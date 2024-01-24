6 крупнейших сделок со стартапами, которые закончились провалом

Но несмотря на успешные примеры, есть немало случаев, когда покупки заканчивались неудачей. Покупатели могли обнаружить, что переплатили, или столкнуться с проблемами при масштабировании, а сделка могла вызвать сомнения регуляторов или не вписаться в стратегию.

Приобретать стартапы может быть очень выгодно. Спросите об этом Meta*, купившую Instagram* в 2012 году, или Google, который в 2005 году получил небольшую компанию Android всего за $50 млн.

Подобные истории часто происходят при смене бизнес-циклов — как это было в последние два года. Сделки, заключенные во времена бума, могут выглядеть непродуманными в условиях падения цен и ужесточения финансирования.

Недавний пример — Drizly, поставщик алкоголя по запросу, поглощенный Uber в 2021 году за $1,1 млрд. На прошлой неделе появились новости о том, что гигант решил закрыть сервис и сосредоточиться на развитии Uber Eats.

Кто еще сталкивался с подобной ситуацией за последние несколько лет? Crunchbase изучил самые крупные сделки M&A за последние 4 года и выбрал те, что не принесли желаемых результатов. Перечислим наиболее яркие истории и к чему они привели.

Teladoc и Livongo

Компания Livongo, известная своей платформой удаленного контроля за диабетом, была не совсем стартапом, когда поставщик виртуальной медицинской помощи Teladoc Health приобрел ее в 2020 году за целых $18,5 млрд.

Основанная в 2008 году компания Livongo из Кремниевой долины привлекла пару сотен миллионов долларов, прежде чем стать публичной в 2019 году. Во время пандемии телемедицина активно внедрялась, а вместе с ней росли оценка и выручка компании.

Однако сценарий, который в середине 2020 года выглядел выигрышным для обеих сторон, быстро стал безнадежным. Teladoc, рыночная капитализация которой в начале 2021 года была близка к $50 млрд, сейчас оценивается чуть более чем в $3 млрд.

Shopify и Deliverr

В 2022 году Shopify заплатила около $2,1 млрд за приобретение Deliverr, сервиса доставки и фулфилмента для онлайн-продавцов из Сан-Франциско. Время казалось подходящим, поскольку сделка состоялась сразу после вызванного пандемией всплеска активности e-commerce. Не помешало и то, что акции Shopify достигли рекордно высокого уровня за несколько месяцев до закрытия сделки.

Однако в последующие кварталы акции Shopify рухнули. В мае 2023 года поставщик ПО и услуг для электронной коммерции сообщил, что он уволит 20% сотрудников и продаст свой логистический бизнес, частью которого был Deliverr, платформе программного обеспечения для грузовых перевозок Flexport. Сообщается, что сумма сделки составила лишь малую часть цены, которую Shopify заплатила за Deliverr годом ранее.

Meta* и Giphy

В 2020 году, когда Meta* подписала сделку на $400 млн по приобретению Giphy, нью-йоркского стартапа, известного обширной библиотекой анимированных GIF-файлов с возможностью поиска, это выглядело как стратегическая победа. Пользователи социальных сетей обожали Giphy, который позволял быстро добавить изюминку к публикациям и ответам.

К несчастью для Meta*, антимонопольные органы не поддержали этот союз. Несколько месяцев спустя Meta* решила продать Giphy, столкнувшись с негативной реакцией британских регуляторов, обеспокоенных тем, что сделка ослабит конкуренцию в социальных сетях и на рынке медийной рекламы.

В конце концов, покупка обернулась убытком: и в мае Shutterstock объявила, что приобретает Giphy у Meta* за $53 млн.

JP Morgan и Frank

В сентябре 2021 года JPMorgan Chase заплатил $175 млн за Frank Financial Aid, платформу финансового планирования, которая, как утверждалось, обслуживала более 5 млн студентов в тысячах высших учебных заведений США. Это была небольшая сумма для финансового гиганта, который позиционировал сделку как часть стратегии по расширению охвата студентов и молодежи.

Немногим более года спустя JPMorgan стало ясно, что компания, название которой переводится с английского как «искренний», не совсем откровенно описывала свой успех. В судебном иске банковский гигант обвинил стартап и его основательницу Чарли Джевис в том, что они солгали о размере компании и рыночном охвате. Сайт Frank больше не работает, а в апреле Джевис было предъявлено обвинение в многочисленных случаях мошенничества.

Uber и Drizly

Многие стратегические приобретения не оправдывают надежд. Но сделка Uber по покупке сервиса доставки алкоголя Drizly уникальна тем, как много денег было потрачено на актив, который в конечном итоге не принес очевидных преимуществ.

В конце концов, Uber, возможно, получил некую интеллектуальную собственность, связи в отрасли, инсайты или другую ценность. Но за сумму в $1,1 млрд можно было бы ожидать большего. Можно было подумать, что сервис с собственным брендом был бы достаточно ценным, чтобы его сохранить. Однако в январе 2024 года Uber сообщил о планах закрыть Drizly.

23andMe и Lemonaid Health

В октябре 2021 года, когда поставщик генетического тестирования 23andMe объявил о планах приобрести платформу медицинского обслуживания по запросу Lemonaid Health, рынки были гораздо более оживленными. Всего несколькими месяцами ранее 23andme успешно дебютировала на бирже Nasdaq через слияние со SPAC, благодаря которой компания получила оценку около $3,5 млрд.

Но рыночные условия меняются, и, оглядываясь назад, становится ясно, что сделка на $400 млн ($100 млн наличными и $300 млн акциями) не повлияла на оценку 23andMe. Недавно рыночная капитализация компании, которая продолжает владеть и управлять Lemonaid, составила около $317 млн.

Зачем компании покупают стартапы?

В последние кварталы активность сделок M&A с участием компаний, привлекающих венчурный капитал, была довольно низкой. И то, что мы видим так много ярких и неудачных примеров, не прибавляет оптимизма.

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Отрывок из книги «50 бизнес-моделей новой экономики. Уроки компаний-единорогов»

Сказалось и влияние антимонопольных органов, которые усилили внимание к приобретениям крупнейших технологических компаний. Даже сделки, находящиеся на пути к закрытию, такие как планируемая Adobe покупка Figma, могут столкнуться с непреодолимыми препятствиями.

Тем не менее, удачные сделки могут принести необычайную прибыль. Если бы только их было побольше.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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