«У аналитика есть два пути развития»: что поможет быстро вырасти в профессии

За семь лет он прошел путь от стажера в «Яндексе» до сотрудника американского стартапа. В материале он рассказал, каким видит оптимальный карьерный трек для аналитика, и дал советы, когда переходить в новый проект.

Александр Подольский, Analytics Team Lead в Food Rocket, считает, что для профессионального роста нужно менять работу раз в несколько лет и переходить из больших компаний в стартапы и обратно.

Оптимальность карьерного пути

Что это? На мой взгляд, это стратегия работы, придерживаясь которой, мы максимизируем органический рост должности и зарабатываемых денег, находясь при этом в «средних» условиях.

Предлагаю сразу исключить варианты типа:

кто-то смог случайно стать Head of analytics за $300 тысяч в секунду сразу после выпускного.

кто-то работал 24/7, а в свободное от работы и сна время кранчил задачки на leetcode / проходил mockup interview / учил английский, откладывая свою жизнь «на потом».

Это, конечно, полезные вещи, но я за подход «работать, чтобы жить», а не наоборот. В итоге получается, что нам нужно сделать упор на рост через рабочие задачи.

Большой вопрос, насколько это реально, учитывая, что:

мы всегда сталкиваемся с «затухающей кривой эффективности»,

ad-hoc задачи были, есть и будут.

С другой стороны, не задумываясь об этом, мы рискуем увязнуть в рутине и потерять фокус.

Важное правило

В море мотивирующих картинок и текстов на LinkedIn мне запомнилось выражение, которое звучало примерно так: «На работе у вас существует две опции: развиваться или зарабатывать. Одна из двух это нормально, две из двух — это круто, ноль из двух — вам следует менять работу».

Возможно, это звучит пафосно и с высокой долей максимализма, но давайте представим, что в нашем карьерном путешествии мы будем придерживаться такого правила.

Пути развития

Мне нравится идея, что у аналитика есть два пути развития:

Как менеджер — когда ты все меньше «делаешь руками» и больше выступаешь в роли руководителя.

Как специалист — когда ты решаешь все более сложные аналитические задачи, все так же работаешь руками, но концентрируешься на развитии способности решать сложные задачи.

Циклы

Лично для себя я нащупал некоторый «отделяемый» временной промежуток примерно в 2.5-3 года, который можно назвать циклом.

Простыми словами — это временной промежуток, после которого я начинаю задумываться «а что делать дальше, оставаться в той же компании / делать ротацию внутри компании / менять работу / …?».

Логически я делю каждый цикл на три части:

Часть 1: Знакомство

устраиваемся на новое место работы,

запоминаем местную «терминологию»,

понимаем, как устроены данные, кто за что отвечает.

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Звучит так, что все это должно укладываться в недели, а не в год — но это скорее зависит от размера компании и вашего скилла:

Если вы устраиваетесь в большую компанию на позицию стажера / джуниора, то, наверное, только через год вы будете знать «на кончиках пальцев» все процессы, происходящие вокруг. Если же вы senior и запрыгиваете в только что созданный стартап, скорее всего, и узнавать ничего не придется. При этом в голове уже может быть план на следующие N месяцев / лет / продуктовых итераций.

Часть 2: Время для крутых проектов

Построив фундамент в первом этапе, мы переходим к работе над разными проектами. При этом мы уже знаем, как устроены процессы «роста» в компании, и сконцентрированы на этом.

Часть 3: Подводим итоги и строим планы на будущее

За два-три года вы, скорее всего, успели сделать почти все, что планировали.

Круто, если большая часть из этого сработала и принесла пользу для бизнеса. Однако в реальности вы, скорее всего, сталкивались с ситуацией, когда идеи срабатывали в начале, но со временем перестали давать результат.

Что тогда делать дальше?

Соглашаться на следующий такой цикл. Искать новое место работы / новые вызовы.

Как делал я?

Сначала я пришел стажером в «Яндекс.Маркет», рос и развивался там, окруженный профессионалами своего дела.

Где-то через три года я почувствовал, что мой «органический» рост замедлился, а мотивацию на развитие вне работы находить тяжело. При этом за свою карьеру в «Яндексе» я успел поработать в разных проектах и командах, что придавало дополнительных сил, перезагружало и заряжало на новые совершения.

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После я перешел в Scentbird — стартап на рынке США. Это был удивительный опыт:

я начал с аналитики в команде роста, а до этого работал скорее продуктовым аналитиком; попал в «реальный мир», где нужно было освоить много новых инструментов и затем самому их выбирать. Я проводил бесконечные созвоны с отделами продаж и торговался об условиях; это был опыт работы в стартапе на рынке США, где большая часть коммуникаций на английском, а многих процессов еще не было. Мои решения напрямую влияли на бизнес, а сам я двигался без подсказок — просто некому было их дать.

Подводя итоги этих трех лет в Scentbird, могу сказать, что сильно прокачался. После я продолжил работать в стартапах, поэтому пока не могу поделиться опытом, каково это опять вернуться в корпорацию.

Резюме

Работать следует циклами (примерно по три, может, четыре года в зависимости от того, как устроены ваши опционы), при этом после окончания такого периода лучше менять работу.

Хорошо переходить из большой компании в стартап — и наоборот.

Если вы находитесь в начале своего карьерного пути, сначала попробуйте устроиться в большую компанию — это поможет максимизировать рост.

Почему так?

Со сменой работы расширяется кругозор в плане задач, инструментов и подходов, прокачивается «насмотренность».

Когда я работал в одной большой компании, то у нас была шутка «как легче всего получить повышение зарплаты? Выйти на мороз». По своему опыту скажу, что смена работы — это действительно самый действенный способ поднять вашу ЗП.

Работая в большой компании, вы можете наблюдать, как правильно делать продукты / строить процессы / использовать передовые подходы» — а переходя в стартап, попробовать применить это на практике. Поверьте, вариант построить все с нуля кардинально отличается от того, чтобы просто «знать, как правильно».

В больших компаниях проще расти — рядом есть умные коллеги. В стартапах вы чаще всего один, и развиваться органически сложнее: в какой-то момент вы упретесь в потолок, и придется заняться самообразованием (а это сложно).

В стартапах и маленьких компаниях вы сможете «на расстоянии вытянутой руки» видеть, как ваша работа влияет на всю компанию — мне кажется, это одна из главных причин, почему стоит выбирать стартап.

Работая в компании определенного размера, у вас накапливаются «вопросы»:

В большой компании это работает примерно вот так — а как мне самому попробовать построить все это с нуля? В стартапе ок: кажется, я перепробовал все свои идеи. Куда и как можно копнуть глубже? Как решают мои задачи в топ-компаниях?

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