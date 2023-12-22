Зачем Facebook* обогревает жилые дома

И это лишь начало: благодаря ажиотажу вокруг ИИ дата-центров становится все больше.

Дата-центры технологических компаний не только поддерживают работу интернет-сервисов, но и греют жилые дома. Так, Meta* отправляет избыточное тепло в теплосеть датского города Оденсе, Amazon помогает отапливать Дублинский университет, а Microsoft строит крупнейшую в мире систему обогрева на базе ЦОД в финском Эспоо.

Датский город Оденсе не слишком велик — здесь проживает всего 200 тысяч человек. Его уникальность в том, что местные дома отапливает Meta*.

С 2020 года гигантский дата-центр Meta* площадью 50 тыс. кв. м в промышленном комплексе на окраине города направляет теплый воздух от серверов в сеть централизованного теплоснабжения в Оденсе. Затем он распределяется среди 100 тысяч домохозяйств, подключенных к системе. Непосредственно Meta* может обеспечить теплом примерно 11 тысяч домов.

Как местные относятся к такому соседству? Одни жалуются на слишком яркий свет по периметру дата-центра, а другие считают, что компания должна платить в Дании больше налогов. Но ее вклад в отопление города перевешивает эти минусы.

«Это действительно хорошая идея — использовать тепло, которое в противном случае просто растворилось бы в воздухе», — говорит Сорен Фрейслебен, член городского совета. Согласился бы он, чтобы в городе появилось больше дата-центров, если бы они также были подключены к системе отопления? — «Конечно, да».

Оденсе — первое место в мире, где Meta* попыталась направить избыточное тепло из дата-центра непосредственно в дома людей, но это не единственная технологическая компания, которая реализует подобные идеи. В Ирландии центр обработки данных Amazon уже помогает отапливать Дублинский университет, а в городе Эспоо на юге Финляндии Microsoft строит крупнейшую в мире систему обогрева на базе ЦОД.

Ожидается, что эта тенденция будет расти. Нынешний бум ИИ сопровождался ажиотажным строительством центров обработки данных. По данным исследовательской компании Dell'Oro Group, таким компаниям, как Microsoft, Google, Meta* и Amazon, придется инвестировать около $1 трлн в инфраструктуру, чтобы удовлетворить спрос на вычисления с использованием искусственного интеллекта.

Все эти центры обработки данных выделяют довольно много тепла. Если это тепло перенаправить в местные дома, гиганты смогут выполнить свои обязательства по борьбе с изменением климата, а правительства — сказать, что заключили хорошую сделку, вынудив бигтех вернуть что-то местному сообществу.

«Дата-центры похожи на гигантские холодильники», — объясняет Дэвид Лунц, CEO Old Oak and Park Royal Development Corporation, британского девелопера недвижимости. В ноябре компания анонсировала новый проект в Лондоне, который будет отапливаться дата-центром неподалеку.

В большинстве случаев тепло, вырабатываемое этими центрами обработки данных, просто выбрасывается в атмосферу. И благодаря этому, утверждает Лунц, его очень просто использовать для обогрева близлежащих зданий.

«Это выигрыш для центров обработки данных, потому что они не выбрасывают излишки тепла в атмосферу, что не очень хорошо сказывается на их экологичности», — говорит он. По его словам, это также отлично подходит для девелоперов, которые получают источник «дешевого тепла».

Тепла от дата-центров недостаточно, чтобы его можно было напрямую подключать к домам людей, и энергетическая компания должна одновременно повышать температуру и выставлять счета.

Никто в Оденсе не получает квитанции за электроэнергию напрямую от Meta*. В Дании этим занимается компания Fjernvarme Fyn. Коммунальная компания получает тепло от Meta* (около 26,6°C, которые увеличивают до 76,6°C), объясняет Палле Грендаль, исполняющий обязанности руководителя отдела развития Fjernvarme Fyn.

Страны Северной Европы более всего подходят для экспериментов технологических гигантов. Эта идея лучше всего работает, когда центры обработки данных могут быть подключены к ранее существовавшим системам централизованного теплоснабжения, когда группа зданий использует единую систему отопления вместо множества индивидуальных.

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Подобные коммунальные системы распространены в таких странах, как Дания, Финляндия и Швеция, и технологические компании — не первые, кто экспериментирует с подключением к ним.

В течение последних 20 лет дом Патрика Олунда в городе Лулео на севере Швеции частично отапливался избыточным теплом близлежащего сталелитейного завода. Сейчас Олунд, директор по энергетическим рынкам в Microsoft, воспроизводит эту систему в финском городе Эспоо.

Но на этот раз к местной сети централизованного теплоснабжения подключается Microsoft. Планируется, что проект обеспечит теплом 100 тысяч домохозяйств, и после завершения строительства это будет крупнейшая в мире система теплоснабжения на базе ЦОД.

Проект Microsoft в Эспоо будет генерировать немного более горячую воду (32,2°C), чем датская система Meta*, отчасти потому, что мощности финского дата-центра также будут поддерживать ИИ. Затем финская энергетическая компания Fortum повысит температуру до 82,2—121,1°C, прежде чем тепло поступит в дома. По плану, это произойдет после 2025 года.

Том Гловер, руководитель отдела операций с дата-центрами консалтинговой компании JLL, объясняет: ЦОД, обеспечивающие работу ИИ, как правило, выделяют больше тепла из-за более плотного расположения серверов.

По словам Теему Ниеминена, руководителя проекта по рекуперации тепла в центрах обработки данных Fortum, когда система Microsoft в Эспоо заработает, она не обязательно снизит цены за отопление, но определенно сделает их стабильнее.

Microsoft также надеется, что благодаря стабилизации цен ЦОД станут более привлекательны для местных сообществ, недовольных, что бигтех поглощает огромное количество возобновляемой энергии.

В Ирландии, где защитники окружающей среды назвали дата-центры «энергетическими вампирами» — их доля в энергопотреблении страны составила 19% — Amazon бесплатно отдает избыточное тепло дата-центра местному университету и местным правительственным учреждениям. Это делается не совсем бескорыстно — Дублинский университет обеспечивает бесплатное охлаждение.

Пока что эта договоренность работает. Проект расширяется, и сейчас город подключает дата-центр Amazon к большему количеству зданий, а также к 135 квартирам на этапе строительства. Несмотря на это, в графстве Дублин, где насчитывается от 65 до 70 центров обработки данных, по-прежнему существуют опасения по поводу количества потребляемой ими энергии.

«Строительство центров обработки данных должно обсуждаться, — говорит Джон О'Ши, старший аналитик в энергетическом агентстве Codema. — Но если они уже построены, мы считаем, что имеет смысл использовать их побочный продукт, который в противном случае просто выбрасывается в воздух или в водные пути».

Аналогичный подход и в Дании. Согласно прогнозу Датского энергетического агентства, к 2030 году на центры обработки данных будет приходиться 14% общего потребления энергии в стране.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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