Чем бизнес-аналитик отличается от системного аналитика

В мире, где технологии стремительно развиваются, а бизнес ищет новые пути для роста, системная и бизнес-аналитика становится актуальной, а профессии аналитиков востребованными. Давайте разберемся что такое бизнес аналитика и системная аналитика? Разница между ними значительная.
Представьте себе два корабля, плывущих к одной цели. Бизнес-аналитик — капитан, который видит цель путешествия, определяет курс и управляет экипажем. Системный аналитик — штурман, знает тонкости навигации, следит за приборами и безопасностью плавания.
В статье рассмотрим отличия между двумя ключевыми фигурами в мире IT и бизнеса, чтобы понять, системный аналитик и бизнес аналитик кто это и что делает каждый из профессионалов.
- Истории
Содержание
- Кто такой бизнес-аналитик?
- Кто такой системный аналитик?
- Ключевые отличия между системным и бизнес-аналитиком
- Навыки, инструменты и методологии системного и бизнес-аналитика
- Взаимодействие системного и бизнес-аналитика на примере
Кто такой бизнес-аналитик?
Это проводник между миром бизнеса и миром технологий. Он умеет перевести язык бизнес-задач на язык программистов, а затем объяснить руководителям, как технические решения помогут им достичь желаемых результатов.
Работник рассекает проблему на компоненты, находит причину проблемы и предлагает способы решения. Специалист изучает бизнес-процессы, определяет потребности пользователей и ищет новые технологические решения для улучшения бизнес-процессов.
Например, бизнес-аналитик компании провел анализ клиентских отзывов и выявил, что основная причина неудовлетворенности — долгий процесс обработки заказов. Для решения этой проблемы провел серию интервью с сотрудниками отдела продаж и клиентской поддержки, чтобы понять текущий процесс и выявить слабые места.
На основе собранной информации профессионал разрабатывает новые бизнес-требования, создает диаграмму оптимизированного процесса, представляет свои предложения руководству и участвует в обсуждении возможных технических решений с IT-отделом. В результате внедрения новых процессов компания смогла сократить время обработки заказов и уменьшить количество ошибок.
Кто такой системный аналитик?
Это эксперт, который отвечает за техническую сторону в бизнесе, проектирует информационные системы, преобразует бизнес-требования в технические спецификации для разработки ПО. Технический сотрудник моделирует системы и тестирует решения.
Читайте по теме:
«У аналитика есть два пути развития»: что поможет быстро вырасти в профессии
Работа с данными, soft-skills и самообразование — строим карьеру в аналитике и финансах
Например, на основе предложений бизнес-аналитика, профессионал разрабатывает спецификацию для новой системы автоматизации обработки заказов, определяет требования к объединению с существующими системами, разрабатывает интерфейс для сотрудников и пользователей.
Ключевые отличия между системным и бизнес-аналитиком
Аналитики различаются по четырем пунктам:
- фокус,
- работа,
- инструменты,
- коммуникация.
Бизнес-аналитик:
- Фокус — бизнес-цели и потребности.
- Работа — анализирует бизнес-процессы, выявляет проблемы, формулирует требования к системе, ищет решения, повышающие эффективность и прибыльность.
- Инструменты — проводит опросы, анализирует данные, моделирует бизнес-процессы.
- Коммуникация — часто сотрудничает с топ-менеджментом, руководителями отделов, заказчиками, чтобы понять их потребности и передать результаты анализа.
- Пример задачи — как определить, как внедрение новой CRM-системы повысит уровень продаж.
Системный аналитик:
- Фокус — технические аспекты системы.
- Работа — анализирует существующие системы, создает технические спецификации, разрабатывает архитектуру системы, контролирует процесс разработки.
- Инструменты — создает UML-диаграммы, спецификации, моделирует данные, проводит тестирование.
- Коммуникация — взаимодействует с программистами, инженерами, тестировщиками, чтобы обеспечить правильную реализацию требований.
- Пример задачи — разработать структуру базы данных для новой CRM-системы.
Навыки, инструменты и методологии системного и бизнес-аналитика
Навыки бизнес-аналитика имеют разный характер. Каждый из рассмотрим более подробно:
- Коммуникационные навыки. Ясно и доступно объяснять сложные концепции как техническим специалистам, так и бизнесменам.
- Аналитические способности. Уметь выявлять слабые места, выделять современные тренды и проблемы, предлагать обоснованные решения.
- Моделирование и документирование. Создавать диаграммы и модели, наглядно визуализировать процессы в бизнесе.
- Управление требованиями. Собирать, документировать, ранжировать задачи и управлять изменениями в требованиях.
Навыки системного аналитика состоят из следующих пунктов:
- Hard skills в области информационных технологий. Знать языки программирования, архитектуры систем, сетевые технологии, создавать базы данных и работать с ними.
- Аналитическое мышление. Анализировать технические требования и проектировать системы, удовлетворяющие этим требованиям. Быть внимательным к деталям. Точность в создании технических спецификаций и проектировании систем поможет избежать ошибок и обеспечить высокое качество разработок.
- Проблемное мышление. Выявлять и решать технические проблемы, оптимизировать работу систем.
- Коммуникативные навыки. Четко и понятно объяснять технические детали как разработчикам, так и работникам, которые не связаны с техническими процессами.
- Документирование. Создавать подробные спецификации, модели и документацию.
- Работа в команде. Уметь налаживать связи с разработчиками, тестировщиками и другими участниками проекта.
Инструменты бизнес-аналитика:
- Microsoft Visio. Программа используется для конструирования диаграмм и моделей, что позволяет визуализировать сложные бизнес-процессы.
Инструменты системного аналитика:
- UML-диаграммы. Инструмент для моделирования систем, который помогает создавать детализированные схемы и диаграммы для визуального представления архитектуры системы, структуры данных и бизнес-процессов.
- Enterprise Architect. Программа для проектирования и документирования систем.
- SQL. Язык для работы с базами данных.
Инструменты для тестирования, которые помогут проверить работоспособность системы и выявить ошибки.
Методология бизнес-аналитика:
- BABOK (Business Analysis Body of Knowledge). Стандарт в данной сфере, который описывает лучшие практики и методы работы аналитиков.
- Agile. Профессионалы используют Agile для работы в условиях быстро меняющейся среды.
- Lean. Методология, направленная на минимизацию потерь и улучшение процессов.
Методологии системного аналитика:
- Waterfall. Классическая методология разработки программного обеспечения, включающая последовательные этапы от анализа требований до внедрения и поддержки системы.
- Scrum. Фреймворк Agile для управления проектами, который используют для работы в условиях высокой изменчивости и необходимости быстрой адаптации.
- DevOps. Подход, ориентированный на интеграцию разработки и эксплуатации.
Взаимодействие системного и бизнес-аналитика на примере
Бизнес аналитик, системный аналитик — профессии, работа которых часто пересекается, но каждый из них выполняет разные функции. Бизнес-аналитик смотрит на проект «сверху», определяет его ценность, системный обращает внимание на «нижним уровень», выполняет техническую корректность и реализуемость проекта.
Бизнес-аналитик выбирает, что нужно бизнесу, а системный аналитик — как это реализовать с технической точки зрения. Совместная работа профессионалов – основа для успешного выполнения проектов и достижения бизнес-целей.
Читайте по теме:
Бизнес аналитик: кто такой и в чем специфика работы?
Какие задачи решает SQL-аналитик и как им стать
Представьте себе строительство дома. Бизнес-аналитик — архитектор, который смотрит на дом в целом, понимает его назначение и потребности будущих жильцов. Он разрабатывает план, создает функциональные зоны, определяет какие материалы использовать, чтобы дом стал комфортным для жизни.
Системный аналитик — инженер-строитель. Он изучает план архитектора, разбирается в деталях конструкций, подбирает необходимые материалы и технологии для строительства. Он отвечает за то, чтобы дом стал прочным и безопасным.
Без архитектора инженер-строитель не создаст дом, который будет отвечать потребностям жильцов. Без инженера-строителя архитектурный план остается не нужной картинкой. Вместе они создают дом, который гармонично сочетает функциональность и красоту.
Рассмотрим взаимодействие системного и бизнес-аналитика на примере организации интернет-магазина:
- Бизнес-аналитик исследует рынок, определяет целевую аудиторию, анализирует бизнес-процессы существующего магазина, формулирует новые требования: удобный интерфейс, интеграция с платежными системами, возможность отслеживать покупки в реальном времени, личный кабинет для клиентов.
- Системный аналитик учитывает требования бизнес-аналитика, создает техническую спецификацию, разрабатывает архитектуру базы данных, выбирает технологии и инструменты для разработки.
Бизнес-аналитик и системный аналитик выполняют различные, но взаимосвязанные роли.
Оба специалиста работают в команде, обмениваются информацией и сотрудничают для достижения общих целей. Системный аналитик предоставляет технические решения, а контекст и бизнес-требования определяет бизнес-аналитик. Кто это понимает, что успех в бизнесе — прибыль и привлечение профессионалов, тот на верном пути к процветанию.
Обе роли требуют уникальных навыков и знаний и сотрудничество между бизнес- и системными аналитиками играет ключевую роль в успешной реализации проектов и достижении бизнес-целей.
Фото на обложке: Pexels
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Весь год не думать и в декабре не сойти с ума: как автоматизировать работу с графиком отпусков
- 2 Эта манера начинать переписку провоцирует тревожность у большинства работников
- 3 Что такое Task Mining — и как он влияет на бизнес
- 4 Экономика в HR: с чего начать подбор персонала и на какие затраты рассчитывать
- 5 Открытое акционерное общество (ОАО): что это и как зарегистрировать
ВОЗМОЖНОСТИ
24 июня 2024
25 июня 2024
25 июня 2024