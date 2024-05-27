Что такое платформенная занятость и как она регулируется законом

За последние 10 лет в экономике России увеличилось число сотрудников, получающих доходы через платформенную занятость. На рост количества пользователей таких ресурсов повлияли развитие цифровых технологий и стремление человека к гибкости рабочего графика.
В статье узнаете, что такое платформенная занятость, чем отличается от самозанятости и как регулируется законом.
Содержание
- Что такое платформенная занятость
- Чем отличается от самозанятости
- Плюсы и минусы работы на платформе
- Как регулируется законом
Что такое платформенная занятость
Российское законодательство пока не дает точного определения платформенной занятости. Под этим термином подразумевают трудовые отношения, которые строятся на использовании онлайн-ресурса в качестве посредника между работодателем и работником.
К услугам таких агрегаторов прибегают:
- водители такси,
- курьеры,
- дизайнеры,
- психологи,
- грузчики,
- репетиторы,
- копирайтеры.
Примерами платформенной занятости в России служат площадки:
- «Яндекс.Такси»,
- онлайн-сервис психотерапии «Ясно»,
- Uber,
- служба поиска сотрудников «Профи.ру»,
- Ozon,
- сервис объявлений Avito,
- Wildberries,
- биржа копирайтинга Advego.
Пока в России закон не оговаривает деятельность агрегаторов.
Платформы делят на 2 типа:
- Агрегаторы, способствующие занятости на основе фриланса (дизайн, копирайтинг, ведение бухгалтерии, создание приложений). Человек делает работу удаленно и сдает ее работодателю.
- Платформенные ресурсы, которые сводят заказчика и исполнителя. Работа при этом выполняется и принимается в установленном месте. Такой способ занятости часто используют таксисты, грузчики, отделочники.
Признаки платформенной занятости
Основным признаком экономических отношений, которые представляют платформенную занятость, становится взаимодействие 3 субъектов:
- Работника как исполнителя.
- Заказчика как работодателя.
- Разработчика или владельца программного обеспечения как посредника между 2 первыми категориями.
Другие особенности, которые определяют, что занятость платформенная:
- Заказы выполняются через ресурс в интернете.
- Целью работы считается решение задачи за денежное вознаграждение.
- Задание выполняется внештатными сотрудниками компании или частного лица, передается по договору гражданско-правового характера стороннему специалисту или на аутсорсинг.
- Все задание разбивается на отдельные этапы и подэтапы.
- Работа выполняется по запросу.
Принцип работы платформенной занятости
Он состоит в следующем:
- Компания-агрегатор создает программное обеспечение и интегрирует его в интернет-страницу.
- Заказчик заходит в него через браузер или мобильное приложение и оставляет заявку.
- Исполнитель находит на платформе подходящее ему предложение бронирует его.
В заявке заказчик указывает:
- состав заказа,
- сумму вознаграждения,
- сроки выполнения.
Перед тем как подтвердить заявку, заказчик переводит на счет агрегатора денежный взнос. Он будет гарантией оплаты проделанной работы.
Взаимодействие между исполнителем и заказчиком на платформенных агрегаторах строится по 2 схемам:
- Системе предложений, когда работник получает фиксированную сумму за свой труд. Он может согласиться с ним и взять заказ. Если считает, что его работа стоит больше, то выбирает другое приглашение к сотрудничеству.
- Соревновательному механизму, когда заказчики конкурируют между собой за исполнителя. Заказчики стараются предложить исполнителю большую оплату за его труд.
Понятия и термины, связанные с платформенной занятостью
В правовом поле с платформенной занятостью пока нет полной ясности. Но среди владельцев агрегаторов, заказчиков и исполнителей появились понятия, характеризующие новые трудовые отношения.
Например, гиг-экономика. Термин иногда используют для обозначения платформенной занятости. Он появился от английского слова gig, которым называли концерты артистов, находящихся на гастролях. Отрасль, в которой исполнителей нанимают на разовые работы, обозначили как gig economy.
Платформой называют программное обеспечение и интернет-портал, созданный для медиации рынка услуг. Его задача — коммуникация между заказчиком, который не считается прямым работодателем, и исполнителем. Но у работников и законодателей часто возникают вопросы к платформам по поводу охраны труда, выполнения налогового законодательства, социальных выплат.
Работники платформы, или люди, получающие через нее заказ и доход. В правовом поле европейских государств их труд регулируется и контролируется через цифровые ресурсы. В России их можно отнести к самозанятым, наемным сотрудникам, получающим заказы от платформы.
Прекаризацией трудовых отношений называют переход от долгосрочной постоянной работы к временным, нестабильным формам занятости. Это проявляется в неполной оплате труда, потере социальных гарантий, зависимости от работодателя.
Уберизацией называют переход от постоянных трудовых отношений к платформенным. Термин происходит от названия службы такси Uber, которая пришла к приему заказов через агрегатор.
Чем отличается от самозанятости
Самозанятость, или налог на профессиональный доход в виде эксперимента появилась в российской экономике в 2019 году. Ее регулирует Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Целью такого нововведения был вывод из тени предпринимателей, которые получают небольшой доход и работают без регистрации ИП и ООО.
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Условиями самозанятости стали:
- Отсутствие наемных работников;
- Самостоятельное производство товаров или оказание услуг;
- Годовой доход не более 2,4 млн рублей;
- Вид бизнеса, не входящий в список запрещенных.
Самозанятому нельзя:
- Продавать алкоголь и другие подакцизные товары с обязательной маркировкой.
- Перепродавать продукцию не своего изготовления.
- Реализовать имущественные права.
- Добывать и продавать полезные ископаемые.
- Доставлять товары без кассы и выдачи чека.
Эти положения относятся и к работникам, которые сотрудничают с интернет-агрегаторами.
Различия между самозанятыми и платформенными исполнителями состоят в налоговом регулировании. Первые обязаны платить НПД в размере 4% от прибыли, полученной от физического лица, и 6% от дохода, который принесла ему компания.
При платформенной занятости налоговое регулирование лежит на агрегаторе. Сами исполнители налоги не платят даже в том случае, если их доход полностью зависит от платформы. Такие работники почти никогда не переходят в категорию самозанятых.
Плюсы и минусы работы на платформе
Польза платформенной занятости для экономики заключается в том, что она увеличивает занятость и способствует росту доходов. В некоторых отраслях создает более половины рабочих мест.
На ее основе развиваются наукоемкие производства, которые пользуются результатами труда профессионалов, живущих в других областях России и за рубежом. Конкуренция между платформами дает возможность развиваться молодым ученым и предпринимателям.
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Как оформить неполный рабочий день
Сотрудники, использующие платформенные трудовые отношения, сами регулируют продолжительность своего рабочего дня, поэтому в освободившееся время могут получить дополнительное образование. Студенты, наоборот, часто совмещают учебу с работой по профилю, становясь специалистами, даже не имея диплома.
Пенсионеры и люди с ограничениями по здоровью тоже часто прибегают к платформенной занятости. На агрегаторах им доступна работа на неполный день, на дому. Большое значение такое предпринимательство имеет для мам в декрете, инвалидов и пенсионеров.
Недостаток платформенной занятости для экономики — слабый налоговый контроль. В законах отсутствует регулирование трудовых отношений в этом виде бизнеса.
Исполнителям платформенная занятость дает такие преимущества:
- свободный график работы,
- большое количество заказов,
- быструю и своевременную оплату за выполнение задания.
Недостатками работники называют:
- финансовую нестабильность;
- отсутствие социальных гарантий (пенсии, больничных, оплачиваемого отпуска);
- высокую конкуренцию;
- невозможность выбора условий труда.
Для заказчиков достоинством платформенной занятости становится получение товара или услуги в назначенное время. Кроме того, в компаниях уменьшается нагрузка на профильные подразделения, упрощается документооборот, ускоряются денежные расчеты с исполнителем.
Для агрегаторов платформенная занятость характеризуется такими недостатками:
- большой текучкой кадров,
- отсутствием четкого законодательного регулирования,
- невысокой мотивацией исполнителей,
- неопределенностью несения рисков в случае невыполнения работы.
Как регулируется законом
Платформенное трудоустройство — новая сфера экономики, которую начали законодательно регулировать:
- С декабря 2023 года работают поправки в Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ».
- В марте 2024 года депутаты Государственной думы разработали законопроект «О платформенной занятости».
Сейчас в России действуют понятия самозанятости и платформенных работников. Последние приравнены в правах к штатному персоналу и сотрудникам, работающим по договору гражданско-правового характера. Если они платят налоги, то получают право на оплату больничного листа.
Новый законопроект ставит следующие цели:
- Создать реестр цифровых ресурсов с обязательной регистрацией каждой платформы.
- Обязать агрегаторы решить проблемы с порядком оплаты труда исполнителей.
- Создать условия для того, чтобы платформенные работники добровольно делали социальные взносы.
- Сформировать для заказчиков рейтинг зарегистрированных исполнителей.
- Учредить порядок урегулирования споров между работниками и работодателями.
- Усовершенствовать механизмы сбора налогов.
- Создать совет агрегаторов с обязательным участием учредителей платформ.
Если законопроект будет принят, то следить за его выполнением будут сотрудники Роскомнадзора.
Фото на обложке: Unsplash
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