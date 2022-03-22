Владелец Tinder запустил приложение для родителей-одиночек

Материнская компания Tinder — Match Group — запустила приложение Stir для родителей-одиночек. В США их насчитывается около 20 млн человек. И они часто остаются незамеченными дейтинг-приложениями, говорится в сообщении компании.

Пользователи Stir смогут рассказать, как они проводят время без детей и родительских дел, сравнить свой календарь с календарем потенциального партнера, чтобы назначить время для свидания.

«Наличие детей не должно быть препятствием для свиданий», — заявил вице-президент Match Group Дин Тхи Буй. Он надеется, что благодаря приложению родители-одиночки смогут сосредоточиться на личной жизни помимо заботы о детях.

Match Group владеет такими традиционными дейтинг-приложениями, как Tinder, OKCupid и Hinge, но также работает над расширением возможностей. Например, американские пользователи Tinder смогут проверять биографию потенциального партнера. Чтобы проверить биографию потенциального партнера в Tinder, понадобится его имя и фамилия или имя и номер телефона. Этот простой инструмент поможет принимать более осознанные решения относительно свиданий.

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