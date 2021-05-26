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РЖД сдвинули сроки запуска беспилотных поездов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

РЖД рассчитывают запустить движение беспилотных поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2024 году.

РЖД сдвинули сроки запуска беспилотных поездов

Об этом заявил на брифинге гендиректор госмонополии Олег Белозеров, его слова приводит РБК.

По словам Белозерова, к этому времени все составы электропоездов «Ласточка» (их производит завод «Уральские локомотивы» по лицензии Siemens в Верхней Пышме) должны быть беспилотными.

Первую беспилотную «Ласточку» РЖД рассчитывают получить уже к концу 2021 года, а сертифицировать электропоезд с новой технологией — в 2022 году. Такие составы должны будут перевозить пассажиров по МЦК с интервалом три минуты (сейчас минимум четыре минуты).

В 2019 году Белозеров анонсировал, что первые беспилотные «Ласточки» повезут пассажиров по МЦК уже в 2021 году. Госмонополия несколько лет работает над внедрением концепции беспилотного движения на своей сети. Проект разработки беспилотных поездов стартовал в 2015 году.

В сутки по МЦК курсируют 242 пары поездов в рабочие дни, а в выходные — 211 пар. Длина МЦК — 54 км, открыта 31 станция. В 2019 году по МЦК проехали 148 млн пассажиров.

Фото: Unsplash

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