Чем бизнес-аналитик отличается от системного аналитика

В мире, где технологии стремительно развиваются, а бизнес ищет новые пути для роста, системная и бизнес-аналитика становится актуальной, а профессии аналитиков востребованными. Давайте разберемся что такое бизнес аналитика и системная аналитика? Разница между ними значительная. Представьте себе два корабля, плывущих к одной цели. Бизнес-аналитик — капитан, который видит цель путешествия, определяет курс и управляет экипажем. Системный аналитик — штурман, знает тонкости навигации, следит за приборами и безопасностью плавания. В статье рассмотрим отличия между двумя ключевыми фигурами в мире IT и бизнеса, чтобы понять, системный аналитик и бизнес аналитик кто это и что делает каждый из профессионалов.

Содержание

Кто такой бизнес-аналитик?

Это проводник между миром бизнеса и миром технологий. Он умеет перевести язык бизнес-задач на язык программистов, а затем объяснить руководителям, как технические решения помогут им достичь желаемых результатов.

Работник рассекает проблему на компоненты, находит причину проблемы и предлагает способы решения. Специалист изучает бизнес-процессы, определяет потребности пользователей и ищет новые технологические решения для улучшения бизнес-процессов.

Например, бизнес-аналитик компании провел анализ клиентских отзывов и выявил, что основная причина неудовлетворенности — долгий процесс обработки заказов. Для решения этой проблемы провел серию интервью с сотрудниками отдела продаж и клиентской поддержки, чтобы понять текущий процесс и выявить слабые места.

На основе собранной информации профессионал разрабатывает новые бизнес-требования, создает диаграмму оптимизированного процесса, представляет свои предложения руководству и участвует в обсуждении возможных технических решений с IT-отделом. В результате внедрения новых процессов компания смогла сократить время обработки заказов и уменьшить количество ошибок.

Кто такой системный аналитик?

Это эксперт, который отвечает за техническую сторону в бизнесе, проектирует информационные системы, преобразует бизнес-требования в технические спецификации для разработки ПО. Технический сотрудник моделирует системы и тестирует решения.

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Например, на основе предложений бизнес-аналитика, профессионал разрабатывает спецификацию для новой системы автоматизации обработки заказов, определяет требования к объединению с существующими системами, разрабатывает интерфейс для сотрудников и пользователей.

Ключевые отличия между системным и бизнес-аналитиком

Аналитики различаются по четырем пунктам:

фокус,

работа,

инструменты,

коммуникация.

Бизнес-аналитик:

Фокус — бизнес-цели и потребности.

Работа — анализирует бизнес-процессы, выявляет проблемы, формулирует требования к системе, ищет решения, повышающие эффективность и прибыльность.

Инструменты — проводит опросы, анализирует данные, моделирует бизнес-процессы.

Коммуникация — часто сотрудничает с топ-менеджментом, руководителями отделов, заказчиками, чтобы понять их потребности и передать результаты анализа.

Пример задачи — как определить, как внедрение новой CRM-системы повысит уровень продаж.

Системный аналитик:

Фокус — технические аспекты системы.

Работа — анализирует существующие системы, создает технические спецификации, разрабатывает архитектуру системы, контролирует процесс разработки.

Инструменты — создает UML-диаграммы, спецификации, моделирует данные, проводит тестирование.

Коммуникация — взаимодействует с программистами, инженерами, тестировщиками, чтобы обеспечить правильную реализацию требований.

Пример задачи — разработать структуру базы данных для новой CRM-системы.

Навыки, инструменты и методологии системного и бизнес-аналитика

Навыки бизнес-аналитика имеют разный характер. Каждый из рассмотрим более подробно:

Коммуникационные навыки . Ясно и доступно объяснять сложные концепции как техническим специалистам, так и бизнесменам.

. Ясно и доступно объяснять сложные концепции как техническим специалистам, так и бизнесменам. Аналитические способности . Уметь выявлять слабые места, выделять современные тренды и проблемы, предлагать обоснованные решения.

. Уметь выявлять слабые места, выделять современные тренды и проблемы, предлагать обоснованные решения. Моделирование и документирование . Создавать диаграммы и модели, наглядно визуализировать процессы в бизнесе.

. Создавать диаграммы и модели, наглядно визуализировать процессы в бизнесе. Управление требованиями. Собирать, документировать, ранжировать задачи и управлять изменениями в требованиях.

Навыки системного аналитика состоят из следующих пунктов:

Hard skills в области информационных технологий . Знать языки программирования, архитектуры систем, сетевые технологии, создавать базы данных и работать с ними.

. Знать языки программирования, архитектуры систем, сетевые технологии, создавать базы данных и работать с ними. Аналитическое мышление . Анализировать технические требования и проектировать системы, удовлетворяющие этим требованиям. Быть внимательным к деталям. Точность в создании технических спецификаций и проектировании систем поможет избежать ошибок и обеспечить высокое качество разработок.

. Анализировать технические требования и проектировать системы, удовлетворяющие этим требованиям. Быть внимательным к деталям. Точность в создании технических спецификаций и проектировании систем поможет избежать ошибок и обеспечить высокое качество разработок. Проблемное мышление . Выявлять и решать технические проблемы, оптимизировать работу систем.

. Выявлять и решать технические проблемы, оптимизировать работу систем. Коммуникативные навыки . Четко и понятно объяснять технические детали как разработчикам, так и работникам, которые не связаны с техническими процессами.

. Четко и понятно объяснять технические детали как разработчикам, так и работникам, которые не связаны с техническими процессами. Документирование . Создавать подробные спецификации, модели и документацию.

. Создавать подробные спецификации, модели и документацию. Работа в команде. Уметь налаживать связи с разработчиками, тестировщиками и другими участниками проекта.

Инструменты бизнес-аналитика:

Microsoft Visio. Программа используется для конструирования диаграмм и моделей, что позволяет визуализировать сложные бизнес-процессы.

Инструменты системного аналитика:

UML-диаграммы. Инструмент для моделирования систем, который помогает создавать детализированные схемы и диаграммы для визуального представления архитектуры системы, структуры данных и бизнес-процессов.

Enterprise Architect. Программа для проектирования и документирования систем.

SQL. Язык для работы с базами данных.

Инструменты для тестирования, которые помогут проверить работоспособность системы и выявить ошибки.

Методология бизнес-аналитика:

BABOK (Business Analysis Body of Knowledge). Стандарт в данной сфере, который описывает лучшие практики и методы работы аналитиков.

Agile. Профессионалы используют Agile для работы в условиях быстро меняющейся среды.

Lean. Методология, направленная на минимизацию потерь и улучшение процессов.

Методологии системного аналитика:

Waterfall . Классическая методология разработки программного обеспечения, включающая последовательные этапы от анализа требований до внедрения и поддержки системы.

. Классическая методология разработки программного обеспечения, включающая последовательные этапы от анализа требований до внедрения и поддержки системы. Scrum . Фреймворк Agile для управления проектами, который используют для работы в условиях высокой изменчивости и необходимости быстрой адаптации.

. Фреймворк Agile для управления проектами, который используют для работы в условиях высокой изменчивости и необходимости быстрой адаптации. DevOps. Подход, ориентированный на интеграцию разработки и эксплуатации.

Взаимодействие системного и бизнес-аналитика на примере

Бизнес аналитик, системный аналитик — профессии, работа которых часто пересекается, но каждый из них выполняет разные функции. Бизнес-аналитик смотрит на проект «сверху», определяет его ценность, системный обращает внимание на «нижним уровень», выполняет техническую корректность и реализуемость проекта.

Бизнес-аналитик выбирает, что нужно бизнесу, а системный аналитик — как это реализовать с технической точки зрения. Совместная работа профессионалов – основа для успешного выполнения проектов и достижения бизнес-целей.

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Представьте себе строительство дома. Бизнес-аналитик — архитектор, который смотрит на дом в целом, понимает его назначение и потребности будущих жильцов. Он разрабатывает план, создает функциональные зоны, определяет какие материалы использовать, чтобы дом стал комфортным для жизни.

Системный аналитик — инженер-строитель. Он изучает план архитектора, разбирается в деталях конструкций, подбирает необходимые материалы и технологии для строительства. Он отвечает за то, чтобы дом стал прочным и безопасным.

Без архитектора инженер-строитель не создаст дом, который будет отвечать потребностям жильцов. Без инженера-строителя архитектурный план остается не нужной картинкой. Вместе они создают дом, который гармонично сочетает функциональность и красоту.

Рассмотрим взаимодействие системного и бизнес-аналитика на примере организации интернет-магазина:

Бизнес-аналитик исследует рынок, определяет целевую аудиторию, анализирует бизнес-процессы существующего магазина, формулирует новые требования: удобный интерфейс, интеграция с платежными системами, возможность отслеживать покупки в реальном времени, личный кабинет для клиентов.

Системный аналитик учитывает требования бизнес-аналитика, создает техническую спецификацию, разрабатывает архитектуру базы данных, выбирает технологии и инструменты для разработки.

Бизнес-аналитик и системный аналитик выполняют различные, но взаимосвязанные роли.

Оба специалиста работают в команде, обмениваются информацией и сотрудничают для достижения общих целей. Системный аналитик предоставляет технические решения, а контекст и бизнес-требования определяет бизнес-аналитик. Кто это понимает, что успех в бизнесе — прибыль и привлечение профессионалов, тот на верном пути к процветанию.

Обе роли требуют уникальных навыков и знаний и сотрудничество между бизнес- и системными аналитиками играет ключевую роль в успешной реализации проектов и достижении бизнес-целей.

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