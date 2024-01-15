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Истории

Этот стартап обещает доставить кинотеатры на дом

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Стартап Chill Theaters стремится объединить опыт посещения кинотеатра и комфорт домашней гостиной. В звуконепроницаемом трейлере есть 100-дюймовый OLED-экран, мощные динамики и бар, но пока не посмотреть новинки — лишь фильмы в записи или стриминг. 

Этот стартап обещает доставить кинотеатры на дом

На парковке незаметного отеля неподалеку от конференц-центра Лас-Вегаса, скрывается красно-белый трейлер, через который тянется надпись Chill. Это один из многих стендов, расположенных рядом с выставкой CES, на которые большинство людей едва обращают внимание, торопясь на встречи и возвращаясь с них.

Но Баладжи Кришнан, сидящий в этом трейлере, надеется изменить то, как люди ходят в кино.

Chill Theaters — стартап, который стремится объединить опыт посещения кинотеатра с большим экраном и качественным звуком и комфорт гостиной. В звуконепроницаемом трейлере есть 100-дюймовый OLED-экран (технически QLED, поскольку это Samsung), мощные динамики Klipsch и полностью укомплектованный бар.

Chill начнет работать на следующей неделе. В настоящее время это всего лишь один трейлер, но у него большие планы по расширению.

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«Наша идея в том, чтобы сделать частные кинотеатры доступными для всех, — говорит Кришнан. — Мобильный кинотеатр — это первый шаг, но мы также хотим поговорить с жилыми комплексами и тому подобным. Мы хотим, чтобы Chill Theaters стали объектом инфраструктуры. У них есть бассейн или тренажерный зал, но у них нет кинотеатров».

Чтобы арендовать кинотеатр, люди платят по часам, минимум за три часа. Chill доставит кинотеатр к вам. Цены начинаются от $9 с человека в час и могут достигать $50 на мероприятия премиум-класса, такие как Суперкубок.

Пока что стартап не позволяет посмотреть фильмы, которые идут в кинотеатрах. Он ограничен стримингами (зрителю также придется войти в учетную запись) и физическими носителями. Нет настроения для кино? Chill также можно использовать в качестве игрового кинотеатра.

Кришнан говорит, что в трейлере могут разместиться до 12 человек, но, отмечает автор Fast Company, это должны быть очень хорошие друзья, у которых нет проблем с личным пространством.

Просмотр фильма в Chill совсем не похож на поход в театр. Стулья вращаются и больше напоминают мебель из шоу-рума. И хотя экран, безусловно, впечатляет, совершенно очевидно, что это все же телевизор, хотя и высокого класса, недоступный для большинства людей.

Звуковая система мощная, с большим количеством басов, но она все равно немного не дотягивает до того, что вы ощущаете в кинотеатре.

И это вызывает большие вопросы о стартапе. Зачем людям платить примерно за тот же опыт, который они могут получить дома?

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Кришнан считает, что преимуществом станут улучшенный опыт и возможность посмотреть фильм с друзьями.

«Мне действительно нравилось, когда во время коронавируса новые фильмы выходили на стриминговых платформах. У меня в гостиной есть 65-дюймовый телевизор и звуковые панели. Это хорошо, но ничего выдающегося. Я хотел посмотреть крикет с друзьями, но „Топ Ган: Мэверик“ — это фильм, который бы мне хотелось посмотреть в кинотеатре» — говорит он.

В долгосрочной перспективе, по его словам, он надеется сотрудничать со студиями, чтобы показывать в кинотеатрах Chill новинки. Так они смогут взимать плату с каждого зрителя, тогда как размер аудитории на платформах остается для них неизвестным.

«Мы хотим, чтобы студии запускали фильмы у вас дома, но они должны собирать такие же суммы или больше. Поэтому внутри кинотеатра Chill есть камера, и мы знаем, сколько людей находится в трейлере. Они не должны выбирать между релизом на стриминге или в кинотеатре. Мы пытаемся объединить их».

Однако, прежде чем это произойдет, Chill Theaters необходимо найти аудиторию — и пополнить свой парк более чем одним трейлером. Использовать зазывал, чтобы привлечь внимание людей, гуляющих по улицам Лас-Вегаса, — это одно. Выжить в реальном мире, где никто не гарантирует, что вы проживете «долго и счастливо», — совсем другое дело.

Источник.

Фото на обложке: Chill Theaters 

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