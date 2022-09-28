Не только романтика: в Китае выросла популярность приложений для знакомств

Тем неожиданнее выглядит процветание отдельного уголка технологической индустрии — дейтинговых сервисов. О причинах тренда и как его используют китайские гиганты — в пересказе материала New York Times.

За последние два года Китай ввел немало ограничений для внутренней технологической индустрии, в том числе образовательных сервисов и видеоигр, а также наложил многомиллиардные антимонопольные штрафы на крупнейшие платформы онлайн-торговли. Такие значимые фигуры, как Джек Ма, основатель Alibaba, исчезли из поля зрения общественности.

Согласно данным аналитической компании data.ai, в этом году число китайских приложений для знакомств, которые набрали свыше тысячи загрузок, выросло до 275, хотя еще в 2017 году составляло всего 81. Увеличилось не только количество загрузок приложений, но и число покупок.

По данным PitchBook, если в 2019 году инвесторы вложили в дейтинговые сервисы $300 млн, то в 2021 году — более $5,3 млрд. А крупнейшие технологические компании Китая, такие как ByteDance и Tencent, тестируют, приобретают и инвестируют в новые приложения, которые обещают объединить незнакомых людей.

Эти приложения процветают — и Пекин, похоже, дает им свободу не только по романтическим причинам. Они могут подтолкнуть людей к вступлению в брак в то время, когда показатели брачности и рождаемости в Китае находятся на рекордно низком уровне. Кроме того, приложения также помогают пользователям бороться с одиночеством, поскольку жесткий карантин разрушил социальные связи.

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Для многих людей приложения стали виртуальными убежищами — воплощением того, что урбанисты 21 века называют «третьим местом», сообществом между работой и домом, — где можно изучать хобби, обсуждать популярные темы и знакомиться с новыми друзьями.

«Знакомиться с людьми офлайн очень трудно», — признается 25-летний Рафаэль Чжао, недавний выпускник колледжа в Пекине. Он скачал Tantan в апреле после того, как его кампус закрыли на карантин в рамках борьбы с COVID-19.

«Поскольку на этих платформах такой большой выбор, это дает надежду, что вы встретите кого-то, кто живет по соседству», — добавляет он.

В прошлом китайские власти предпринимали действия против дейтинговых сервисов. В 2019 году Tantan и другое приложение для знакомств под названием Momo приостановили некоторые функции после того, как регуляторы оштрафовали их за попустительство распространению порнографического контента на платформах.

Но в отличие от онлайн-обучения и торговли криптовалютами, на которые были наложен однозначный запрет, знакомства и другие сервисы, ориентированные на социальные контакты, остались относительно невредимыми, поскольку их цели очевидно способствуют процветанию китайского общества.

Чжан Лу, основатель Soul, приложения для знакомств от Tencent, заявляет: «одиночество —это основная проблема, которую мы хотим решить».

«Вместо того, чтобы просто бороться с ними, приложения для знакомств рассматриваются как технологии, которые могут быть эффективно кооптированы государством», — комментирует Юнь Чжоу, доцент кафедры социологии и китаеведения Мичиганского университета.

Когда в начале 2000-х годов в Китае появились интернет-знакомства, власть создавать отношения, которая когда-то находилась в руках деревенских свах, родителей и заводских начальников, все чаще переходила к отдельному человеку. Многие с нетерпением ждали этого изменения и с удовольствием использовали WeChat, мессенджер, который позволял общаться в чате с незнакомцами.

В 2010-х годах тренд усилился, и появились приложения для знакомств Momo и Tantan, которые имитировали Tinder. Наряду с Soul они вошли в тройку самых популярных приложений для знакомств в Китае, собирая в общей сложности более 150 млн активных пользователей в месяц.

Изменились и сами приложения. Долгое время Tantan и Momo подбирали пользователей по внешности, из-за чего платформу обвиняли в пропаганде распущенности. Недавно они также стали учитывать интересы, хобби и личные качества.

Douyin, который принадлежит ByteDance и является китайской версией TikTok, и Little Red Book, приложение, похожее на Instagram, создали функции «социального поиска», которые используют свои знания о предпочтениях людей, чтобы предложить им друзей.

Soul стал особенно популярен в последние несколько лет благодаря своим профилям аватаров и подбору пользователей на основе личностных тестов. В прошлом году приложение обошло Tantan и Momo, став самых загружаемым приложением для знакомств в китайском магазине iOS.

«Что мне больше всего нравится в Soul, так это то, что приложение не заставляет смотреть на фотографию и свайпать влево и вправо. В нем можно размещать публикации, делиться идеями, а затем каждый может ставить лайки и комментировать», — рассказывает 23-летняя Ян Чжунлуо, студентка магистратуры в Пекине, которая встретила на платформе близких друзей.

В июле Soul подал заявку на первичное публичное размещение акций в Гонконге после того, как в период с 2019 по 2021 годы число активных пользователей сервиса утроилось до 31 млн в месяц. Согласно заявке, три четверти его пользователей родились в период с 1990 по 2009 годы. В 2021 году компания уже подавала заявку на IPO в США, но отказалась от решения.

Многие пользователи этих приложений для знакомств, похоже, меньше заинтересованы в романтике, чем во встречах с друзьями. В октябрьском опросе, проведенном китайским исследовательским институтом, 89% респондентов заявили, что раньше использовали дейтинговые сервисы, при этом большинство признались, что хотели в первую очередь расширить круг общения, а не найти партнера.

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Владимир Питерс, разработчик из Шанхая, который работает над собственным приложением для знакомств, сказал, что многие молодые китайцы теперь хотят, чтобы приложения предоставляли более целостный опыт, сочетающий развлечения и изучение хобби, а не просто поиск пары.

По его словам, молодым китайцам нравятся такие возможности, которые позволяют растопить лед и начать общение.

Многие крупнейшие китайские технологические компании, создающие приложения для социальных сетей и знакомств, похоже, пришли к такому же выводу.

За последние несколько лет Tencent, владелец WeChat, выпустила 10 приложений в категории социальных сетей и знакомств. Также она разрабатывает виртуальную игру для вечеринок, в которой пользователи могут имитировать общественные мероприятия, не посещая их.

Игровая компания NetEase также создала приложение для знакомств, которое рекомендует людей на основе общих интересов. В марте ByteDance, владелец TikTok, приобрел PoliQ, стартап, который использует виртуальную реальность для нетворкинга.

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