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Бизнес-цели компании: как их определить, достигнуть и что для этого нужно

Истории
Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Дарья Сидорова

В современном мире бизнеса успех невозможен без четкого понимания целей компании. Они являются компасом, который помогает ориентироваться в конкурентной среде, направлять ресурсы и мотивировать сотрудников.

В этой статье мы разберем, какие бывают бизнес-цели компании, как их правильно определить и какие методы помогут их достигнуть.

Бизнес-цели компании: как их определить, достигнуть и что для этого нужно
  1. Истории

Содержание

Что такое бизнес-цель?

Это конкретный результат, которого компания стремится достичь в определенный период времени.

Можно выделить 2 ключевых типа бизнес-целей:

  1. Стратегические — долгосрочные цели, определяющие развитие компании на годы вперед (например, выход на новый рынок, рост бренда, лидерство в отрасли).
  2. Операционные — краткосрочные цели, которые связаны с ежедневной деятельностью бизнеса (например, увеличение объема продаж на 20% за квартал, снижение затрат на логистику).

Цели задают общий вектор движения компании. Без них предприниматель или менеджер рискует потеряться в хаосе ежедневных задач и рутины. Когда сотрудники понимают, к чему они идут и зачем это нужно, их мотивация значительно возрастает.

Любое управленческое решение должно опираться на стратегические бизнес-цели компании. Это помогает избежать импульсивных решений и минимизировать риски.

Типы бизнес-целей

Любая компания движется вперед благодаря четко поставленным целям. Без них сложно расти, развиваться и понимать, в каком направлении двигаться. Разберем основные типы бизнес-целей на примерах.

Финансовые. Это то, ради чего бизнес работает — деньги. Например:

  • Увеличить выручку на 20% за год.
  • Снизить расходы на логистику на 10%.
  • Выйти на новый уровень прибыли.

Например, небольшая кофейня ставит цель за год удвоить оборот. Для этого она запускает доставку и расширяет меню.

Операционные. Они связаны с внутренними процессами, которые могут тормозить продажи.

Например:

  • Сократить время обработки заказов.
  • Автоматизировать бухгалтерию.
  • Оптимизировать производство.

Интернет-магазин замечает, что заказы долго собираются. Решение — изменить систему хранения на складе и внедрить новый учет товаров.

Маркетинговые. Без рекламы клиентов не привлечь.

Фирме нужно:

  • Увеличить трафик на сайт.
  • Повысить узнаваемость бренда.
  • Запустить новый продукт на рынок.

Молодой бренд одежды хочет стать популярным. Он начинает активно продвигаться через соцсети и сотрудничать с блогерами.

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Социальные. Некоторые компании хотят не только зарабатывать, но и приносить пользу обществу.

Например:

  • Запускать экологичные продукты.
  • Поддерживать благотворительность.
  • Создавать рабочие места в регионах.

Производитель косметики вводит перерабатываемую упаковку и рассказывает об этом клиентам, подчеркивая заботу об экологии.

Стратегические. Это глобальные планы компании на несколько лет вперед. Например:

  • Выйти на международный рынок.
  • Создать франшизу.
  • Диверсифицировать бизнес.

Бизнес без целей — это как корабль без карты. Чтобы развиваться, нужно понимать, куда двигаться. Главное — ставить реальные и измеримые цели, тогда шансы на успех будут выше.

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Как определить свои бизнес-цели?

Шаг 1. Прежде чем ставить новые цели, важно понять, где вы находитесь сейчас. Ответьте на вопросы:

  • Какова миссия вашего бизнеса?
  • Какие ключевые показатели (выручка, прибыль, охват аудитории) у вас сейчас?
  • Какие проблемы и вызовы стоят перед вами?
  • В чем ваша уникальность и конкурентные преимущества?

Этот анализ поможет определить сильные и слабые стороны бизнеса, а значит — выбрать важные направления для роста.

Главная цель бизнеса — это то, к чему вы стремитесь в долгосрочной перспективе. Она должна быть амбициозной, но реалистичной. Например:

  • «Через 5 лет войти в топ-10 онлайн-магазинов электроники в России».
  • «Открыть сеть кофеен и выйти на уровень прибыли 10 млн рублей в год».
  • «Создать крупнейшую онлайн-платформу для обучения маркетингу».

Важно, чтобы цель вдохновляла вас и команду, а также соответствовала миссии и возможностям.

Шаг 2. Чтобы большая цель не казалась недосягаемой, ее нужно разбить на несколько достижимых этапов.

Предположим, если основная цель — войти в топ-10 онлайн-магазинов электроники, подцелями могут быть:

  • Увеличить трафик сайта на 50% за год.
  • Запустить программу лояльности для клиентов.
  • Повысить конверсию в покупку с 2% до 5%.

Шаг 3. Определив цели, важно расписать конкретные шаги, чтобы их достичь. Например, если цель — увеличить прибыль на 50% за год, план может включать:

  • Оптимизация маркетинговых стратегий.
  • Увеличение ассортимента продукции.
  • Сокращение издержек и увеличение результативности труда.

Каждый шаг должен иметь ответственного исполнителя и дедлайн.

Шаг 4. Путь к достижению бизнес-целей не всегда будет гладким. Поэтому важно регулярно анализировать результаты:

  • Проводить ежемесячные или квартальные отчеты.
  • Оценивать прогресс по ключевым показателям.
  • Вносить корректировки в стратегию при необходимости.

Если цель кажется недостижимой, попробуйте изменить подход, а не отказываться от нее.

Как ставить цели по SMART?

Бизнес-цели компании: smart

Фото в тексте: Freepik

Это способ формулирования задач, который делает их ясными и выполнимыми. Каждая буква в аббревиатуре «SMART» представляет собой ключевой принцип:

  • S (Specific) — конкретность.
  • M (Measurable) — измеримость.
  • A (Achievable) — достижимость.
  • R (Relevant) — актуальность.
  • T (Time-bound) — ограниченность по времени.

Разберем на примерах, как определить бизнес-цели компании с помощью этого метода.

Просто сказать «хочу больше зарабатывать» — не SMART-цель. Другое дело — «увеличить прибыль компании на 15% за 6 месяцев за счет расширения ассортимента».

Допустим, у вас интернет-магазин одежды, и вы хотите увеличить продажи.

Шаг 1. Формулируем цель по SMART. Вместо «хочу больше клиентов» ставим цель: «Увеличить количество заказов в интернет-магазине на 20% за три месяца с помощью таргетированной рекламы и новых акций».

Шаг 2. Проверяем по критериям:

  • Конкретность (S) – Речь идет именно о заказах, а не просто о посещаемости сайта.
  • Измеримость (M) – Число заказов можно посчитать.
  • Достижимость (A) – 20% – это реально, если правильно вложиться в рекламу.
  • Актуальность (R) – Рост заказов напрямую влияет на прибыль, значит, цель полезна.
  • Ограниченность по времени (T) – Есть конкретный срок — 3 месяца.

Шаг 3. Планируем действия. Чтобы добиться цели, можно:

  • Настроить рекламу в соцсетях.
  • Запустить скидки для новых клиентов.
  • Ввести бонусы за рекомендации.

Другие примеры SMART-целей:

  • «Сбросить 5 кг за 2 месяца, занимаясь в зале 3 раза в неделю и пересмотрев питание».
  • «Прочитать 10 книг по маркетингу за полгода, уделяя чтению 30 минут в день».
  • «Повысить доход на 30% за год, пройдя курсы по программированию и начав брать фриланс-заказы».

Как ставить бизнес-цели по OKR?

Метод помогает бизнесу двигаться в нужном направлении, задавая четкие цели и задачи бизнеса компании. Главное отличие OKR от обычного планирования — это фокус на амбициозных задачах и конкретных показателях успеха.

Как работать с OKR?

Определите главную цель (Objective). Цель должна быть четкой и вдохновляющей, а не просто «увеличить продажи» или «улучшить сервис». Например:

  • «Повысить качество обслуживания» — размыто и непонятно.
  • «Сделать клиентский сервис визитной карточкой компании» — вдохновляет и задает направление.

Определите ключевые результаты (Key Results). Они должны быть измеримыми. Например, если цель — «Сделать клиентский сервис визитной карточкой компании», ключевые результаты могут быть такими:

  • Увеличить рейтинг на сервисе отзывов с 3,8 до 4,5 за квартал.
  • Сократить среднее время ответа поддержки с 5 минут до 2 минут.
  • Достичь уровня повторных покупок в 60%.

Проверяйте реалистичность, но не бойтесь амбициозности. OKR не должен быть слишком легким — цель в 100% выполнения достигается редко. Например, если прошлый показатель повторных покупок был 40%, ставить 60% — это вызов, но достижимый.

Делите на периоды и проверяйте прогресс. Обычно OKR ставят на квартал, иногда на полгода. Главное — регулярно отслеживать выполнение:

  • Раз в 2 недели обсуждайте результаты на встречах.
  • Анализируйте, что мешает достижению показателей.
  • Корректируйте подход, если что-то не работает.

Учитесь на ошибках и накапливайте опыт. Если цель не достигнута — это не провал, а повод учесть ошибки. Например, если клиентский сервис не улучшился, можно выяснить, какие у этого причины, чтобы исправить положение.

Допустим, хотите привлечь больше клиентов в кафе. OKR может выглядеть так:

Objective: Увеличить поток гостей в кафе.

Key Results:

  • Повысить количество новых клиентов на 30% за 3 месяца.
  • Увеличить средний чек с 800 до 1 тыс. рублей.
  • Достичь 1 тыс. подписчиков в соцсетях с вовлеченностью не ниже 10%.

Метод OKR помогает превращать мечты в конкретные шаги. Главное — регулярно анализировать результаты и не бояться ставить амбициозные цели.

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Как достичь бизнес-целей?

Разберем ключевые шаги, которые помогут понять, как достигать цели компании.

Первый шаг к успеху — это правильно сформулировать цели.

Далее важно определить путь к ее достижению. Для этого:

  • Определите ключевые этапы и ресурсы, которые потребуются.
  • Разбейте цель на мелкие задачи, чтобы отслеживать прогресс.
  • Определите ответственных за выполнение каждого этапа.
  • Подготовьте альтернативные планы на случай изменений на рынке.

Прежде чем двигаться вперед, оцените текущие ресурсы:

  • Финансовые — хватает ли средств для реализации целей?
  • Человеческие — есть ли у вас квалифицированные сотрудники?
  • Технические — достаточно ли технологий для автоматизации процессов?
  • Временные — реально ли уложиться в запланированные сроки?

Если чего-то не хватает, необходимо найти решения: привлечь инвестиции, нанять новых специалистов, оптимизировать процессы.

Даже самая идеальная стратегия не сработает без выполнения. Рассмотрим основные действия для достижения цели в компании:

  • Создайте четкий план по достижению цели компании с конкретными дедлайнами.
  • Определите систему мотивации сотрудников.
  • Внедрите систему контроля за выполнением задач (CRM, таск-менеджеры, отчеты).
  • Оперативно вносите корректировки в стратегию, если что-то идет не так.

Бизнес-реальность меняется, поэтому важно быть гибким.

Регулярно:

  • Анализируйте показатели (финансовые отчеты, KPI, данные аналитики).
  • Изучайте конкурентов и рыночные тенденции.
  • Собирайте обратную связь от клиентов и сотрудников.
  • Улучшайте процессы, автоматизируйте рутину.

Итоги

Достижение бизнес-целей — это не разовый рывок, а постоянный процесс роста, анализа и улучшения.

Если вы хотите, чтобы ваш бизнес достиг поставленных целей и продолжал расти, используйте эти принципы:

  • Определяйте задачи и создавайте план действий.
  • Проводите анализ ресурсов и контролируйте возможные опасности.
  • Оптимизируйте рабочие процессы и применяйте передовые технологии.
  • Работайте с командой и создавайте мотивацию.

Будьте гибкими и готовы к адаптации.

Фото на обложке: beast01 / Shutterstock

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