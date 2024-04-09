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Истории

Как составить бизнес-план для социального контракта

Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Редактор

Владислав Афонин

Социальный контракт — это отличная возможность для предпринимателей в России получить поддержку для своего бизнеса. Чтобы воспользоваться соцконтрактом, нужно подготовить бизнес-план, который четко покажет все преимущества вашего проекта и его потенциал.

В условиях, когда финансирование из госбюджета распределяется очень внимательно, главное — убедительно доказать, почему именно ваш бизнес заслуживает инвестиций.

Рассказываем, каким должен быть бизнес-план и как его составить, чтобы получить социальный контракт.

Как составить бизнес-план для социального контракта

Содержание

Требования к бизнес-плану для социального контракта

Прежде всего, предприниматель обязан самостоятельно разработать бизнес-план, организовать учет документации и регулярно предоставлять отчеты контролирующим инстанциям. Использовать средства разрешается исключительно по назначению, указанному в бизнес-плане, в обратном случае от соцзащиты последует требование о возврате средств.

Ответственность за мошенничество при использовании субсидий строго регламентируется Уголовным кодексом РФ и подразумевает возможность лишения свободы на срок до 5 лет. Бизнес-план — это демонстрация перспективы получения стабильного дохода и обеспечение регулярной отчетности в социальные органы.

Как составить рабочий бизнес-план:

  • Избегайте сложных терминов, бизнес-план должен быть доступным для понимания.
  • Не перегружайте его информацией. Идеальная длина — около 25 страниц.
  • Упомяните о своем образовании и опыте, чтобы подчеркнуть вашу компетентность. 
  • Приведите детали, которые докажут социальную значимость бизнес-проекта и его потенциал прибыльности.
  • Обязательно укажите, как именно будут использоваться полученные средства для реализации проекта.
  • Подкрепляйте каждое утверждение и расчет реальными данными, что добавит вашему плану весомости.

Грамотно составленный бизнес-план для социального контракта не только подкрепит вашу заявку надежной аргументацией, но и позволит эффективно управлять проектом на всех этапах его реализации.

Структура бизнес-плана

Бизнес-план для социального контракта — это стратегический документ, в котором подробно и систематически описывается проект или идея по решению социальных задач и получению прибыли. Разработка требует внимательного анализа и проработки каждого из его разделов, чтобы обеспечить реализацию проекта и поставленных целей.

Титульная страница

Бизнес-план начинается с заглавного листа или титульной страницы. Здесь нужно прописать все основные данные о проекте и его инициаторе. 

Титул включает:

  • название бизнес-идеи;
  • информацию о компании-реализаторе;
  • полные личные данные заявителя; 
  • юридический адрес компании; 
  • адрес места проживания заявителя; 
  • контактные телефоны и другие релевантные сведения.

Краткое резюме

Этот раздел представляет всю ключевую информацию о будущем социальном проекте: 

  1. цели проекта и масштаб,
  2. описание продукта или услуги,
  3. целевую аудиторию,
  4. объем необходимых инвестиций,
  5. источники финансирования,
  6. требования к инфраструктуре,
  7. персоналу, ожидаемую прибыльность и сроки окупаемости.

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Что такое бизнес-план и как его составить

Социальный контракт в 2024

Здесь же описывают правовую форму бизнеса, налоговый режим и другие организационные аспекты. Этот раздел бизнес плана составляется после того, как весь документ полностью написан, чтобы наиболее точно и емко отразить суть проекта.

Цели и задачи проекта

В этом разделе бизнес-плана подробно разбирается суть: описывается основная идея, цели проекта и задачи, которые должны быть решены для достижения этих целей. Очень важно четко и лаконично формулировать основную цель проекта, а также прописать конкретные шаги или задачи, выполнение которых позволит эту цель достигнуть.

Бизнес-план для социального контракта
Фото в тексте: Unsplash

Нужно уделить внимание анализу потенциальных рисков и предложить возможные пути их минимизации.

При подготовке используйте аналитические методы. Здесь подойдет SWOT-анализ — это прием, который помогает выявлять сильные и слабые стороны идеи, уникальные возможности и связанные с ней вызовы.

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Анализ рынка и маркетинг

Фундаментальный этап в разработке бизнес-плана, поскольку он дает глубокое понимание текущего состояния рынка, на котором предполагается реализация проекта. При анализе важно собрать и оценить информацию по следующим параметрам:

  • Конкуренты — поиск и анализ основных конкурентов и оценка их сильных и слабых сторон помогут выявить потенциальные преимущества вашего продукта или услуги. Создание таблицы для сравнения конкурентов по различным параметрам (цены, качество, ассортимент) позволит наглядно представить положение вашего проекта на рынке.
  • Объемы продаж — анализ общих и открытых данных о продажах в данной нише за определенный период позволит оценить рыночный спрос и потенциальные возможности для входа в рынок.
  • Целевая аудитория — понимание характеристик и предпочтений целевой аудитории, их финансовых возможностей является ключом к понятному позиционированию продукта или услуги.
  • Ценовая политика — изучение ценовых стратегий конкурентов и оценка эластичности спроса в нише позволят определить оптимальный уровень цен.
  • Маркетинговые стратегии — анализ используемых конкурентами каналов продвижения и маркетинговых ходов поможет выстроить эффективную стратегию продвижения своего продукта.
  • Внешние факторы — оценка влияния экономических, политических и социальных факторов на рынок и на целевую аудиторию позволит принять во внимание возможные риски и изменения в спросе.

Описание продукта/услуги

Этот раздел должен дать полное понимание того, что вы предлагаете потребителю. Включите следующие пункты:

  • Подробное описание продукта или услуги, включая его функции, преимущества и спецификацию.
  • Выделите, чем ваш продукт или услуга отличается от предложений конкурентов. Это может быть инновационная технология, особенности дизайна, улучшенные потребительские качества и так далее.
  • Опишите, как создается продукт или оказывается услуга, сделав акцент на инновационности, экологичности или иных качествах предложения.
  • Расскажите, как собираетесь развивать предложение и как это позволит расти бизнесу.

Финансовый план бизнеса для соцконтракта

Возможно, самый сложный раздел, но и он необходим. Здесь рассматриваются расходы и доходы:

  • Рентабельность бизнеса.
  • Срок окупаемости проекта.
  • Налоговые расчеты и платежи. К примеру, самозанятый гражданин отчислит 4% от прибыли при взаимодействии с физическими лицами и 6% при работе с ИП и юрлицами.
  • Баланс (объем финансирования) деятельности.
  • План расходов и доходов.
  • Точка безубыточности и начало получения чистого дохода.
  • Квартальные расходы указываются в том месяце, когда они предстоят.

План продаж (поступления денег) прописывается ежемесячно. Расчет налоговых расходов производится также за каждый месяц. Ежемесячные расходы, продажи (доходы) и налоговые расчеты удобно представлять в одной таблице.

Частые ошибки при составлении бизнес-плана

  1. Несоответствие региональным требованиям: если план не учитывает местную специфику, возможно, его придется переделать.
  2. Нецелевая трата субсидии: важно тратить денежные средства, так, как предусматривает социальный контракт. К недопустимым расходам относят перепродажу товаров, рекламу и транспорт, ремонт помещений.
  3. Необоснованные затраты на оборудование: чтобы купить дорогостоящую технику, придется обосновать ее необходимость и сравнить цены от разных поставщиков.
  4. Отсутствие анализа рынка и конкурентов: исследование рынка помогает понять, сколько времени и денег потребуется на проект.
  5. Слишком долгий срок реализации: проекты, рассчитанные на 1 год и более, могут не соответствовать условиям социального контракта и не получить финансирование.

Защита бизнес-плана по социальному контракту

Наконец, чтобы заручиться поддержкой и осуществить проект, нужно защитить. Бизнес-план рассмотрит комиссия, ответственная за выделение субсидий по социальным контрактам. Ключ к успешной защите — глубоко проработанный план и умение убедительно донести его сильные стороны до экспертов. Рассмотрим стратегии, которые помогут добиться успеха:

Актуальность и значимость для региона. Подчеркните, как ваш проект способен повлиять на социально-экономическое развитие местности. Демонстрация взаимосвязи предприятия с региональными потребностями и его способности решать актуальные задачи станет весомым аргументом в пользу вашего бизнеса.

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Как правильно составить бизнес-план (и нужен ли он вашей компании)

Компетенции и опыт. Убедительно представьте свои навыки, образование и опыт в контексте выбранного направления деятельности. Включите примеры предыдущих успешных кейсов, сертификаты, рекомендации, чтобы подтвердить свою квалификацию и способность воплотить план в жизнь.

Как составить бизнес-план для социального контракта
Фото в тексте: Unsplash

Глубина анализа рынка. Покажите, что вы не просто оценили текущее состояние рынка, но и способны предвидеть его изменения, адаптироваться к ним. Ваше понимание целевой аудитории, конкурентной среды и потребностей потребителей должно быть безупречным.

Финансовое обоснование. Подробно раскройте свою финансовую модель, показав четкие расчеты окупаемости, рентабельности, точки безубыточности. Представьте реалистичный финансовый план, подкрепленный данными и аналитикой.

Риски и стратегии их минимизации. Открыто говорите о потенциальных рисках, и предложите продуманные способы их преодоления. Это продемонстрирует вашу ответственность и способность адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам.

Логичность и этапность реализации. Очертите четкий и последовательный план действий, разбитый на этапы. Это покажет, что вы тщательно продумали каждый шаг и готовы к реализации задуманного.

Помимо содержательной подготовки, важно обратить внимание на презентационные навыки. Излагайте мысли ясно и лаконично, уверенно отвечайте на вопросы комиссии и используйте визуальные материалы. Готовность к открытому диалогу с экспертами, гибкость в аргументации и позитивное отношение могут сыграть не менее важную роль, чем сам бизнес-план.

Фото на обложке: Unsplash

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