Отличия кассового чека от товарного

После оплаты покупателем выбранного товара продавец формирует платежный документ. Их существует несколько видов, но они не заменяют, а только дополняют друг друга. В статье рассмотрим особенности каждого из них.

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Виды чеков

Кассовый чек — учетный документ, формирующийся на контрольно-кассовой технике (ККТ). Продавец должен во время оплаты сформировать чек и отдать его потребителю. Только при его наличии покупатель получает право на возврат неподходящего ему товара. Такую функцию может выполнять только тот чек, что соответствует установленному формату и имеет полный список сведений, которые нужно отразить в таком документе. Регулируется этот вопрос законом о применении ККТ при расчетах (54-ФЗ).

Кассовые чеки обязательны к оформлению, потому что это фискальные отчеты для ФНС.

Продавец должен отправить покупателю чек в электронном виде, если он выразил такое желание заранее и указал свои данные (номер телефона или почту). Электронный вариант приравнивается в законности к бумажному чеку.

Товарный чек также считается правомерным подтверждением приобретения товара и его оплаты. Формат этого документа не подлежит четкому регламенту. Главное — это содержание в нем нужной информации о товаре, продавце и наличие подписи.

Часто предприниматели используют распечатанный образец или покупают изготовленный в типографии готовый бланк. Любой вариант должен быть утвержден в компании.

С развитием технических возможностей и переходом на расчет с помощью ККТ, товарный чек был практически вытеснен кассовым, но он по-прежнему имеет законную силу.

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Пользователи онлайн-касс сейчас оформляют такой документ исключительно по просьбе покупателя, когда ему требуется более детальная информация о товаре. Например, указание на артикул.

Этот вид документа нужен в случае:

оформления возврата,

гарантийного ремонта,

налоговых вычетов,

отчетности по целевому расходованию денег, выделенных на покупку товаров.

Документ надо оформить в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, а другой выдается покупателю.

Товарный чек вместо кассового можно использовать без штрафных санкций исключительно в тех случаях, когда продавцы официально освобождены от ККТ (постановление № 296):

Предприниматель ведет профессиональную деятельность в удаленной местности или таких местах, куда сложно добраться. ИП выполняет работу, для которой онлайн-касса не нужна. Например, убирает помещения или торгует мороженым в киоске.

Списки таких удаленных регионов составляются органами местной власти в каждом отдельном субъекте России. В них также указаны населенные пункты, в которых предпринимателю разрешено вести деятельность без ККТ. Перечень работ, для которых не нужна касса, указан в законе (54-ФЗ).

Их особенности и требования к содержанию

Кассовый чек должен быть установленного формата, содержать нужную информацию, а также иметь электронный вариант, который можно переслать покупателю по его просьбе.

Выдача кассовых чеков — требование, которое обязательно к исполнению. За его нарушение или некорректно поданную информацию последуют административные наказания в виде штрафов, которые предусмотрены в законодательстве России.

При нарушении требований документ нельзя будет использовать для подтверждения расходов (приказ ФНС № ЕД-7-20/662).

В кассовом чеке выделены две группы реквизитов:

Обязательные. Они должны присутствовать в любом чеке ККТ. Например, название организации, выбранный налоговый режим, количество товара, стоимость товара, включая НДС, и другие. Отсутствие обязательных реквизитов может стать поводом для отказа в признании расходов со стороны налоговой службы. Дополнительные. Должны отражаться в документе при определенных условиях. Например, при продаже импортного или акцизного товара, а также выплаты выигрышей.

Одним из обязательных реквизитов в кассовом чеке считается QR-код (ст. 4.7 № 54-ФЗ). Он должен находиться в нижней части бумажного варианта документа. В коде зашифровано около двадцати позиций важной информации о товаре, что позволит покупателю при желании провести его считывание и идентификацию.

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Факт отправки чеков в налоговую службу и корректность их заполнения можно уточнить с помощью:

обращения на сайт оператора фискальных данных,

скачивания мобильного приложения,

проверки чека на официальном сайте ФНС.

Проверить с помощью приложения можно только кассовые чеки, которые были сформированы онлайн-кассой, но не бумажный товарный чек — он не имеет электронной версии и никуда не отправлялся.

Прежде чем выдать вместе с кассовым товарный чек, следует проверить на нем наличие следующих реквизитов:

номер документа и его наименование,

время и дату совершения продажи,

Ф. И. О. продавца и ИИН,

подробные данные о товаре,

Ф. И. О. и подпись продавца,

полная стоимость товара (не только цифрами, но и прописью).

Допускается перечисление пунктов в товарном чеке в любом другом порядке. Главное — указать нужную информацию.

Различия между чеками

Кассовый и товарный чек относятся к первичным учетным документам, хотя разница между ними существенная. Товарный чек имеет отличительные характеристики:

По назначению. Он обозначает передачу товара покупателю и принятие за него оплаты, но при этом не считается фискальным документом. По оформлению. Выписывается вручную в свободном формате, а не через онлайн-кассу. По условиям выдачи покупателям. Он не считается обязательным условием при покупке товаров или услуг. Тогда как за отсутствие кассового чека налагаются штрафные санкции.

Кроме того, к важным отличиям кассового чека от товарного можно отнести способы его передачи покупателю:

на бумаге,

в электронном варианте,

в виде QR-кода,

комбинируя все варианты.

Если кассовый и товарный чек оформить неправильно, то предпринимателя ждут штрафные санкции:

Чек, отпечатанный с ошибками. Продавец не пробил чек. Отсутствие обязательной онлайн-кассы. ККТ без регистрационного номера.

При нарушении требований будет выдано предупреждение от налоговых инспекторов и дан срок, чтобы исправить ошибки. Для этого достаточно оформить чек коррекции. Если ошибки не устранить, то ИП грозит штраф до 3 тыс. рублей, а юрлицо может быть оштрафовано и на 10 тыс. рублей (ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ). Если ИП вообще не использовал ККТ и не пробил чек, то ему грозит штраф до 50% от суммы покупки, но не менее 10 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

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