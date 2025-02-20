Стоит ли привлекать кредитные средства для того, чтобы ускорить рост, или лучше развиваться исключительно за счет собственных ресурсов? Ответ на этот вопрос помогает найти эффект финансового рычага (ЭФР), который показывает, как кредиты и займы влияют на прибыль компании.

Благодаря грамотному подходу предприниматели увеличивают доходность собственного капитала, масштабируют бизнес и привлекают инвестиции. Однако чрезмерная зависимость от заемных средств ведет к рискам и низкой рентабельности.

В статье рассмотрим, что называют «эффектом рычага», как его рассчитывать и где он применяется, а также выясним, как предприниматели используют этот инструмент для управления капиталом.

Эффект финансового рычага: что это такое и как его применить для увеличения рентабельности

https://rb.ru/story/effekt-finansovogo-rychaga/

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