Что продавать на островке в торговом центре

Если начинающему предпринимателю затруднительно арендовать помещение для магазина, стоит открыть островок в торговом центре. Но сначала нужно убедиться, что предложенный продукт подходит для продажи на такой точке. В статье расскажем, какой островок открыть в ТЦ, какие товары продавать и как отстроиться от конкурентов.

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Какие бывают торговые центры

Можно условно выделить 2 разновидности островков: расположенные в бизнес-центрах и в ТЦ. Выбирая, что продавать, нужно учитывать специфику посетителей.

В ТРЦ люди приходят, чтобы развлечься и отдохнуть. Поэтому здесь хорошо продаются вещи, которые вызывают позитивные эмоции (например, сладости или игрушки). А также косметика, аксессуары для смартфонов, шапки и рукавицы.

В бизнес-центрах большая часть аудитории — предприниматели или офисные сотрудники. Поскольку они приходят на работу, а не ради развлечений, на островках лучше выставлять чай, кофе, кондитерские изделия, прессу. Кроме того, в БЦ нередко стоят точки, где можно распечатать документы, сделать ксерокопии.

Торговые центры тоже делятся на несколько категорий:

Универсальные. Здесь продают разные товары: одежду, посуду, продукты, косметику. Специализированные. В таких ТЦ продают товары 1 категории. Например, мебель или бытовую технику. Торгово-развлекательные. Кроме магазинов и островков здесь можно найти игровые комнаты, кинотеатры, рестораны и другие увеселительные заведения.

При открытии бизнеса в ТЦ стоит присмотреться к таким категориям, как:

бакалея и кондитерские изделия,

косметические средства и духи,

ювелирные украшения или бижутерия,

подарки и сувениры,

аксессуары для смартфонов,

небольшие бытовые электроприборы,

аксессуары для питомцев,

фейерверки,

игрушки.

При выборе ТЦ, в котором разместится бизнес, нужно проанализировать ряд нюансов:

Проходимость. Стоит отдавать предпочтение тем центрам, которые посещает больше людей. Но оценивать нужно не только количество. Важно провести анализ ЦА: ТЦ должны посещать потенциальные клиенты. Если большая часть покупателей в ТЦ — женщины, на островках будет лучше продаваться косметика или бижутерия. А рядом со школами можно зарабатывать на комиксах или сладостях. Количество конкурентов. Если в ТЦ уже стоят торговые точки, которые продают аналогичный товар, это не всегда плохо. Чем дольше существует подобный бизнес, тем выше спрос на продукт. Но при обилии конкурентов рядом будет меньше покупателей, на новом островке сложнее будет отстроиться. Переманить целевую аудиторию можно при наличии уникального торгового предложения (УТП). Условия аренды и правила ТЦ. Размер ежемесячной платы не главный фактор. Не нужно искать самое дешевое предложение. Важнее количество потенциальных клиентов среди посетителей центра.

Какой островок открыть в ТЦ

Перед открытием островка в ТЦ придется выбрать категорию товаров, которая будет продаваться на точке:

Оригинальные подарки. Это могут быть необычные самодельные товары, например шапки с кошачьими ушами или шоколад с предсказаниями. Рекламировать такие предметы непросто, но желающие приобрести их нередко встречаются в ТЦ, где рассматривают витрины островков. Вещи, которые покупают под влиянием эмоций. Чаще всего это недорогие предметы, которые приносят людям радость. Модные у детей или подростков вещи. Если в ТЦ, где стоит островок, появляется много тинейджеров и родителей мальчиков и девочек помладше, можно задуматься о бизнесе по продаже трендовых изделий. Часто они хотят взять понравившуюся вещь, не дожидаясь, пока доставят заказ с маркетплейса. При этом стоимость товаров невысока, поэтому подросток или родитель может совершить спонтанную покупку постеров, коллекционных карточек, стикеров.

Для открытия своего островка можно:

Выкупить чужой, после чего оформить его в выбранной тематике.

Купить франшизу.

Взять в аренду необустроенную площадь в ТЦ.

При покупке готового бизнеса предприниматель начинает получать доход с первых месяцев. Исключение — ситуации, когда торговая точка была продана из-за нерентабельности.

Выбор франшизы позволяет снизить расходы на открытие островка. Предприниматель получает рекомендации по продвижению бизнеса, помощь с оформлением прилавка, витрин. Но приходится отчислять роялти (процент от прибыли). Предприниматели редко зарабатывают с таких точек много, но бизнес живет дольше большей части открытых с нуля.

Для открытия островка на арендованной площади, которая еще не обустраивалась, придется вложить больше ресурсов. Нужно продумать оформление, установить прилавок, закупить оборудование, после чего запустить проект. Это требует дополнительных вложений и согласования с представителями центра.

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Чтобы сэкономить на аренде, рекомендуется узнать посещаемость ТЦ в будни и выходные. Если прежде здесь уже открывались островки, стоит узнать, почему этот бизнес был закрыт. Сразу соглашаться на предложенные условия не нужно. Лучше сказать, что думаете подписать договор с другим ТЦ. После этого высока вероятность, что представители центра сами снизят цену.

Затруднительно рассчитать, сколько денег потребуется для открытия островного бизнеса, поскольку цифры сильно меняются в зависимости от выбранного товара, населенного пункта. Эксперты утверждают, что нужно не менее 1–1,5 млн руб. В городах-миллионниках, столице сумма выходит больше. В регионах в маленьких городах и пригородах нужно меньше вложений.

Что учесть при выборе товара для продажи на островке

Не любой товар подходит для реализации на островках.

Запрещено продавать на таких торговых точках следующие позиции:

Алкогольные напитки. Воздушные шары с водородом. Продукцию, содержащую никотин.

Для других товаров законом ограничения не предусмотрены.

Открыть в ТЦ островок может не только индивидуальный предприниматель, но и самозанятый гражданин. При этом на витрине он может выставить лишь изделия собственного производства. За прилавком тоже вынужден будет стоять сам, поскольку нанимать сотрудников по закону не может.

Товары, которые продают на островках, делятся на 3 группы:

Предметы постоянного спроса (косметика или чехлы для телефона). Их покупают независимо от времени года. Стоит заранее продумать упаковку, чтобы вещь можно было приобрести в качестве подарка. Дорогие изделия продавать сложнее, особенно если покупатели активно пользуются маркетплейсами. Если ценник на ваш товар выше среднего, стоит повысить ценность самого предмета. Сезонные. Например, зимой это гирлянды и елочные игрушки, а летом — солнцезащитные кремы, очки и панамы. Или праздничный декор: изображения тыкв в октябре, сердечки перед Днем всех влюбленных. Стоит дополнительно закупать сезонные товары и дополнять ими ассортимент. Так сможете привлечь внимание тех посетителей ТЦ, которые пришли за подарком или нужной им сейчас вещью. Модные. Это предметы, которые резко приобрели популярность. Заработать на них можно в течение ограниченного периода, пока тренд не сменился. К таким можно отнести антистресс-игрушки. Трендовые товары привлекают детей, подростков и их родителей. Но и взрослым на прилавках предлагаются трендовые вещи, например, скребки гуаша для массажа лица.

Чтобы определить, что именно продавать на островке, сначала нужно нарисовать портрет целевой аудитории. Если основа ЦА — люди 20–35 лет, конкурентами станут маркетплейсы. Поэтому при большой наценке будет непросто убедить людей совершить покупку. Чтобы отстроиться от конкурентов, нужно увеличить ценность предлагаемого товара, например, вручать покупателям небольшие подарки.

По возможности стоит продумать эстетичную упаковку. Это привлечет тех людей, которые пришли в ТЦ за подарками. Кроме того, упаковка поможет отстроиться от конкурентов с маркетплейсов, которые чаще всего доставляют заказ в простых картонных коробках.

Какие товары продавать

При продаже одежды нужно учесть, что примерочные у островков не предусмотрены. Поэтому лучше выбирать для реализации те предметы, которые можно надеть прямо в торговом зале. Подойдет и одежда, которая не требует примерки. Пальто, куртки или толстовки тоже можно продавать. Главное, чтобы у островка было зеркало, а клиент смог оценить, как на нем сидит выбранная вещь. А вот платья, леггинсы или джинсы — не лучший выбор.

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Из-за ограниченной площади продавать крупные предметы будет затруднительно. Их не получится выставить на витрине или сразу продемонстрировать потенциальным клиентам. Но можно разместить образцы, а готовые заказы доставлять позже. Прибыль при этом чаще всего падает.

Покупки на островках нередко совершают под влиянием эмоций. Чаще всего здесь берут недорогие или красиво упакованные вещи, подходящие в качестве подарка.

Как отстроиться от конкурентов

Чтобы оценить востребованность товара, стоит посетить торговые центры, проанализировать предложения. Удобнее всего фиксировать увиденное в формате таблицы. В процессе следует анализировать преимущества и недостатки другого бизнеса. Например, оценивать качество упаковки, наполнение витрины, размер ценников. Можно сразу записывать понравившиеся идеи, фиксировать чужие ошибки.

В конце дня стоит совершить покупки у конкурентов на островках в ТЦ. Продавец выдаст чек, на котором будет стоять номер. С его помощью можно выяснить, сколько человек за сутки взяли что-либо в данной точке. Иногда номер на чеке отсутствует. В такой ситуации выяснить его можно при помощи специального приложения: в программу ввести данные самостоятельно либо отсканировать QR-код с чека.

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Выбор товара зависит и от портрета посетителей ТЦ. Если туда чаще заходят пожилые люди, то трендовые товары продаваться будут медленно. Оценивать нужно и финансовые возможности посетителей. Если они невысокие, дорогие предметы останутся невостребованными.

Важно отслеживать колебания интересов покупателей, отслеживать динамику продаж. Это поможет выбрать тот товар, спрос на который выше. Если трендовые вещи выходят из моды, продаются хуже, можно сделать на них скидки, запустить акцию, чтобы реализовать закупленную партию.

На рентабельность островного бизнеса сильно влияет оформление прилавка. Поэтому важно сделать витрину привлекательной, эстетичной и аккуратной. Стоит организовать подсветку, чтобы людям удобно было рассматривать выставленные на прилавке предметы.

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