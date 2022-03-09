Что изменится в международном пиаре для российского бизнеса — подборка мнений

О том, как поменялся отечественный PR, как предпринимателям с российскими корнями говорить о себе и к чему готовиться, RB.ru рассказали основатели коммуникационных и PR-агентств.

Евгения Заславская

СЕО коммуникационного агентства ZE Communications

«Стоит найти иностранца, который станет "говорящей головой"»

На Западе к российским предпринимателем и до нынешних событий относились как минимум с настороженностью. Я всегда рекомендовала стартапам перед выходом на международный рынок приглашать в команду сотрудников из разных стран, в том числе в обязательном порядке эдвайзеров с международным опытом.

Но еще в прошлом году ситуация начала меняться — на Западе увидели, что из России приходит огромное количество сильных и классных команд с крутыми технологическими проектами, об этом говорили сами международные инвесторы. Эти ребята с горящими глазами пришли на смену скамерам из крипто-тусовки.

Но утром 24 февраля все эти достижения были перечеркнуты. Сейчас на консультациях я рекомендую своим клиентам по возможности максимально «забыть» про российские корни, вплоть до найма на позицию СЕО сотрудника-американца, европейца, etc.

Обнадеживает одно: мы видим, что все топовые международные СМИ, включая The Guardian, The Washington Post и др., разделяют власть и бизнес. Так что, возможно, в какой-то степени доверие к стартапам, которые релоцировались в другую страну и открыли там юрлицо, можно будет вернуть.

Однако рассчитывать на привлечение международных инвестиций и вообще выход в международное информационное поле с полностью российской командой и с офисом в России в ближайшие несколько лет точно не приходится.

Если основной «хлеб» у клиента в России, то, возможно, стоит пересмотреть стратегию развития и пока заморозить выход на международный рынок или выходить под новым брендом.

Если же основной фокус внимания — международка (неважно, речь о клиентах или инвестициях), то сейчас самый подходящий момент уезжать и по максимуму вживую общаться с людьми. Или, еще лучше, — найти иностранца, который станет «говорящей головой» и будет представлять вас в нужном вам регионе.

В свою очередь мы как PR-агентство будем также максимально избегать опознавательных «российских» признаков (в том числе коррекция в именах, почтах и т.д.) и так же, как и многие, кто пработает с междунродным рынком (и не хочет заканчивать), планируем открыть компанию за рубежом — в нашем случае на 99% это будет Израиль.

Юлия Масленникова

Сооснователь PR-агентства Brut&Butter

«Стартапам, которые развивают глобальные продукты, нужно релоцироваться»

Российские предприниматели, которые делают проекты на зарубежных рынках, скорее всего, либо уже столкнулись, либо в ближайшем будущем столкнутся с рядом трудностей и почувствуют на себе cancel culture.

На текущий момент российским фаундерам стало сложнее поднимать инвестиции у зарубежных фондов, уже есть отказы в финансировании из-за того, что у СЕО компании русские корни.

В первую очередь это не дискриминация по национальному признаку, а скорее коммуникационная стратегия: в то время, когда все мировые бренды покидают Россию, быть в стороне или на нейтральной позиции для многих — непозволительная роскошь.

С точки зрения PR стартапам, которые развивают глобальные продукты, нужно релоцироваться — причем если раньше разработка могла находиться в России, а топ-менеджмент за рубежом, то сейчас необходимо полностью перевезти команду.

Второе — нанять иностранного СЕО и топ-менеджеров. Раньше мы видели в зарубежных медиа лонгриды про победы российских стартапов за рубежом, теперь же быть из России — рискованно, и международные СМИ могут отказываться от таких историй. Помочь может максимально дистанцироваться от всего российского и, возможно, даже сменить имя и фамилию на более европейские.

Сима Мусатова

Основательца коммуникационного агентства Lumo, кандидат психологических наук, доцент кафедры рекламы и PR в ГУУ

«Стоит выстраивать интегрированные коммуникации»

По мнению экспертов, ниша стартапов из России, которые были нацелены на международные рынки, закрылась.

Мы в коммуникационном агентстве Lumo уже фиксируем, к сожалению, негативные тенденции для пиара компаний с российскими основателями на рынке Германии, с которыми активно работаем.

С учетом новых вводных мы выделили топ-5 мер, которые сейчас могут быть актуальными в PR российских компаний за рубежом.

При необходимости менять спикера компании: если у стартапа международная команда — нужно пересмотреть возможность подключить к внешним комментариям человека с нерусской фамилией. Тщательно проверять информацию для коммуникаций, делать сообщения максимально ёмкими и сжатыми на фоне огромного количества фейков и информационного шума; сопровождать сообщения ссылками на проверенные источники данных, чтобы не вызывать сомнений у журналистов; говорить больше и конкретнее о продуктах и сервисах и их пользе для клиентов, чем об основателях компании. Уделять больше внимания антикризисным стратегиям, быть максимально гибкими и готовыми быстро (в течение нескольких часов) реагировать на происходящие события. Из-за падения лояльности к российским компаниям нужно быть готовыми к сокращению пула СМИ, готовых к взаимодействию, и в связи этим придется заново выстраивать стратегию, опираясь на антикризисные меры, искать новые форматы коммуникации, в том числе делать акцент на развитие собственных медиа компании, генерировать качественный контент, используя гибридный формат. Кооперироваться, объединяться с другими компаниями и командами, чтобы выстраивать интегрированные коммуникации и реализовывать специальные проекты. Такие инфоповоды, на наш взгляд, будут наиболее актуальными и приемлемыми в ближайшее время.

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