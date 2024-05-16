Как правильно сделать и оформить чек коррекции на кассе

Чек коррекции — документ, который печатается через кассовый аппарат для исправления ошибок в уже проведенной кассовой операции. Если в оформлении чека произошла ошибка, нужно выполнить коррекцию. В статье узнаете, как правильно оформить чек коррекции и исправить ошибки на кассе. Это поможет избежать несоответствий и убедиться, что все финансовые операции в компании проведены верно.

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Что такое чек коррекции и для чего нужен

Чек коррекции — это специализированный документ, который используется для внесения изменений в уже зарегистрированные кассовые операции. Он нужен, когда возникает потребность исправить ошибки или неточности в выданных ранее чеках, например, при возврате товара или изменении суммы платежа.

Правильное оформление важно не только для поддержания аккуратного бухгалтерского учета, но и для соответствия требованиям налоговой, а также для доверия в отношениях с клиентами.

В каких случаях нужно оформить чек коррекции

Печатать чек нужно, чтобы:

Исправить ошибки в сумме платежа — если первоначально была зарегистрирована неверная сумма, нужно внести изменения для точного отображения фактически полученных денег.

— если первоначально была зарегистрирована неверная сумма, нужно внести изменения для точного отображения фактически полученных денег. Сделать возврат покупателям — при возвращении товаров после совершения покупки, когда нужно отразить уменьшение выручки и вернуть деньги клиенту.

— при возвращении товаров после совершения покупки, когда нужно отразить уменьшение выручки и вернуть деньги клиенту. Отменить операцию — если транзакция была ошибочно выполнена или отменена, важно зафиксировать это документально для правильности финансовых отчетов.

Порядок действий при оформлении чека коррекции

В этом случае предусмотрен определенный порядок действий, который нужно строго соблюдать, чтобы избежать возможных нарушений:

Время внесения исправления. Если ошибка в чеке была обнаружена до закрытия кассовой смены, нужно немедленно пробить коррекционный чек. Если ошибка выявлена после закрытия смены, кассовый чек следует сформировать на начало новой смены. . Соблюдение регламента смены. Продолжительность смены онлайн-кассы не должна превышать 24 часа. Как только пройдет 24 часа с момента открытия смены, ее нужно закрыть и открыть заново. Если понадобится срочно распечатать чек коррекции, смену можно закрыть и снова открыть. Корректировка через маркетплейсы. Если торговля идет через маркетплейсы, ответственность за корректировку онлайн-кассы лежит на том, кто торгует — это может быть как сам продавец, так и посредник в зависимости от условий договора. Использование онлайн кассы. Для интернет-магазинов, которые используют виртуальные онлайн-кассы, требования такие же. Важно точно соблюдать процедуры, чтобы предотвратить ошибки. Если заметите ошибку во время смены, распечатайте чек коррекции на онлайн-кассе.

Как правильно сделать чек коррекции на кассе

Рассмотрим пример, что делать, если произошла ошибка на онлайн-кассе. Представим, что кассир автомагазина ошибочно сформировал «Приход» на сумму 150 тыс. рублей вместо правильных 15 тыс. рублей. Ошибка была обнаружена, как только закрыли кассу в конце дня.

Чтобы исправить ситуацию, кассир должен сформировать чек коррекции «Возврат прихода» на ошибочную сумму 150 тыс. рублей. Затем он выдает новый чек, на этот раз уже с корректной суммой 15 тыс. рублей, что исправит ошибку и вернет все в правильное русло.

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Ошибки могут произойти и при оформлении самого кассового чека коррекции. В соответствии с требованиями форматов фискальных данных (ФФД) 1.1 и 1.2 и настройками оборудования порядок исправления следующий:

Аннулируйте первоначальный чек, который содержит ошибку. Выпустите новый чек коррекции, в котором нужно указать данные из неверного чека. Сформируйте еще один чек коррекции, на этот раз с правильными данными.

Нужно, чтобы бизнес следил за исполнением обязанностей подрядчиков. Ошибки могут повлиять на репутацию и финансовое состояние компании.

Порядок оформления

Документ, который используется для исправления ошибок в регистрации кассовых операций, должен содержать набор реквизитов, аналогичный стандартному фискальному документу:

Признак типа операции, который отличает операцию поступления средств от возврата;

Систему налогообложения, под которую подпадает операция;

ИНН оператора, который проводит операцию;

Адрес проведения операции;

Регистрационный номер контрольно-кассовой техники;

Дату и время операции.

В отличие от обычного чека в документе не нужно указывать цену, объем и номенклатуру каждого товара по отдельности. Исправления указываются в виде одной общей суммы корректировки. Это упрощает корректировки и уменьшает риск дополнительных ошибок.

Ответственность за отсутствие чеков коррекции

Если нарушение будет обнаружено налоговыми органами до того, как вы самостоятельно найдете ошибку, размер штрафов может быть весьма болезненным для представителей бизнеса:

Для юридических лиц предусмотрен штраф от 75% до 100% от суммы неоформленной операции, но не менее 30 тыс. рублей.

Для ИП штраф составляет от 25% до 50% от суммы, связанной с нарушением, но не менее 10 тыс. рублей.

Отсутствие чеков может быть выявлено как по жалобам покупателей, так и в результате проверок ФНС. Если при проверке будут обнаружены несоответствия, кассир получит предписание об оформлении коррекционного чека. Если требование не будет выполнено, последует штраф.

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Чтобы избежать ненужных затрат и юридических проблем, компании и индивидуальные предприниматели должны строго соблюдать порядок фискального документооборота и вовремя реагировать на ошибки в кассовых операциях.

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