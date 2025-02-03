Чат-менеджер: кто это такой и чем занимается?

Чат-менеджер создает комфортные условия для работы как внутри команды, так и при взаимодействии с клиентами. В статье рассмотрим, что делает чат-менеджер и почему эта профессия набирает популярность.

В условиях постоянной онлайн-коммуникации, когда большинство взаимодействий происходит через мессенджеры и корпоративные чаты, способность организовать чёткое, оперативное и бесперебойное общение становится очень важной.

Что такое чат-менеджмент?

Это процесс управления коммуникацией в рабочих или клиентских чатах. его цель — поддерживать порядок и ускорить рабочие процессы.

С помощью чат-менеджмента люди:

Организуют взаимодействие участников. Администратор чата распределяет роли и задачи, чтобы каждый участник знал свои обязанности и вовремя выполнял их. Поддерживают порядок. Устанавливают правила общения, предотвращают спам и неконструктивные обсуждения. Ускоряют процессы. Работа в мессенджерах обязывает оперативно обрабатывать запросы и предоставлять информацию без задержек. Решают конфликты. Быстро реагируют на спорные ситуации, находя компромиссы и устраняя недоразумения. Автоматизируют задачи. Настраивают чат-ботов для ответов на стандартные вопросы, упрощают рутинные процессы с помощью шаблонов сообщений.

Кто такой чат-менеджер?

Основные функции взаимодействия между клиентом и компанией в интернете, а также внутри компании решает администратор чата. Что это за специалист? Он управляет коммуникацией в рабочих или клиентских чатах. его главная задача — сделать общение организованным, быстрым и результативным.

Работа чат-менеджером актуальна в следующих сферах:

Интернет-магазины. Обрабатывают заказы, консультируют клиентов, решают вопросы доставки. Сервисы доставки. Контролируют выполнение заказов и информируют клиентов о статусе доставки. Образовательные проекты. Поддерживают связь с учениками, организуют обсуждения, предоставляют информацию о курсах. IT-компании. Координируют работу команд, отвечают на запросы пользователей. Рестораны и кафе. Принимают заказы, информируют о времени готовности и правилах доставки.

Профессия набирает популярность благодаря ее универсальности, гибкости и возможности работать удаленно.

Что делает чат-менеджер?

Этот специалист:

Устанавливает четкие правила рабочего чата, чтобы избежать хаоса.

Уведомляет участников чата о новых правилах или изменениях в процессах.

Контролирует, чтобы темы обсуждений соответствовали задачам и не отвлекали от основной цели.

Отвечает на вопросы:

Реагирует на запросы пользователей быстро и грамотно.

Решает сложные или нестандартные запросы, требующие дополнительной консультации.

Консультирует клиентов по продуктам, услугам или рабочим процессам.

Проводит анализ типичных вопросов, чтобы понять, что требует улучшения или уточнения.

Настраивает ботов:

Разрабатывает автоматические ответы на часто задаваемые вопросы.

Настраивает чат-ботов для приема заказов, сбора информации или выполнения простых задач.

Проверяет корректность работы автоматизированных систем, чтобы избежать сбоев.

Обновляет сценарии взаимодействия чат-ботов в соответствии с изменениями в бизнесе.

Управляет командой:

Делегирует задачи между участниками, чтобы обеспечить равномерную нагрузку.

Обеспечивает согласованность действий внутри команды, чтобы избежать путаницы.

Проводит обучение для команды, улучшая ее навыки работы в чатах.

Вот что делает чат-менеджер дополнительно:

Собирает отзывы от клиентов или участников чатов.

Анализирует полученные данные, чтобы выявить проблемы или возможности для улучшения.

Предлагает изменения в процессах на основе обратной связи.

Докладывает руководству о результатах работы, подчеркивая успехи или указывая на слабые места.

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Главные качества и умения чат-менеджера

Коммуникабельность. Чат-менеджер ежедневно взаимодействует с различными людьми: клиентами, коллегами, партнерами. Умение ясно и вежливо излагать свои мысли, слушать и понимать запросы людей помогает создавать положительное впечатление о компании и устранять недоразумения.

Чат-менеджер ежедневно взаимодействует с различными людьми: клиентами, коллегами, партнерами. Умение ясно и вежливо излагать свои мысли, слушать и понимать запросы людей помогает создавать положительное впечатление о компании и устранять недоразумения. Оперативность. Специалист работает в среде, где важна скорость. Задержки в ответах могут негативно сказаться на репутации компании и снизить удовлетворенность клиентов.

Специалист работает в среде, где важна скорость. Задержки в ответах могут негативно сказаться на репутации компании и снизить удовлетворенность клиентов. Организованность. Чат-менеджер должен справляться с большим объемом сообщений, поддерживать порядок в чате и следить за выполнением задач.

Чат-менеджер должен справляться с большим объемом сообщений, поддерживать порядок в чате и следить за выполнением задач. Гибкость. В работе чат-менеджера часто возникают нестандартные ситуации, которые требуют быстрой адаптации.

В работе чат-менеджера часто возникают нестандартные ситуации, которые требуют быстрой адаптации. Техническая грамотность. Современные мессенджеры и чат-платформы имеют широкий функционал, который помогает автоматизировать задачи.

Когда искать нового сотрудника

Задумываться об этом нужно в следующих случаях:

Много сообщений, не успеваете отвечать. Если клиенты пишут вам в мессенджеры или на сайт, а ответы задерживаются — значит, пора нанимать чат-менеджера. Медленные ответы снижают доверие клиентов, а конкуренты не дремлют. Например, клиент написал в 10 утра, а ответ получил только вечером. За это время он уже купил товар у конкурента. Много повторяющихся вопросов. Часто клиенты спрашивают одно и то же: «Какие у вас цены?», «Сколько стоит доставка?», «Как оформить заказ?». если на такие вопросы отвечает владелец бизнеса или менеджер, это отнимает ценное время. Работаете в сфере услуг или e-commerce. Если у вас интернет-магазин, доставка еды, турфирма или онлайн-школа, клиенты хотят получить ответы быстро. Даже 5-минутное ожидание может привести к потере заказа. Чат-менеджер оперативно реагирует на вопросы и увеличивает конверсию в покупку. Запросов стало слишком много. Когда бизнес растет, увеличивается и количество обращений. Владельцу становится сложно контролировать все чаты, а сотрудники других отделов не успевают отвечать. В таком случае чат-менеджер помогает разгрузить команду.

если в день поступает 100 сообщений, сотрудники физически не могут обработать все запросы вовремя. Нужна поддержка 24/7. Если бизнес работает без выходных, а клиенты активны в разное время суток, чат-менеджер или команда операторов помогут обеспечить круглосуточное общение. В интернет-магазине клиенты часто пишут поздно вечером, но никто не отвечает, и они уходят без покупки.

Когда можно обойтись без чат-менеджера?

если у вас мало обращений (до 10 в день) и вы сами справляетесь.

если клиенты готовы ждать ответа в течение нескольких часов.

если у вас офлайн-бизнес без активного общения в сети.

Если важно быстро реагировать на запросы и рост продаж, наем чат-менеджера может стать отличным решением.

Плюсы и минусы профессии чат-менеджера для компании

Рассмотрим, какие преимущества и потенциальные трудности могут возникнуть для компании при наличии чат-менеджера в штате.

Плюсы

Увеличивается скорость обработки запросов. Чат-менеджер помогает оперативно отвечать на вопросы клиентов, что значительно повышает скорость реакции на запросы. Оптимизирует рабочий процесс. С чат-менеджером можно четко распределить задачи среди команды, установить приоритеты и улучшить организацию работы. Автоматизирует рутину. Чат-менеджер может настроить чат-ботов и шаблоны ответов, что автоматизирует процесс обслуживания клиентов. Снижает нагрузки на другие отделы. Чат-менеджер снимает часть обязанностей с других сотрудников компании, например, из отдела поддержки или продаж, разгружая их от рутинных и стандартных запросов. Повышает уровень клиентского сервиса. Быстрая и качественная обратная связь помогает компании выделиться на фоне конкурентов, предоставляя высокий уровень клиентского сервиса.

Минусы

Высокая стоимость найма специалиста. Наем опытного чат-менеджера может потребовать значительных затрат, особенно если специалист работает удаленно из другого региона или страны. Для малых и средних компаний это может быть дополнительной финансовой нагрузкой. Проблемы с качеством работы при перегрузке. если чат-менеджер не справляется с высокой нагрузкой или получает слишком много запросов, это может привести к снижению качества обслуживания, задержкам в ответах и недовольству клиентов. Проблемы с эффективностью могут повлиять на общую репутацию компании. Зависимость от одного человека. В случае, если чат-менеджер уходит в отпуск или увольняется, компания может столкнуться с трудностями в поддержании стабильного уровня обслуживания. Потребуется время, чтобы найти замену, что может создать пробелы в работе. Нестандартные запросы могут быть сложными для автоматизации. В случае сложных или уникальных запросов потребуется вмешательство специалистов, что может замедлить процесс и требовать дополнительных ресурсов.

Сколько зарабатывает специалист?

Зарплата чат-менеджера зависит от уровня опыта, сферы деятельности и объема задач:

Начинающие специалисты. 20-40 тыс. рублей в месяц.

Опытные чат-менеджеры. 50-80 тыс. рублей.

Сеньоры. 100 тыс. рублей и выше, особенно в IT или крупных международных компаниях.

Уровень дохода растет вместе с квалификацией и сложностью задач.

Частые ошибки чат-менеджмента

Некоторые ошибки снижают эффективность работы и могут приводить к снижению удовлетворенности клиентов и внутренним сбоям в процессе коммуникации.

Могут долго отвечать, формируя негативный опыт у пользователей

Медленные ответы на запросы клиентов — одна из самых распространенных ошибок в чат-менеджменте. Это не только раздражает пользователей, но и может негативно сказаться на репутации компании. Причины задержек могут быть разные:

Низкая квалификация чат-менеджера. Недостаток знаний о продукте или услуге замедляет решение вопросов. Нагрузка на сотрудников. если количество запросов слишком велико, чат-менеджер может не успевать обрабатывать их вовремя, что приводит к задержкам. Отсутствие приоритетов. если не делегировать задачи и не расставлять приоритеты, важные запросы могут остаться без внимания, а менее критичные — затянуться.

Чтобы избежать этой ошибки, важно внедрить систему, которая позволяет менеджерам оперативно реагировать на самые важные запросы, а также установить рабочие стандарты для времени отклика.

Не автоматизируют некоторые процессы

Автоматизация помогает сократить объем рутинной работы и ускорить процесс обслуживания. Например:

Чат-боты. Могут отвечать на часто задаваемые вопросы, освобождая время для чат-менеджера, чтобы он сосредоточился на более сложных запросах.

Могут отвечать на часто задаваемые вопросы, освобождая время для чат-менеджера, чтобы он сосредоточился на более сложных запросах. Шаблоны сообщений. Позволяют оперативно отвечать на повторяющиеся вопросы, минимизируя время на составление текста каждого ответа.

Позволяют оперативно отвечать на повторяющиеся вопросы, минимизируя время на составление текста каждого ответа. Автоматизация маршрутизации. С помощью ботов можно распределить запросы по нужным отделам, чтобы клиент сразу получал помощь от специалиста в нужной области.

если не использовать эти инструменты, это может привести к большему объему работы для сотрудников и замедлит процессы.

Делегируют неправильно

если задачи не делегируются правильно, это может вызвать путаницу и снизить эффективность работы. Ошибки в распределении могут включать:

Нерешительность при распределении. если чат-менеджеры не понимают, кто должен решать тот или иной вопрос, это может вызвать задержки в обработке запросов. Неравномерная нагрузка. Распределение задач без учета квалификации и текущей загрузки сотрудников ведет к перегрузке отдельных членов команды и недогрузке других. Отсутствует учет приоритетов. если задачи не имеют ясной приоритизации, то срочные и важные запросы могут остаться без внимания.

Для предотвращения этой ошибки важно установить четкие инструкции и распределение задач в зависимости от сложности вопросов, уровня сотрудников и срочности запросов.

Отсутствует регулярная оценка эффективности работы

Без анализа результативности возникает риск упустить важные проблемы в работе команды. Регулярные проверки помогут определить:

Проблемы в качестве обслуживания клиентов.

Задержки в обработке запросов и отсутствие соблюдения стандартов.

Недостаточную квалификацию некоторых сотрудников, требующих дополнительного обучения.

Важно регулярно проводить внутренние аудиты, собирать обратную связь от клиентов и сотрудников, чтобы вовремя корректировать процессы.

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Игнорируют обратную связь от клиентов

Когда чат-менеджер не собирает или не учитывает обратную связь от пользователей, компания рискует не узнать о существующих проблемах в обслуживании. Чат-менеджеры должны:

Слушать отзывы клиентов о качестве обслуживания и оперативности.

Выявлять зоны для улучшения в процессе общения и предлагать решения руководству.

Работать с недовольными клиентами, предлагая им компенсации или альтернативные варианты решения проблемы.

Отсутствие фокуса на обратной связи ведет к тому, что компания теряет возможность для оптимизации процессов и улучшения качества обслуживания.

Не повышают квалификацию

Недостаточное понимание продукта или услуги, а также отсутствие четкого представления о стандартах общения могут привести к неудовлетворенности клиентов. Обучение должно включать:

Знания о продукте или услугах компании.

Техники ведения коммуникации, включая решение конфликтных ситуаций.

Овладение инструментами автоматизации и работы с мессенджерами.

Без постоянного повышения квалификации сотрудников компания рискует потерять конкурентные преимущества.

Закрепим

Кто такой чат менеджер – это человек, который отвечает за оперативную обработку запросов, настройку чат-ботов и организацию работы команды. В его обязанности может входить консультация клиентов, решение проблем и координация работы в чате.

Задачи чат-менеджера:

Устанавливает правила общения.

Отвечает на запросы клиентов.

Настроит чат-ботов для автоматизации.

Делегирует задачи команде.

Собирает обратную связь.

Ключевые качества чат-менеджера:

Коммуникабельность и вежливость.

Оперативность и способность быстро реагировать.

Организованность и внимание к деталям.

Техническая грамотность.

если обработка запросов занимает слишком много времени, ответы задерживаются, и возникает путаница в чате, чат-менеджер поможет наладить порядок и ускорить процессы.

Чат-менеджер играет важную роль в компании, ускоряя коммуникацию и взаимодействие в чатах, что улучшает качество обслуживания и оптимизирует работу команды.

Фото на обложке: Alistair Berg / Getty Images