Развитие ИИ угрожает модели почасовой оплаты

Искусственный интеллект позволяет профессионалам работать быстрее и с лучшими результатами, что представляет серьезную угрозу для компаний, которые зарабатывают на своем времени. Чаще всего подобную модель используют агентства, предоставляющие услуги в PR, консалтинге, юриспруденции и бухгалтерском учете.

Согласно исследованию, проведенному Центром PR и коммуникаций USC Annenberg Center for PR и WE Communications, 88% руководителей по связям с общественностью говорят, что ИИ окажет положительное влияние на скорость и эффективность выполнения определенных задач, а 72% говорят, что это поможет снизить рабочую нагрузку.

Технология уже используется для поддержки PR-задач, таких как создание креативного контента, проведение исследований, написание презентаций, заметок и резюме, распространение пресс-релизов и выполнение административных обязанностей.

Эффективность — враг почасовой оплаты, говорит Тим Уильямс, партнер-основатель Ignition Consulting Group.

«С ИИ все недостатки почасовой оплаты становятся еще хуже, потому что вы имеете дело с системой, где чем быстрее вы работаете, тем меньше зарабатываете. Вы решаете проблему быстрее, поэтому выставляете клиенту счет за меньшее количество часов и, следовательно, зарабатываете меньше денег», — считает он.

Агентства, которые выставляют счет, ориентируясь на почасовую оплату, могут медленно адаптироваться к использованию искусственного интеллекта. Впрочем, это не помешает их клиентам экспериментировать.

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Инструменты искусственного интеллекта позволят внутренним коммуникационным командам быстро выполнять обязанности, которые в противном случае они передали бы агентствам на аутсорсинг.

Это означает, что внешние консультанты должны предоставлять больше, чем просто свое время, отмечает Уильямс. «Час времени — это исходные данные, это деятельность. Пресс-релиз — это фактический результат, который имеет ценность... Можно заплатить за 100 часов и не получить ничего ценного», — говорит Уильямс.

Вместо этого клиенты начнут платить больше за продуманные стратегии коммуникации и рекомендации, а не только за время, затраченное на их предоставление.

Внедряя ИИ в рабочие процессы, команды могут работать быстрее и продуктивнее, что позволит им получать больше денег за их усилия, а не за время, которое они потратили.

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