереалистичные ожидания.

В 2015 году глава Tesla Илон Маск заявил, что полнофункциональные самоуправляемые автомобили появятся всего через два года.

Более пяти лет спустя машины Tesla предлагают автономность лишь для езды по трассе. Но даже эта возможность вызвала споры после нескольких смертельных аварий (по мнению компании, причина в неправильном использовании технологии).

Пожалуй, из всех разработчиков беспилотного транспорта больше всего трудностей выпало на долю Uber.

Для подразделения самоуправляемых автомобилей компания переманила 40 специалистов по робототехнике из Университета Карнеги Меллон и приобрела стартап по разработке беспилотного грузовика за $680 млн.

После этого Uber столкнулась с судебными разбирательствами с Waymo по делу о краже интеллектуальной собственности, которое было решено не в ее пользу.

Затем в результате аварии с беспилотным автомобилем Uber в Аризоне погиб пешеход.

Но в индустрии есть и успехи

В конце концов, компания фактически заплатила Aurora, чтобы та приобрела ее подразделение беспилотников.

Богатые компании продолжают постепенно развивать технологию. В октябре Waymo достигла значимого этапа: она запустила первый «полностью автономный»‎ сервис по заказу такси в городе Феникс, Аризона. Однако он пока не будет разворачиваться в других штатах.

Новый соруководитель Waymo Дмитрий Долгов, занявший должность после ухода Джона Крафчика, заявил, что компания рассматривает бизнес в Аризоне как эксперимент. На основе полученных результатов Waymo разрабатывает новую версию технологии самоуправления, которая в дальнейшем будет применяться в других местах и различных видах транспортных средств, включая грузовики для дальних перевозок.

Фото: Sundry Photography / Shutterstock

Пригород Феникса отлично подходит для беспилотных автомобилей: широкие улицы, мало пешеходов и практически полное отсутствие снега и дождя. За беспилотниками Waymo следят удаленные технические специалисты и команды помощи на дорогах, которые помогают машинам в затруднительном положении как с помощью интернета, так и лично. Технологии самоуправления все еще не хватает маневренности, чтобы справиться с ситуациями, с которыми водители-люди сталкиваются каждый день.

Основатель Phantom Auto и бывший адвокат Эллиот Катц, который консультировал многие крупные компании по разработке беспилотников, считает, что современные автономные автомобили можно использовать в ряде ситуаций, но их все же должен контролировать человек. Phantom Auto предоставляет ПО для удаленной помощи и управления беспилотным транспортом.

Игроки индустрии сохраняют оптимизм

Как и Waymo, Aurora сейчас разрабатывает автономные грузовики, а также пассажирские автомобили. Еще ни одна компания не запускала грузовики без помощи водителя. Однако Урмсон и прочие специалисты считают: именно такой вид автономного транспорта появится на рынке быстрее тех, что предназначены для перевозки обычных потребителей.

Маршруты дальнемагистральных перевозок гораздо проще. По условам Урмсона, освоив один участок трассы, будет легче освоить следующий. Но даже поездка по длинному и относительно прямому шоссе — чрезвычайно сложная задача. Еще труднее будет организовать доставку обедов, пусть и на небольшой территории.

Дэйв Фергусон, также один из первых инженеров команды Google и президент компании по доставке продуктов питания и других товаров Nuro, называет это одной из «крупнейших технических проблема нашего поколения»‎. Многие рассчитывали, что технология самоуправления будет совершенствоваться как интернет-услуги и приложения для смартфонов. Однако робототехника — гораздо более сложная наука. Фергусон считает, что в подобной индустрии нужно быть «слегка сумасшедшим и немного оптимистичным»‎.

«Этот оптимизм необходим, чтобы вставать каждый день и усердно пытаться решить проблему, у которой нет решения и, возможно, никогда не будет», — утверждает Фергусон‎.

Uber и Lyft все же не полностью отказываются от беспилотников и планируют сотрудничать с компаниями, которые все еще работают над этой технологией. По заявлению Lyft, автономные поездки могут появиться к 2023 году. Исполнительный директор компании Джоди Келман сообщает, что сервис будет внедряться с особой осторожностью: машины без водителей будут передвигаться на небольшой скорости по ограниченному числу улиц и лишь при определенных погодных условиях.

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