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Истории

Отличия кассового чека от товарного

Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Редактор

Владислав Афонин

После оплаты покупателем выбранного товара продавец формирует платежный документ. Их существует несколько видов, но они не заменяют, а только дополняют друг друга. В статье рассмотрим особенности каждого из них.

Отличия кассового чека от товарного
  1. Истории

Содержание

Виды чеков

Кассовый чек — учетный документ, формирующийся на контрольно-кассовой технике (ККТ). Продавец должен во время оплаты сформировать чек и отдать его потребителю. Только при его наличии покупатель получает право на возврат неподходящего ему товара. Такую функцию может выполнять только тот чек, что соответствует установленному формату и имеет полный список сведений, которые нужно отразить в таком документе. Регулируется этот вопрос законом о применении ККТ при расчетах (54-ФЗ).

Кассовые чеки обязательны к оформлению, потому что это фискальные отчеты для ФНС.

Продавец должен отправить покупателю чек в электронном виде, если он выразил такое желание заранее и указал свои данные (номер телефона или почту). Электронный вариант приравнивается в законности к бумажному чеку.

Товарный чек также считается правомерным подтверждением приобретения товара и его оплаты. Формат этого документа не подлежит четкому регламенту. Главное — это содержание в нем нужной информации о товаре, продавце и наличие подписи.

Часто предприниматели используют распечатанный образец или покупают изготовленный в типографии готовый бланк. Любой вариант должен быть утвержден в компании.

С развитием технических возможностей и переходом на расчет с помощью ККТ, товарный чек был практически вытеснен кассовым, но он по-прежнему имеет законную силу.

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Пользователи онлайн-касс сейчас оформляют такой документ исключительно по просьбе покупателя, когда ему требуется более детальная информация о товаре. Например, указание на артикул.

Этот вид документа нужен в случае:

  • оформления возврата,
  • гарантийного ремонта,
  • налоговых вычетов,
  • отчетности по целевому расходованию денег, выделенных на покупку товаров.

Документ надо оформить в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, а другой выдается покупателю.

Товарный чек вместо кассового можно использовать без штрафных санкций исключительно в тех случаях, когда продавцы официально освобождены от ККТ (постановление № 296):

  1. Предприниматель ведет профессиональную деятельность в удаленной местности или таких местах, куда сложно добраться.
  2. ИП выполняет работу, для которой онлайн-касса не нужна. Например, убирает помещения или торгует мороженым в киоске.

Списки таких удаленных регионов составляются органами местной власти в каждом отдельном субъекте России. В них также указаны населенные пункты, в которых предпринимателю разрешено вести деятельность без ККТ. Перечень работ, для которых не нужна касса, указан в законе (54-ФЗ).

Их особенности и требования к содержанию

Кассовый чек должен быть установленного формата, содержать нужную информацию, а также иметь электронный вариант, который можно переслать покупателю по его просьбе.

Выдача кассовых чеков — требование, которое обязательно к исполнению. За его нарушение или некорректно поданную информацию последуют административные наказания в виде штрафов, которые предусмотрены в законодательстве России.

При нарушении требований документ нельзя будет использовать для подтверждения расходов (приказ ФНС № ЕД-7-20/662).

В кассовом чеке выделены две группы реквизитов:

  1. Обязательные. Они должны присутствовать в любом чеке ККТ. Например, название организации, выбранный налоговый режим, количество товара, стоимость товара, включая НДС, и другие. Отсутствие обязательных реквизитов может стать поводом для отказа в признании расходов со стороны налоговой службы.
  2. Дополнительные. Должны отражаться в документе при определенных условиях. Например, при продаже импортного или акцизного товара, а также выплаты выигрышей.

Одним из обязательных реквизитов в кассовом чеке считается QR-код (ст. 4.7 № 54-ФЗ). Он должен находиться в нижней части бумажного варианта документа. В коде зашифровано около двадцати позиций важной информации о товаре, что позволит покупателю при желании провести его считывание и идентификацию.

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Факт отправки чеков в налоговую службу и корректность их заполнения можно уточнить с помощью:

  • обращения на сайт оператора фискальных данных,
  • скачивания мобильного приложения,
  • проверки чека на официальном сайте ФНС.

Проверить с помощью приложения можно только кассовые чеки, которые были сформированы онлайн-кассой, но не бумажный товарный чек — он не имеет электронной версии и никуда не отправлялся.

Прежде чем выдать вместе с кассовым товарный чек, следует проверить на нем наличие следующих реквизитов:

  • номер документа и его наименование,
  • время и дату совершения продажи,
  • Ф. И. О. продавца и ИИН,
  • подробные данные о товаре,
  • Ф. И. О. и подпись продавца,
  • полная стоимость товара (не только цифрами, но и прописью).

Допускается перечисление пунктов в товарном чеке в любом другом порядке. Главное — указать нужную информацию.

Различия между чеками

Кассовый и товарный чек относятся к первичным учетным документам, хотя разница между ними существенная. Товарный чек имеет отличительные характеристики:

  1. По назначению. Он обозначает передачу товара покупателю и принятие за него оплаты, но при этом не считается фискальным документом.
  2. По оформлению. Выписывается вручную в свободном формате, а не через онлайн-кассу.
  3. По условиям выдачи покупателям. Он не считается обязательным условием при покупке товаров или услуг. Тогда как за отсутствие кассового чека налагаются штрафные санкции.

Кроме того, к важным отличиям кассового чека от товарного можно отнести способы его передачи покупателю:

  • на бумаге,
  • в электронном варианте,
  • в виде QR-кода,
  • комбинируя все варианты.

Если кассовый и товарный чек оформить неправильно, то предпринимателя ждут штрафные санкции:

  1. Чек, отпечатанный с ошибками.
  2. Продавец не пробил чек.
  3. Отсутствие обязательной онлайн-кассы.
  4. ККТ без регистрационного номера.

При нарушении требований будет выдано предупреждение от налоговых инспекторов и дан срок, чтобы исправить ошибки. Для этого достаточно оформить чек коррекции. Если ошибки не устранить, то ИП грозит штраф до 3 тыс. рублей, а юрлицо может быть оштрафовано и на 10 тыс. рублей (ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ). Если ИП вообще не использовал ККТ и не пробил чек, то ему грозит штраф до 50% от суммы покупки, но не менее 10 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

Фото на обложке: Freepik

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