Часы с иглами и наушники с антеннами: новые патенты технологических гигантов

Крупные технологические компании регулярно подают патенты на самые безумные разработки. Например, Verily, входящая в состав Alphabet, хочет создать умные часы, способные делать инъекции, Amazon стремится защитить пользователей от фишинга, а Apple планирует внедрить сотовые радиопередатчики в наушники. Рассмотрим эти и другие интересные патенты.

Alphabet

Виртуальное искусство в реальном мире

Патент Google предлагает способы закрепить виртуальные изображения в физическом мире так, чтобы их можно было увидеть на нескольких AR-платформах одновременно. Эта разработка позволит устраивать реальные выставки цифрового искусства.

Носимое устройство для инъекций

Исследовательская организация Verily, входящая в состав Alphabet, предлагает решение, которое упростит ежедневный прием лекарств. Оно объединяет два самых популярных слова в современной сфере здравоохранения: автоматизацию и носимые устройства.

Компания собирается создать часы с крошечными иглами на внутренней стороне, которые будут вводить лекарства в определенное время. Теоретически они также смогут сканировать жизненно важные органы, чтобы убедиться в необходимости приема препарата.

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Такое устройство может стать незаменимым для тех, кто нуждается в инсулине. Главное — не забыть наполнить часы препаратом.

Amazon

Определение эмоций

Когда Alexa научится понимать человеческие эмоции, она сможет реагировать на сердитых и спокойных собеседников по-разному. Однако каждому присущи свои разговорные привычки: некоторые просто разговаривают громче, а другие повышают голос в определенных ситуациях, например во время проигрыша в видеоигре.

Система, описанная в данном патенте, будет способна определить базовые показатели для каждого пользователя. Ассистент также сможет предпринимать различные действия в зависимости от эмоционального состояния собеседника. Например, если ему кажется, что человек употреблял алкоголь, то он не пустит его за руль.

В патенте также предлагается использовать эмоции, распознаваемые во время просмотра или прослушивания рекламы, для маркетинговых исследований.

Предотвращение попыток фишинга

Вероятно, вы когда-либо получали электронное письмо, которые кажется подозрительным. И хотя его URL-адрес выглядит верным, при более близком рассмотрении можно обнаружить, что, например, вместо «‎b» стоит «‎Ъ».

Патент Amazon направлен на борьбу с этой проблемой. Предлагаемая система будет сравнивать потенциально подозрительные URL-адреса со списком крупных известных сайтов, чтобы проверить их достоверность.

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Как правило, фишеры незаметно меняют URL-адреса и создают фальшивые сайты в надежде, что ничего не подозревающая жертва не будет вглядываться в подробности. Если вы получаете сообщение, звонок или письмо, которые, по вашему предположению, могли поступить от мошенников, лучше предположите, что это так и есть.

Apple

Антенны сотовой связи в наушниках

В течение нескольких лет Apple медленно движется к тому, чтобы заменить смартфоны носимыми устройствами. И данный патент может стать серьезным шагом в этом направлении. Согласно указанной в нем информации, компания исследует возможность внедрить сотовые радиодатчики и антенны в беспроводные наушники, а также в любые другие существующие устройства, например очки или автомобили.

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Пока это лишь теоретическое объяснение того, как различные беспроводные сетевые технологии могут работать вместе на небольших устройствах. Но, возможно, в будущем мы сможем оставить дома абсолютно все устройства — от телефона и часов до ноутбука — и захватить с собой лишь небольшого виртуального помощника, работающего из наушника через сотовую связь.

Дроны с подключением к сотовым сетям

В будущем, когда дроны будут выполнять множество задач, например доставлять товары и следить за линиями электропередач, им потребуется способ связываться друг с другом и окружающим миром. В этом патенте Apple исследует способы, которые позволят им передавать данные от одной сотовой вышки к другой.

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Принцип работы напоминает то, как работает обычный мобильный телефон. Однако, как правило, люди перемещаются только на одном самолете, в то время как дроны могут перемещаться практически в любом направлении.

Умное освещение в машинах

Обычно в машинах достаточно плохое освещение. Если вы уроните что-то в вечернее время, скорее всего, вам потребуется брать фонарик или же ждать до утра. Чтобы это исправить, Apple предлагает дополнительно освещать определенные места, которые могут понадобиться человеку. Потенциально для этого могут использоваться направляемые точечные светильники.

Facebook

Прогнозирование интересных моментов видео

В этом патенте рассматривается система, способная определить, какие разделы видеоролика стоит отметить как интересные моменты.

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Прогнозы будут основываться на взаимодействиях предыдущих пользователей. Если каждый из них будет отправлять эмоджи сердца на каком-либо моменте, система будет предлагать следующим пользователям поделиться этим клипом.

Microsoft

Прикрепляемые модули для смартфонов

Несколько лет назад многие компании пытались создать модульные смартфоны, компоненты которых можно независимо модернизировать или заменить. Однако некоторые проекты просто закрылись, а другие так и не получили широкой популярности.

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

В своем патенте Microsoft изложила несколько иной подход: компания предложила добавлять дополнительные компоненты вместо того, чтобы заменять существующие. Например, чтобы управлять игрой на телефоне, будут использоваться прикрепляемые модули, работающие по беспроводной сети.

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