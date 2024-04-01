Зачем нужен искусственный интеллект в суде

Можно предположить, что, если такие случаи и бывают, то пока они носят единичный характер. Однако это не значит, что в ближайшем будущем автоматизация не доберется до судебной системы. Поэтому важно задаться вопросом, как ИИ повлияет на арбитражную систему и какие последствия его внедрение будет иметь для всех ее участников.

Не так давно в некоторых федеральных СМИ прошла новость о том, что арбитражные суды стали принимать и рассматривать исковые заявления, составленные при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Николай Тюрников, председатель совета директоров «Правокард», вместе с коллегами проанализировал судебную практику и не нашел однозначных подтверждений такому применению.

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Роль ИИ в юриспруденции

Первым делом я решил поинтересоваться мнением о роли ИИ в правовой отрасли у него самого. Я задал ChatGPT вопрос: «Заменит ли ИИ судей?». Вот какой ответ я получил: «Существует возможность, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) может заменить некоторые функции судей. Некоторые судебные процессы, такие как анализ большого объема данных, определение судебного прецедента и проверка соответствия закону, могут быть выполнены более эффективно и точно с использованием ИИ».

При этом чат-бот подчеркнул, что роль судьи включает не только принятие решений на основе закона, но и учет моральных, этических и общественных факторов, а потому полная замена судей ИИ в настоящее время не представляется реалистичной перспективой.

На мой взгляд, это вполне взвешенное представление о роли ИИ в юриспруденции. Действительно, есть категория дел, где на юриста ложится большой объем чисто механической работы, которую вполне можно было бы передать ИИ: например, споры о банкротстве или приказные производства. При этом другие дела, где требуется учесть более широкий «человеческий» контекст, пока ИИ не по силам.

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Возможности и ограничения ИИ в арбитраже

На мой взгляд, уже сегодня ИИ можно доверить некоторые из самых простых задач арбитражного судопроизводства. Вот, с чем мог бы справиться ИИ сейчас: досудебная подготовка и сбор доказательств, запрос документов и доказательств у сторон, анализ больших объемов простых внешних данных, подбор судебной практики и решений по аналогичным спорам, написание шаблонных текстов по заданному формату, подготовка типовых судебных документов и анализ судебных решений на соответствие законодательству и судебной практике.

Если говорить о слабых сторонах ИИ, опыт наших специалистов показывает, что пока он недостаточно хорошо справляется с задачами, в которых нужно проанализировать ситуацию с правовой точки зрения, учесть контекст, сделать собственный обоснованный вывод и изложить его в юридически верной и точной формулировке.

Это значит, что в более сложных делах, где требуется изучение документов, анализ юридической практики и грамотное обоснование позиции, без участия юриста пока не обойтись. Использование ИИ в таких делах связано с большим числом рисков — он может неверно трактовать нормы и практику, выдавать ложную информацию и делать неверные выводы. В любом случае результаты работы ИИ необходимо тщательно перепроверять.

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Перспективы ИИ

У ИИ есть все шансы стать полезным ассистентом для любого юриста или судьи. Уже сегодня на него можно переложить достаточно большой объем рутинной работы, благодаря чему у специалиста остается больше времени на проработку сложностей конкретного дела.

Без участия человека, однако, арбитражному суду в обозримом будущем не обойтись.

Во-первых, вся система суда основана на принципе субъективного мнения судьи, а значит, чтобы иметь возможность правильно применять право, необходимо быть человеком и членом конкретного общества.

Во-вторых, за любые ошибки при принятии судебных решений должно нести ответственность конкретное лицо — в случае же с ИИ пока неясно, кто должен нести ответственность за ошибочное решение и его последствия.

В заключение — уверен, что развитие ИИ откроет для арбитража и всей юриспруденции большие и интересные возможности. Поэтому участникам отрасли стоит внимательно наблюдать за тенденциями в этой сфере и новыми технологическими решениями. И, конечно, не обойдется без новых юридических помощников и продуктов на основе технологии ИИ для граждан и компаний, когда решение стандартных юридических вопросов не потребует вовлечения юриста, а вопрос будет решен во взаимодействии человека с ИИ.

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