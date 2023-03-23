ChatGPT ускоряет работу с текстами на 37% — исследование

Чат-бот помог работникам интеллектуального труда не только быстрее придумывать идеи и создавать черновики, но даже лучше писать. К этим выводам пришли исследователи из МТИ. Подробности — например, готовы ли «белые воротнички» платить за доступ к ChatGPT — читайте в материале.

В эксперименте МТИ участвовали 444 работника умственного труда. Их попросили писать и редактировать тексты по таким направлениям, как маркетинг, HR, анализ данных и составление заявок на гранты. Затем разделили на две группы: одна использовала ChatGPT, а другая — нет.

В течение 20-30 минут участники выполняли задачи, которые исследователи считают типичными для этих направлений. После их работу оценили эксперты, работающие в этих сферах. Учитывалась как скорость получения результата и его качество, так и фактическая роль ChatGPT (выполнил ли он задачи полностью, послужил помощником или же только запутывал).

В результате группа, использующая ChatGPT, выполнила задачи на 37% быстрее с примерно одинаковым уровнем качества. Ей потребовалось 17 минут, а второй группе — 27 минут.

Исследователи пошли дальше: они попросили участников выполнить определенное количество задач за фиксированное время. Выяснилось, что «объем производства» увеличился, тогда как качество осталось практически неизменным.

Затем участники выполнили задачи повторно с целью улучшить результат. Группа, использующая ChatGPT, вновь превзошла другую. В начале эта команда демонстрировала более высокое качество, но после нескольких итераций обе группы получили примерно одинаковый результат.

Читайте по теме:

Исследователи назвали профессии, которые заменит ChatGPT

Эксперимент: могут ли ChatGPT, Gerwin и «Балабоба» заменить копирайтеров

При этом 68% участников первой группы представили результаты, полученные лишь от одного запроса к чат-боту. Это означает, что ChatGPT значительно сокращает усилия, а именно избавляет от необходимости проводить много итераций, чтобы получить лучший ответ.

Исследователи также спросили у участников, для каких целей они применяли ChatGPT. Оказалось, что инструмент немного ускоряет мозговой штурм, позволяет гораздо быстрее создать черновой вариант, а затем более активно используется при финальном редактировании.

Более того, ChatGPT, похоже, помогает «плохим» авторам стать лучше, а «хорошим» — работать быстрее и, вероятно, еще лучше (участники сами оценивали свои навыки).

Респонденты, которые применяли ChatGPT, сообщили, что за доступ к инструменту готовы ежемесячно платить 0,5% от своей зарплаты. Это около $500 в месяц при доходе в $100 тыс. в год — отличная бизнес-возможность для Microsoft.

Показатели «готовности платить» за инструмент и «полученной ценности» практически совпадают у «плохих» и «хороших» авторов.

Результаты говорят о том, что при правильном использовании генеративный ИИ и, в частности, ChatGPT могут позитивно повлиять на нашу работу и жизнь в будущем.

Исследование пока не рецензировано.

Источник.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney