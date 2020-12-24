То в жар, то в холод: какую температуру можно считать нормальной

Однако с тех пор исследователи заметили, что тепло человеческого тела может варьироваться и зависит от различных факторов, в том числе пола, возраста и времени суток. Разбираемся, как правильно измерить температуру, и какое значение считать нормальным.

Более века считалось, что нормальная человеческая температура — 36,6°C. Это значение выбрал в 1871 году немецкий врач Карл Вундерлих. Он измерил температуру миллионов пациентов с помощью термометра, который тогда был новым прибором, и определил среднее значение.

На самом деле такого понятия, как нормальная температура, не существует. Корректнее будет говорить о диапазоне температур, показатели внутри которого могут меняться в зависимости от возраста, времени суток и активности.

Чарльз Брентли, доктор медицинских наук из сети клиник Central Health, рассказывает: «Температура у разных людей может отличаться. Например, некоторые члены семьи всегда теплее, чем другие. Это не обязательно плохо».

«Нормальный диапазон для подавляющего большинства людей находится между 36,1°C (97°F) и 37,2°C (99°F )», — считает Чарльз Брентли.

При этом у детей и пожилых людей показатели отличаются.

«В среднем дети, как правило, немного теплее взрослых, а те, кто старше 65 лет, прохладнее, — говорит Брентли. — Обычно это следствие более быстрого метаболизма у тех, кто моложе... Упражнения, водный баланс в организме и одежда также будут влиять на температуру в течение дня».

Факторы, влияющие на температуру

В целом температура тела у мужчин и женщин примерно одинакова, но из-за высокого процента жира в организме кожа женщин, как правило, прохладнее. Брентли говорит, что показатель может меняться в течение менструального цикла.

Чавапон Кидхирункул, доктор медицинских наук из клиники BDMS, также отмечает, что влияние на организм может иметь и время суток.

«Наша температура падает ночью во время сна и растет в течение дня, — говорит Кидхирункул. — Минимальное значение наблюдается около 4 утра, а максимальное — в районе 5 вечера».

Это происходит из-за того, что в течение дня мы двигаемся, и вырабатывается больше кортизола — гормона стресса. Еще одним фактором может быть пища, которая обычно немного повышает температуру тела после еды.

Поэтому измеряя температуру, помните, что колебания в пределах от 36,1°C до 37,2°C нормальны.

Какая температура считается высокой

Повышенная температура тела — один из первых симптомов болезни, а жар — признак того, что организм борется с инфекцией, например, вирусом гриппа. По данным Кливлендской клиники, для взрослых высокой считается температура выше 38°C (100,4°F).

Для детей эта величина зависит от способа измерения:

подмышечно или орально — 37,2°C и выше;

ректально — 38°C и выше.

Жар часто связан с такими симптомами, как озноб, головные боли, усталость, ломота в теле и потливость.

Если вы чувствуете, что у вас поднялась температура, Брентли советует измерять ее несколько раз и отслеживать в течение дня. Дело в том, что она может колебаться, а термометры не всегда точны.

Как правило, жар проходит в течение недели. Чтобы легче перенести его, стоит пить больше воды, легче одеваться и много отдыхать.

Повышенная температура также является распространенным симптомом коронавируса.

Как измерить температуру

Цифровой термометр может использоваться тремя способами:

орально — для этого его нужно положить под язык (этот метод считается лучшим для взрослых и детей);

ректально (самый точный способ, подходит для маленьких детей или взрослых, которые не могут удержать градусник под языком);

подмышечно (если первый способ неудобен).

Брентли также отмечает, что в медицинских учреждениях часто применяют ушные термометры, хотя они стоят дороже.

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Фото на обложке: Lin Xiu Xiu / Shutterstock