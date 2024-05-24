Что такое маржа и маржинальность

Маржа — разница между полученной выручкой от продажи товара и переменными расходами, затраченными на его производство, закупку и реализацию. Переменными являются расходы, которые непосредственно относятся к процессу изготовления и реализации товара. Например, к переменным расходам относятся стоимость материалов, товаров, запчастей, топлива и зарплата работников. В торговых организациях при расчете маржи в качестве затрат упрощенно используют цену закупки товаров. Кроме переменных существуют также постоянные затраты. Они не зависят от объема выпуска продукции или от объема продаж. К ним относятся плата за аренду помещения, коммунальные платежи, износ оборудования, зарплата административного персонала. При расчете маржи этот показатель не используется. В статье найдете формулу для расчета маржи, узнаете про разницу маржинальности и наценки, а также как правильно контролировать показатели маржи и маржинальности.

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Как рассчитать маржу

Исходя из определения показателя маржи, формула для его расчета выглядит следующим образом:

Маржа = Выручка - Переменные расходы

Например, предприятие, которое производит посуду, получило выручку от реализации своей продукции в сумме 350 тыс. рублей. На производство данного объема продукции было потрачено 200 тыс. рублей. Сюда вошли стоимость материалов, из которых изготовлена посуда, зарплата рабочих и расходы по логистике. Рассчитаем маржу:

Маржа = 350000-200000 = 150 тыс. рублей.

Маржа, рассчитанная в рублях, равна наценке, также выраженной в рублях, а также маржинальной прибыли.

Маржа показывает, сколько рублей предприятие заработало на продажах. Таким образом, она определяет продуктивность бизнеса.

Показатель маржи лучше всего анализировать в динамике. Это дает возможность сравнить величину прибыли по каждому периоду деятельности компании. Если маржа в текущем периоде уменьшилась по сравнению с предыдущим, то это значит, что либо увеличились расходы, либо уменьшилась выручка при том же объеме продаж.

Более детальный анализ, выполненный отдельно по каждой статье расхода, или анализ факторов, которые влияют на выручку, покажет причины уменьшения маржи. Возможно, увеличилась цена закупки материалов, и стоит поискать другого поставщика. На уменьшение выручки может повлиять ситуация на рынке, тогда следует улучшить маркетинг.

Виды маржи

Существует много видов маржи в зависимости от того, какие виды доходов и расходов сравниваются при ее определении, а также в зависимости от сферы деятельности предприятия.

Валовая (гросс) маржа — часто используемый вид. Именно он описан здесь выше.

Операционная — результат сравнения выручки со всеми затратами предприятия, включая постоянные.

Фронт-маржа — разница между ценами продажи и закупки товара.

Бэк-маржа – бонусы от партнеров.

Банковская маржа — разница между привлеченными и вложенными средствами в банке.

Маржа платежеспособности — результат сравнения стоимости активов и обязательств фирмы. Применяется в страховых компаниях.

Свободная и вариационная — используются в трейдерских компаниях фондового рынка.

Маржинальность

Для оценки эффективность продаж и для сравнения результатов деятельности предприятия с другими компаниями используется показатель маржинальности.

Маржинальность — отношение маржи к выручке, она выражена в процентах. Часто в практике этот показатель упрощенно также называют «маржа». При анализе деятельности фирмы именно этот параметр, простыми словами, маржа в процентном отношении к выручке, наиболее интересна. Она показывает эффективность продаж: насколько выгодно компания смогла реализовать свой товар.

Маржинальность = Маржа/Выручка*100%

Предположим, что расходы на производство или закупку товара составили 5 тыс. рублей. Выручка от продажи этого товара – 8 тыс. рублей.

Маржинальность = (8000-5000)/8000*100% = 37,5%

Это неплохой показатель.

Виды маржинальности

В бизнесе выделяют три категории маржинальности товаров:

Низкомаржинальные (до 30%) — к ним относятся продукты и предметы первой необходимости с достаточно высокой скоростью оборачиваемости и с небольшой наценкой от 10 до 20%, например, бытовая химия, парикмахерские услуги, бакалея. Среднемаржинальные (30-50%) — с более низкой скоростью реализации, но с большей наценкой – до 50%: бытовая техника, сезонная одежда, мебель. Высокомаржинальные (50 – 100%) — с высокой наценкой (до 300% и выше) и хорошим оборотом. Это товары, которые пользуются высоким и стабильным спросом: косметика, фастфуд, игрушки и чай.

Единой нормы величины маржинальности нет. Это обусловлено тем, что она во многом зависит от отрасли, в которой работает предприятие, спроса на товар, платежеспособности покупателей на том или ином рынке и других факторов.

Маржинальность и наценка, в чем разница

Наценку, как и маржу, можно измерять как в рублях, так и в процентах. И если при измерении в рублях отличия между значениями этих показателей нет, то при исчислении в процентах их значения существенно отличаются. Базой сравнения для маржи является выручка, а для наценки — величина расходов.

Наценка — разность между выручкой и расходами, поделенная на расходы и умноженная на 100 процентов.

Наценка = (Выручка – Расходы)/Расходы*100%

Пример: Выручка от реализации товара составила 400 тыс. рублей, а расходы – 200 тыс.

Наценка = 400000-200000/200000*100=100%

Маржинальность = 400000-200000/400000*100 = 50%

Здесь наглядно видно как отличается один показатель от другого в одном и том же случае.

Маржинальности, равной более 100 процентов, не существует. Это можно наглядно доказать на примере. Допустим, что переменные расходы теоретически равны нулю. Маржа и маржинальность при этом будут максимально возможными.

Максимальная маржинальность = (Выручка – 0)/Выручка*100% = 100%

Наценка может быть и гораздо выше 100% — это зависит от того, какие границы прибыли установит для себя предприятие и насколько это позволит существующий рынок.

Для чего нужна маржинальность

Рассмотрим практическую пользу этого показателя. Собственники и коммерческие директоры торговых и дистрибьюторских компаний особенно любят в своей деятельности использовать именно его.

Например, представитель торговой фирмы находится на переговорах с представителем производителя товара. Производитель предлагает ввести в ассортиментный портфель свою продукцию. В первую очередь продавцу важно понять:

Какой объем товара он сможет продать? Сколько на этом может заработать? Какую дополнительная прибыль фирма может получить от сделки?

Производитель предоставляет информацию, что в среднем в аналогичных городах у одного торгового представителя идут продажи предлагаемого товара в районе 100 тыс. рублей в месяц.

Если у торгового предприятия имеется восемь точек продаж в разных городах, то в целом сумма выручки от данной сделки может составить 800 тыс. рублей (100 тыс. рублей*8). Для оценки эффективности следует рассчитать, сколько из всего этого мероприятия компания получит дополнительной прибыли. Производитель по условиям договора рекомендует наценку, которая составляет 42%.

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Как при этом посчитать прибыль? Сначала надо определить цену закупки (ЦЗ) исходя из формулы наценки, выраженной в процентах

ЦЗ = 800000/142*100 = 551,7 тыс. рублей.

А затем только можно определить прибыль (П) путем вычитания цены продажи от цены закупки.

П = 800000-551724 = 248,2 тыс. рублей.

Простыми такие расчеты не назовешь, тут точно понадобится калькулятор.

Например, поставщик рекомендует маржинальность 30%. Исходя из формулы расчета маржинальности, прибыль будет равна:

Прибыль = Выручка*Маржинальность/100

То есть, прибыль равна выручке, выраженной в процентах, равных маржинальности.

В этом случае практически мгновенно можно посчитать прибыль. От продажи товара на сумму 800 тыс. рублей прибыль составит 240 тыс. рублей. Для простоты расчета можно сначала найти 10% от 800 тыс. Это составит 80 тыс. рублей. 30% тогда составит 80*3=240 тыс. рублей.

Становится очевидной и цена закупки товара для получения такой прибыли. Она должна быть 560 тыс. рублей (800 тыс.,-240 тыс.,=560 тыс. рублей).

Если закупочная цена будет больше, то торговая фирма получит меньше прибыли, а при меньшей цене закупки, прибыль будет больше. Проделав в уме эти несложные расчеты, представитель торговой фирмы быстро сможет оценить, насколько выгодным является предложение поставщика.

После этого он может продолжить вести переговоры уже более детально в выгодном для себя русле. Например, он может попросить предоставить подтверждение того, что действительно есть такая проходимость товара и действительно возможно получение указанной выручки.

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Также можно оговорить определенную мотивацию для своих работников, согласовать логистику. Сумма прибыли от этого будет еще выше. В переговорах с контрагентами использовать маржинальность гораздо выгоднее, чем наценку. Это способствует принятию быстрого и правильного управленческого решения.

Маржинальность — главный индикатор эффективности работы фирмы. Он показывает, сколько рублей прибыли фирма получает с каждого проданного товара и таким образом определяет степень полезности предприятия с точки зрения достижения его главной цели – получения максимально возможной прибыли.

Маржинальность позволяет:

Оценить эффективность работы фирмы Сравнить результаты ее деятельности с другими фирмами и оценить ситуацию на рынке. Найти точку безубыточности, рассчитать тот объем продаж, при котором бизнес выходит в ноль. Точка безубыточности используется при планировании новых направлений деятельности предприятия.

Контроль за уровнем показателей маржи и маржинальности

Одним из главных мероприятий по осуществлению контроля считается регулярное ежемесячное сравнение показателей, анализ отличий и разработка мероприятий по их оптимизации: расчет максимально возможных наценок, разработка системы мотивации сотрудников, принятие решений о новых направлениях деятельности.

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