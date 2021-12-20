Бесконтактные чаевые — как устроен рынок в России

RB.RU представляет новую версию карты российской FinTech-индустрии. Здесь мы собрали все ключевые стартапы рынка в различных направлениях — вместе с информацией о корпоративных инноваторах. Партнер карты — банк ВТБ. Отдельный раздел посвящен решениям для бесконтактного приема чаевых .

Потребность в решениях для бесконтактных чаевых появилась во второй половине 2010-х: с массовым распространением платежей картами суммы чаевых значительно сократились — клиенты либо использовали отсутствие наличных как предлог отказаться от чаевых, либо же удобный способ оставить чаевые картой попросту отсутствовал.

Одним из первых в России появился сервис Platius, позволяющий переводить чаевые через приложение (сегодня он называется СберЧаевые). Однако такие решения не приобрели популярность: устанавливать приложение оказалось слишком неудобно. Другой формат — перевод с помощью QR-кода — оказался успешнее из-за простоты использования. Именно этот способ использует большинство компаний, хотя есть и исключения: так, Tips+ использует терминалы, которые устанавливаются на кассе.

Сейчас, по мнению основателя «НетМонет» Георгия Высоцкого, на рынке четыре основных игрока: это сама «НетМонет», «Яндекс.Чаевые», DeliveryTips и CloudTips.

Практически все сервисы, как отмечает Высоцкий, в основном работают с общепитом, и, по его словам, очень привязаны к проблемам индустрии. «Когда у ресторанов все хорошо — все хорошо и у нас, но любые ограничения в этой отрасли сказываются на нас».

По словам CEO CloudPayments Дмитрия Спиридонова, сейчас на рынок безналичных чаевых активно выходят банки и ИТ-компании. В этом году прошло несколько сделок: одного из первых и крупных игроков купил «‎Альфа-Банк‎‎»‎, другого — «Яндекс»‎, свои сервисы для безналичных чаевых также теперь есть у Сбербанка и ВТБ.

«Сейчас уже понятно, что онлайн-чаевые востребованы во многих сегментах бизнеса, иметь такой сервис в портфеле приоритетно, если компания стремится комплексно закрыть все потребности бизнеса», — Дмитрий Спиридонов, CEO CloudPayments.

Многие сервисы стараются расширять сферы применения, сотрудничая с бьюти-индустрией, курьерами и другими областями, где могут быть уместны чаевые и другие переводы на сравнительно небольшие суммы.

Зарубежный рынок бесконтактных чаевых

За рубежом сервисы, позволяющие быстро перечислить небольшую сумму, работают достаточно давно: подобные услуги предоставляет, например, PayPal, Venmo, Cash.me и Ko-Fi. Перечислять чаевые также можно через популярные системы для оплаты — например, Square.

Перечисление чаевых по QR-коду — тренд, наиболее распространенный в азиатском регионе, однако последние несколько лет он набирает популярность и в странах Европы и США. Так, такие сервисы как Tippy, помимо решения в виде отдельно стоящего терминала, позволяют переводить чаевые с помощью QR.

Другие популярные решения, работающие на этой технологии — YouTip и Strikepay. Часть приложений собирают вместе все «заработанные» чаевые, после чего менеджмент может распределить их между участниками смены.

Бесконтактные чаевые на карте FinTech RB.RU

В карту FinTech редакции RB.RU вошли девять проектов. Из них семь — сервисы, принимающие оплату по QR-кодам. Помимо оплаты чаевых в ресторанах, многие сервисы также работают с курьерами, салонами красоты, таксистами и другими сферами услуг. Tips+ — сервис, который переводит чаевые через специальные терминалы.

«Нетмонет»

Один из самых популярных и распространенных в столице сервисов для оплаты чаевых, «НетМонет» появился ещё в 2018 году и родился из необходимости. Основатель сервиса, выпускник Физфака МГУ и аналитик McKinsey Георгий Высоцкий и его приятель часто обедали в ресторанах — но оставлять чаевые картой им было неудобно. Сам Высоцкий в студенчестве подрабатывал официантом и понимал, насколько важны чаевые в этой сфере.

Так появилась идея создания сервиса по простому переводу чаевых с карты. В его основу легла технология сканирования QR-кода смартфоном. На создание самого сервиса у Высоцкого и Володина ушло около полугода — приложение было готово быстрее, но потребовалось время для подключения эквайринга. В августе 2019 года «НетМонет» запустился.

Сейчас сервис состоит из нескольких элементов. Работает он следующим образом: когда клиент просит счёт, ему приносят пречек с QR-кодом. Этот код ведет на страницу оплаты, где клиент может перевести чаевые. Тут же можно оставить отзыв о заведении, поставить ему оценку и выделить отдельно понравившиеся моменты.

Перечисленная сумма попадает в личный кабинет официанта, а информация — на страницу подключенного заведения. Так руководство получает информацию о том, как посетители оценивают заведение. В кабинете официант может видеть все переведенные ему средства и перевести их на свою карту.

В начале 2021 года «НетМонет» был приобретён ‎«Альфа-Банком». Сумма сделки не раскрывается, однако ее оценивают примерно в $3-5 млн.

Cloud.Tips

Cloud.Tips — сервис, запущенный банком «Тинькофф» и CloudPayments. Как и предыдущий сервис, он работает через сканирование QR-кода.

Сервис запустился в 2019 году, когда на рынке уже присутствовало несколько решений. Однако разработка сервиса, по словам CEO CloudPayments Дмитрия Спиридонова, началась еще до выхода конкурентов на рынок.

Первыми партнерами стали несколько московских ресторанов, музыканты из Brevis Brass Band, агрегатор салонов красоты Salonetix и производитель мерча «Караваев». Сейчас сервис обслуживает более 800 клиентов — Lamoda, Gett, iGooods, рестораны Ginza Project, сети барбершопов «Бородач» и «Франт» — и более 20 тысяч получателей чаевых.

CloudTips заходит и на другие рынки — с его помощью можно поддержать блогеров, подкастеров, стримеров и так далее. Также предусмотрена и работа с агентами, которые могут подключать к системе как заведения, так и инфлюенсеров. Сервис использует технологию NFC, для которой достаточно поднести телефон к визитке или наклейке с NFC-чипом, перейти по ссылке и отправить чаевые.

«Мы активно развиваем чаевые не только по QR-коду, но и через интеграцию в мобильное приложение и на сайт наших партнеров. Это очень актуально для доставок готовой еды и продуктов, курьерских служб, сервисов заказа такси и многих других компаний, реализующих своих товары и услуги онлайн», — отмечает Дмитрий Спиридонов.

Ytips

Сервис Ytips перечисляет чаевые через QR-код и работает как с ресторанами, так и с другими компаниями сферы услуг — в частности, с барбершопами и парикмахерскими. Получить QR-код можно в нескольких форматах — на карточке, наклейке или вкладке для тейблтопа. Также возможна печать QR-кода в чеке.

Сейчас к сервису подключено около 200 заведений, в том числе сеть барбершопов Top Gun. Средний размер чаевых составляет 140 рублей. Комиссия сервиса — от 7 до 10%.

В октябре 2021 года стартап Ytips был куплен «Контуром», искавшим готовое решение для выхода на рынок бесконтактных чаевых. Стоимость сделки не разглашается.

«ЧаЧаЧай»

«ЧаЧаЧай» — еще один сервис по оплате чаевых с помощью QR-кода, на этот раз — родом из Петербурга. Стартап основали Дмитрий Костяхин, в послужном списке которого хостинг PeterHost (сейчас принадлежит РБК) и несколько питерских заведений общепита. В частности, Костяхин указан как один из основателей франшизы дискаунт-баров Killfish. Александр Воскобойников, директор по развитию, ранее работал в финансах и хорошо знает платежные системы.

Идея сервиса безналичных чаевых появилась у команды во второй половине 2010-х. По словам Воскобойникова, на тот момент на рынке существовали такие сервисы, как Plazius и Tips+, ни один из которых не использовал QR-коды. Однако запустился «ЧаЧаЧай» приблизительно в одно время с «НетМонет» и «Чаевые.Просто».

Отличительная черта «ЧаЧаЧая» — в системе баллов фудбэка, которые пользователь получает при каждом заказе — их сумма составляет четверть от оставленных чаевых. Этими баллами можно расплачиваться за заказанную еду в тех ресторанах, которые подключены к программе. При этом ресторан получает 2,5% от всех чаевых в виде рекламных бонусов, которые можно потратить, например, на привлечение новых клиентов.

Но если «Нет.Монет» ориентируются в первую очередь на рестораны, то «ЧаЧаЧай» быстро начал наращивать базу среди другой аудитории — например, таксистов, мастеров клининга и курьеров доставки. В марте 2021 года сервис запустил совместную программу с «Самокатом». К сервису подключено уже более половины работающих с ним курьеров.

2tip

Продукт новосибирской «Сиб Софт Артели», 2tips предоставляет возможность переводить чаевые по QR-коду. Сервис работает не только с общепитом, но и с салонами красоты, клининговыми сервисами, заправками и гостиничным бизнесом. В настоящий момент к услуге подключены около 500 предприятий, а в сервисе оставляют чаевые около 9 тысяч человек.

Cashnomore

По словам основателя компании Максима Камалетдинова, идея создания сервиса пришла ему в голову после успеха «НетМонет». Как и многие другие из представленных сервисов, Cashnomore принимает оплату чаевых через QR-коды.

Однако сервис работает не только с ресторанами и мастерами: команда пытается развивать различные направления одновременно и активно работает с блогерами и НКО. В целом, по словам Камалетдинова, Cvashnomore нацелен в первую очередь на развитие за пределами России — в ОАЭ и США.

Согласно заявлениям Cashnomore, компания работает с тысячью предприятий сферы обслуживания, а также с такими фондами, как «Мечети России», «Фонд Амурского Тигра» и РПЦ. Всего к сервису подключено более 3 тысяч клиентов. Оборот компании, по данным на сентябрь 2021, составляет 1,6 млн рублей.

YClients

YClients — платформа для автоматизации в сфере услуг. Она позволяет записываться к мастерам, оставлять отзывы и тому подобное. К системе подключено более 30 тысяч организаций в 53 странах.

Оставлять чаевые через платформу можно с помощью сервиса ЮKassa. Разместить QR-код со ссылкой предлагают на тейбл-тентах или наклейках.

Tips+

Большая часть сервисов безналичных чаевых, представленных на карте RB.RU — это сервисы, работающие с технологией сканирования QR-кода. Однако есть и иные технологии — например, Tips+. Это физические терминалы, которые устанавливаются рядом с кассами. На терминале есть три кнопки — на первых двух выводятся средние суммы чаевых: одна небольшая, другая — крупнее.

Суммы можно настроить удаленно, подобрав их под средний чек заведения. Третья кнопка позволяет посетителю назначить сумму чаевых в диапазоне от 10 до тысячи рублей. Таким образом, терминал заменяет банку на кассе в кофейнях и барах. Именно на кофейни приходится более половины всех клиентов Tips+.

Сервис — детище бывшего сотрудника «Яндекса» Юрия Вечера. В ИТ-гиганте Вечер проработал более 10 лет, отвечая за бизнес-девелопмент: в частности, он разрабатывал панель инструментов для браузеров «Яндекс.Бар» и сервис локальных новостей «Яндекс. Район». Вечер хотел заняться собственным бизнесом и ушел из компании, а Tips+ родился из идей, которые предприниматель собирал и записывал.

«Раньше в кофейнях чаевые оставляли из сдачи. Но в современном мире сдача как явление отсутствует, а “платежное настроение” в таких заведениях у клиента длится недолго, не более 10 секунд. Именно здесь и работает терминал», — говорит Юрий Вечер.

Tips+ работает с терминалами VENDOTEK — их производит компания «Терминальные решения», резидент фонда «Сколково». Подключение для самого заведения бесплатно, а аренда терминала будет стоить от 1000 рублей в месяц. Также заведения платят Tips+ комиссию, из которой сервис оплачивает эквайринг.

Первыми клиентами сервиса были участники гастромаркета «Даниловский рынок». Сегодня он работает не только с общепитом, но и с другими услугами — например, к сервису могут подключиться салоны красоты. По словам Вечера, терминалы хорошо показывают себя в тех заведениях, где есть ощущение личной связи с посетителями, а решение о чаевых принимается спонтанно — в отличие от QR-кодов, которые больше подходят для ресторанов.

Tipbox

Казанский сервис Tipbox работает не с QR-кодами, а через терминалы. Решение состоит из четырех элементов: это сам терминал, интерфейс для пользователя, страницы для заведения и официанта, а также раздел с аналитикой — здесь можно посмотреть статистику по чаевым в целом, узнать, как работают отдельные сотрудники и так далее. Сервис позволяет не только оплачивать чаевые, но и оставлять отзывы о заведении.

У сервиса есть три модели сотрудничества с заведениями: эконом, стандарт и бизнес. Они различаются ценой аренды аппарата и суммой комиссии, которую получает сервис. Tipbox работает исключительно с юридическими лицами и не подключает официантов или мастеров отдельно.

Сейчас сервис сотрудничает с «Азбукой Вкуса», «Mятой Lounge» и другими партнерами.