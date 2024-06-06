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Истории

Новый чат-бот позволяет пообщаться с 60-летней версией себя

Истории
Дарья Васильева
Дарья Васильева

Редактор отдела переводов

Дарья Васильева

Ученые из Массачусетского технологического института надеются, что разговоры с 60-летним собой могут изменить взгляды на жизнь, деньги и работу.

Если вместо того, чтобы реализовать планы, человек лежит на диване, объедается фастфудом и не приводит в порядок финансы, возможно, пришло самое время поговорить с собой из будущего.

Новый чат-бот позволяет пообщаться с 60-летней версией себя

Машина времени пока недоступна, но исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) создали чат-бот, который имитирует пользователя в старости и делится жизненными наблюдениями и мудрыми советами. Основная цель проекта — вдохновить людей больше думать сегодня о том, кем они хотят быть завтра.

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В качестве аватара чат-бота появляется фотография самого пользователя, но состаренная, с морщинами и седыми волосами. Аватар генерирует правдоподобные воспоминания и, основываясь на сегодняшних стремлениях человека, рассказывает истории о его успешной жизни.

«Цель состоит в том, чтобы стимулировать долговременное планирование и изменение поведения, — говорит Пэт Патаранутапорн, работающий в проекте "Будущий ты" в медиалаборатории MIT. — Это может мотивировать людей принимать мудрые решения, которые благотворно повлияют на их благополучие в долгосрочной перспективе».

В одной из бесед студентка, надеявшаяся стать учителем биологии, спросила своего 60-летнего аватара о самом приятном моменте в ее карьере. Чат-бот рассказала, что она стала учительницей биологии в Бостоне, уже вышла на пенсию, и одно из самых радостных для нее воспоминаний — как она помогла ученику с трудностями в обучении улучшить оценки. «Было так приятно видеть, как лицо ребенка озарилось гордостью», — сказал аватар.

Для взаимодействия с чат-ботом пользователи сначала должны ответить на ряд вопросов о себе, друзьях и семье, об опыте, который изменил их, и о будущем, о котором они мечтают. После этого необходимо загрузить фото. Программа «состарит» его до 60-летнего возраста.

Затем компьютер внесет информацию в большую языковую модель, которая сгенерирует воспоминания для «состарившегося» аватара. Это гарантирует, что чат-бот будет отвечать на вопросы, опираясь на предысторию.

И финальная часть — сам чат-бот на основе GPT3.5 от OpenAI. Он представляется возможной версией пользователя из будущего и предлагает рассказать о своей жизни.

Патаранутапорн уже несколько раз говорил с «собой из будущего». Самым проникновенным для него было, когда аватар напомнил, что родители не всегда будут рядом, поэтому он должен проводить с ними время, пока есть возможность. «Эта сессия раскрыла мне глаза, я до сих пор нахожусь под впечатлением», — признается он.

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Пользователям сообщают, что жизнь их аватара — не предсказание, а скорее потенциальное будущее, основанное на предоставленной информации. Изменяя ответы в опроснике, можно понаблюдать, как это может повлиять на их будущее.

В предварительной версии научной статьи, которая еще не была рецензирована, выложили результаты испытаний с участием 344 добровольцев. Оказалось, что разговоры с чат-ботом снижают у людей тревогу и заставляют их почувствовать более глубокую связь с собой из будущего.

Эта сильная связь должна стимулировать их принимать более обдуманные решения, считает Патаранутапорн, — от здорового питания и регулярных занятий спортом до откладывания денег на будущее.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash.

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