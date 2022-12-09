Как выбрать работу исходя из того, сколько времени вы готовы ей уделять

Обычно мы выбираем работу, учитывая профессиональные обязанности, размер зарплаты и вклад, который мы хотели бы оказать. Однако, по мнению коуча по тайм-менеджменту Элизабет Грейс Сондерс, не менее важно обращать внимание и на то, сколько времени вы готовы уделять карьере. Если график не соответствует ожиданиям, даже хорошая в остальном работа не будет приносить удовлетворения.

Командировки

Поездки по работе — один из основных факторов, увеличивающих количество рабочих часов. Они могут происходить как еженедельно, так и раз в квартал и даже реже. А иногда они и вовсе не требуются.

Если должность предполагает частые командировки, это не значит, что ее не стоит рассматривать. Главное — понять, соответствует ли это вашим целям и личным предпочтениям.

Такой вариант подойдет тем, кто хочет сосредоточиться на карьере, не привязан к определенному месту из-за семьи или животных и любит останавливаться в отелях. В таком случае в будние дни можно полностью сосредоточиться на работе, а выходные оставить для более личных дел.

Но если же вам нравится самостоятельно укладывать детей спать, и вы не приспособлены для «жизни на чемоданах», частые командировки точно вам не подойдут.

Путь до работы

Во время пандемии офисные сотрудники отдохнули от ежедневных поездок на работу, а некоторые даже на этом сэкономили по три-четыре часа в день. Теперь часть работодателей отменили удаленку как минимум частично, и поэтому при выборе работы нужно решить, сколько времени вы готовы тратить на то, чтобы добираться до офиса.

Если вы хотите выполнять свои обязанности исключительно из дома, то ищите компанию, предлагающую такую опцию. Как правило, это организации, не имеющие физических офисов совсем или конкретно в вашем городе.

Если же вас устраивает гибридный график, выясните, планирует ли компания сохранить его в долгосрочной перспективе. Иначе может случиться так, что спустя полгода после трудоустройства от вас неожиданно потребуют приходить в офис с понедельника по пятницу.

И напоследок, посмотрите, сколько времени будет занимать поездка до работы. Ряд исследований показывают: 16 минут — самое оптимальное время для того, чтобы человек продолжал чувствовать себя счастливым.

Границы рабочего дня

Даже при отсутствии частых командировок и длительных поездок рабочий день не всегда строго ограничен по времени.

Если вы готовы постоянно быть на связи с коллегами и отказаться от баланса между работой и личной жизнью, то этот фактор, вероятно, не появлияет на вашу удовлетворенность. Тем не менее это может стать проблемой, если вам сложно устанавливать границы и хочется заканчить работу в определенное время.

Вчитывайтесь в условия вакансий. Например, если вы будете работать в международной команде, то вам, возможно, потребуется посещать встречи сверхурочно по вечерам или даже по утрам. Иногда сотрудников также просят быть на связи практически круглосуточно на случай чрезвычайных ситуаций.

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Когда и как стоит отказаться от дополнительной работы

Помимо этого, обращайте внимание на то, проводит ли компания регулярные внерабочие мероприятия. Конечно, ежегодная праздничная вечеринка никак не навредит вашему образу жизни. Однако стоит задуматься, если должность предполагает, что вы будете часто встречаться с клиентами, посещать отраслевые события и выполнять прочие обязанности по вечерам или выходным.

Как и командировки, эти требования — не повод для отказа. Важно лишь заранее с ними ознакомиться и честно решить, подходит ли это вам.

Количество рабочих часов

В некоторых компаниях рабочее время строго ограничено: после 17:30 в офисе нет ни одного человека. В других ситуацию, когда сотрудник покидает работу вовремя, объясняют тем, что у него слишком мало задач.

Здесь также нет правильного варианта — важны лишь ваши предпочтения и потребности. Некоторым комфортнее заканчивать работу в определенное время, например, чтобы забрать ребенка из детского сада или посетить занятие по пилатесу. Другие не прочь иногда задерживаться на пару часов и даже больше, чтобы закончить проект.

Подумайте, какое количество рабочих часов не поставит под угрозу ваше здоровье и прочие жизненные приоритеты. Затем ищите варианты, которые соответствуют этим интересам. В противном случае вам будет жаль время, потраченное на карьеру, а ваш начальник будет считать, что вы недостаточно заинтересованы в ней.

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