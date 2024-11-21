Кажется, я не нравлюсь начальнику. Что делать?

Напряженные отношения с руководством могут выматывать и истощать, а возможно, и подталкивать к поиску новой работы. Стресс и разочарование — естественные эмоции в этой ситуации. Как наладить отношения с начальником и улучшить рабочую атмосферу, рассказали в Fast Company. Публикуем избранные советы от бизнес-тренеров, экспертов по лидерству и CEO.

Выходите на прямой разговор

Если вы чувствуете напряжение или недопонимание, прямо поговорите об этом. Но не начинайте с обвинений — покажите готовность к сотрудничеству. Это поможет наладить отношения, если начальник на это настроен. Если же нет, вам, возможно, придется поискать другое место в этой или другой компании.

Хорошо выполняйте свою работу

Если вы не умеете читать мысли, вы не можете быть уверены, что начальник вас ненавидит, если он не говорит об этом напрямую. Вы здесь, чтобы работать. Выполняйте свои обязанности как можно лучше, делайте записи и старайтесь учесть критику руководства. Если и после устранения недочетов негативное отношение не проходит, подумайте о том, чтобы уйти с работы. 75% работников увольняются, потому что им не нравится начальник.

Читайте по теме:

Как провести собрание, которое не будет всех бесить

Скрытые вакансии: как гуглить с помощью boolean search, чтобы легко найти работу мечты

Проактивно реагируйте, если начальник вас игнорирует

Если руководитель не отвечает на ваши сообщения, редко вам звонит или связывается с вами, только чтобы поручить работу, это может быть явным признаком его плохого отношения. Будьте проактивны, если заметите такое поведение. Прямо сообщите о проблеме и спросите, что вы можете сделать, чтобы улучшить ситуацию. Это покажет вашу зрелость и желание действовать конструктивно.

Избегайте поспешных выводов

Резкая манера общения не всегда говорит о неприязни. Возможно, начальник занят другими проектами. Не торопитесь с выводами, расскажите о своих впечатлениях и спросите, что можно сделать, чтобы наладить отношения. Если он в этом заинтересован, то пойдет вам навстречу.

Используйте технику CARE

CARE (от англ. «забота»):

Communicate — открыто разговаривайте,

— открыто разговаривайте, Acknowledge — признавайте критику,

— признавайте критику, Respond — реагируйте, предлагайте решение проблем,

— реагируйте, предлагайте решение проблем, Evaluate — оценивайте результаты, показывая прогресс и реагируя на обратную связь.

Читайте по теме:

Как бороться со сплетнями на работе

Как короткие перерывы в течение дня помогают восстановить силы и улучшить фокус внимания

Помните, впечатления могут быть обманчивы. Будьте открыты и проявляйте инициативу в общении. Это может изменить динамику отношений и создать более позитивную обстановку на работе.