Отличия кассового чека от товарного

После оплаты покупателем выбранного товара продавец формирует платежный документ. Их существует несколько видов, но они не заменяют, а только дополняют друг друга. В статье рассмотрим особенности каждого из них.
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Виды чеков
Кассовый чек — учетный документ, формирующийся на контрольно-кассовой технике (ККТ). Продавец должен во время оплаты сформировать чек и отдать его потребителю. Только при его наличии покупатель получает право на возврат неподходящего ему товара. Такую функцию может выполнять только тот чек, что соответствует установленному формату и имеет полный список сведений, которые нужно отразить в таком документе. Регулируется этот вопрос законом о применении ККТ при расчетах (54-ФЗ).
Кассовые чеки обязательны к оформлению, потому что это фискальные отчеты для ФНС.
Продавец должен отправить покупателю чек в электронном виде, если он выразил такое желание заранее и указал свои данные (номер телефона или почту). Электронный вариант приравнивается в законности к бумажному чеку.
Товарный чек также считается правомерным подтверждением приобретения товара и его оплаты. Формат этого документа не подлежит четкому регламенту. Главное — это содержание в нем нужной информации о товаре, продавце и наличие подписи.
Часто предприниматели используют распечатанный образец или покупают изготовленный в типографии готовый бланк. Любой вариант должен быть утвержден в компании.
С развитием технических возможностей и переходом на расчет с помощью ККТ, товарный чек был практически вытеснен кассовым, но он по-прежнему имеет законную силу.
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Пользователи онлайн-касс сейчас оформляют такой документ исключительно по просьбе покупателя, когда ему требуется более детальная информация о товаре. Например, указание на артикул.
Этот вид документа нужен в случае:
- оформления возврата,
- гарантийного ремонта,
- налоговых вычетов,
- отчетности по целевому расходованию денег, выделенных на покупку товаров.
Документ надо оформить в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, а другой выдается покупателю.
Товарный чек вместо кассового можно использовать без штрафных санкций исключительно в тех случаях, когда продавцы официально освобождены от ККТ (постановление № 296):
- Предприниматель ведет профессиональную деятельность в удаленной местности или таких местах, куда сложно добраться.
- ИП выполняет работу, для которой онлайн-касса не нужна. Например, убирает помещения или торгует мороженым в киоске.
Списки таких удаленных регионов составляются органами местной власти в каждом отдельном субъекте России. В них также указаны населенные пункты, в которых предпринимателю разрешено вести деятельность без ККТ. Перечень работ, для которых не нужна касса, указан в законе (54-ФЗ).
Их особенности и требования к содержанию
Кассовый чек должен быть установленного формата, содержать нужную информацию, а также иметь электронный вариант, который можно переслать покупателю по его просьбе.
Выдача кассовых чеков — требование, которое обязательно к исполнению. За его нарушение или некорректно поданную информацию последуют административные наказания в виде штрафов, которые предусмотрены в законодательстве России.
При нарушении требований документ нельзя будет использовать для подтверждения расходов (приказ ФНС № ЕД-7-20/662).
В кассовом чеке выделены две группы реквизитов:
- Обязательные. Они должны присутствовать в любом чеке ККТ. Например, название организации, выбранный налоговый режим, количество товара, стоимость товара, включая НДС, и другие. Отсутствие обязательных реквизитов может стать поводом для отказа в признании расходов со стороны налоговой службы.
- Дополнительные. Должны отражаться в документе при определенных условиях. Например, при продаже импортного или акцизного товара, а также выплаты выигрышей.
Одним из обязательных реквизитов в кассовом чеке считается QR-код (ст. 4.7 № 54-ФЗ). Он должен находиться в нижней части бумажного варианта документа. В коде зашифровано около двадцати позиций важной информации о товаре, что позволит покупателю при желании провести его считывание и идентификацию.
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Факт отправки чеков в налоговую службу и корректность их заполнения можно уточнить с помощью:
- обращения на сайт оператора фискальных данных,
- скачивания мобильного приложения,
- проверки чека на официальном сайте ФНС.
Проверить с помощью приложения можно только кассовые чеки, которые были сформированы онлайн-кассой, но не бумажный товарный чек — он не имеет электронной версии и никуда не отправлялся.
Прежде чем выдать вместе с кассовым товарный чек, следует проверить на нем наличие следующих реквизитов:
- номер документа и его наименование,
- время и дату совершения продажи,
- Ф. И. О. продавца и ИИН,
- подробные данные о товаре,
- Ф. И. О. и подпись продавца,
- полная стоимость товара (не только цифрами, но и прописью).
Допускается перечисление пунктов в товарном чеке в любом другом порядке. Главное — указать нужную информацию.
Различия между чеками
Кассовый и товарный чек относятся к первичным учетным документам, хотя разница между ними существенная. Товарный чек имеет отличительные характеристики:
- По назначению. Он обозначает передачу товара покупателю и принятие за него оплаты, но при этом не считается фискальным документом.
- По оформлению. Выписывается вручную в свободном формате, а не через онлайн-кассу.
- По условиям выдачи покупателям. Он не считается обязательным условием при покупке товаров или услуг. Тогда как за отсутствие кассового чека налагаются штрафные санкции.
Кроме того, к важным отличиям кассового чека от товарного можно отнести способы его передачи покупателю:
- на бумаге,
- в электронном варианте,
- в виде QR-кода,
- комбинируя все варианты.
Если кассовый и товарный чек оформить неправильно, то предпринимателя ждут штрафные санкции:
- Чек, отпечатанный с ошибками.
- Продавец не пробил чек.
- Отсутствие обязательной онлайн-кассы.
- ККТ без регистрационного номера.
При нарушении требований будет выдано предупреждение от налоговых инспекторов и дан срок, чтобы исправить ошибки. Для этого достаточно оформить чек коррекции. Если ошибки не устранить, то ИП грозит штраф до 3 тыс. рублей, а юрлицо может быть оштрафовано и на 10 тыс. рублей (ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ). Если ИП вообще не использовал ККТ и не пробил чек, то ему грозит штраф до 50% от суммы покупки, но не менее 10 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).
Фото на обложке: Freepik
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