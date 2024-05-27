Что такое платформенная занятость и как она регулируется законом

За последние 10 лет в экономике России увеличилось число сотрудников, получающих доходы через платформенную занятость. На рост количества пользователей таких ресурсов повлияли развитие цифровых технологий и стремление человека к гибкости рабочего графика. В статье узнаете, что такое платформенная занятость, чем отличается от самозанятости и как регулируется законом.

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Что такое платформенная занятость

Российское законодательство пока не дает точного определения платформенной занятости. Под этим термином подразумевают трудовые отношения, которые строятся на использовании онлайн-ресурса в качестве посредника между работодателем и работником.

К услугам таких агрегаторов прибегают:

водители такси,

курьеры,

дизайнеры,

психологи,

грузчики,

репетиторы,

копирайтеры.

Примерами платформенной занятости в России служат площадки:

«Яндекс.Такси»,

онлайн-сервис психотерапии «Ясно»,

Uber,

служба поиска сотрудников «Профи.ру»,

Ozon,

сервис объявлений Avito,

Wildberries,

биржа копирайтинга Advego.

Пока в России закон не оговаривает деятельность агрегаторов.

Платформы делят на 2 типа:

Агрегаторы, способствующие занятости на основе фриланса (дизайн, копирайтинг, ведение бухгалтерии, создание приложений). Человек делает работу удаленно и сдает ее работодателю. Платформенные ресурсы, которые сводят заказчика и исполнителя. Работа при этом выполняется и принимается в установленном месте. Такой способ занятости часто используют таксисты, грузчики, отделочники.

Признаки платформенной занятости

Основным признаком экономических отношений, которые представляют платформенную занятость, становится взаимодействие 3 субъектов:

Работника как исполнителя. Заказчика как работодателя. Разработчика или владельца программного обеспечения как посредника между 2 первыми категориями.

Другие особенности, которые определяют, что занятость платформенная:

Заказы выполняются через ресурс в интернете. Целью работы считается решение задачи за денежное вознаграждение. Задание выполняется внештатными сотрудниками компании или частного лица, передается по договору гражданско-правового характера стороннему специалисту или на аутсорсинг. Все задание разбивается на отдельные этапы и подэтапы. Работа выполняется по запросу.

Принцип работы платформенной занятости

Он состоит в следующем:

Компания-агрегатор создает программное обеспечение и интегрирует его в интернет-страницу. Заказчик заходит в него через браузер или мобильное приложение и оставляет заявку. Исполнитель находит на платформе подходящее ему предложение бронирует его.

В заявке заказчик указывает:

состав заказа,

сумму вознаграждения,

сроки выполнения.

Перед тем как подтвердить заявку, заказчик переводит на счет агрегатора денежный взнос. Он будет гарантией оплаты проделанной работы.

Взаимодействие между исполнителем и заказчиком на платформенных агрегаторах строится по 2 схемам:

Системе предложений, когда работник получает фиксированную сумму за свой труд. Он может согласиться с ним и взять заказ. Если считает, что его работа стоит больше, то выбирает другое приглашение к сотрудничеству. Соревновательному механизму, когда заказчики конкурируют между собой за исполнителя. Заказчики стараются предложить исполнителю большую оплату за его труд.

Понятия и термины, связанные с платформенной занятостью

В правовом поле с платформенной занятостью пока нет полной ясности. Но среди владельцев агрегаторов, заказчиков и исполнителей появились понятия, характеризующие новые трудовые отношения.

Например, гиг-экономика. Термин иногда используют для обозначения платформенной занятости. Он появился от английского слова gig, которым называли концерты артистов, находящихся на гастролях. Отрасль, в которой исполнителей нанимают на разовые работы, обозначили как gig economy.

Платформой называют программное обеспечение и интернет-портал, созданный для медиации рынка услуг. Его задача — коммуникация между заказчиком, который не считается прямым работодателем, и исполнителем. Но у работников и законодателей часто возникают вопросы к платформам по поводу охраны труда, выполнения налогового законодательства, социальных выплат.

Работники платформы, или люди, получающие через нее заказ и доход. В правовом поле европейских государств их труд регулируется и контролируется через цифровые ресурсы. В России их можно отнести к самозанятым, наемным сотрудникам, получающим заказы от платформы.

Прекаризацией трудовых отношений называют переход от долгосрочной постоянной работы к временным, нестабильным формам занятости. Это проявляется в неполной оплате труда, потере социальных гарантий, зависимости от работодателя.

Уберизацией называют переход от постоянных трудовых отношений к платформенным. Термин происходит от названия службы такси Uber, которая пришла к приему заказов через агрегатор.

Чем отличается от самозанятости

Самозанятость, или налог на профессиональный доход в виде эксперимента появилась в российской экономике в 2019 году. Ее регулирует Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Целью такого нововведения был вывод из тени предпринимателей, которые получают небольшой доход и работают без регистрации ИП и ООО.

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Условиями самозанятости стали:

Отсутствие наемных работников;

Самостоятельное производство товаров или оказание услуг;

Годовой доход не более 2,4 млн рублей;

Вид бизнеса, не входящий в список запрещенных.

Самозанятому нельзя:

Продавать алкоголь и другие подакцизные товары с обязательной маркировкой.

Перепродавать продукцию не своего изготовления.

Реализовать имущественные права.

Добывать и продавать полезные ископаемые.

Доставлять товары без кассы и выдачи чека.

Эти положения относятся и к работникам, которые сотрудничают с интернет-агрегаторами.

Различия между самозанятыми и платформенными исполнителями состоят в налоговом регулировании. Первые обязаны платить НПД в размере 4% от прибыли, полученной от физического лица, и 6% от дохода, который принесла ему компания.

При платформенной занятости налоговое регулирование лежит на агрегаторе. Сами исполнители налоги не платят даже в том случае, если их доход полностью зависит от платформы. Такие работники почти никогда не переходят в категорию самозанятых.

Плюсы и минусы работы на платформе

Польза платформенной занятости для экономики заключается в том, что она увеличивает занятость и способствует росту доходов. В некоторых отраслях создает более половины рабочих мест.

На ее основе развиваются наукоемкие производства, которые пользуются результатами труда профессионалов, живущих в других областях России и за рубежом. Конкуренция между платформами дает возможность развиваться молодым ученым и предпринимателям.

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Как оформить неполный рабочий день

Сотрудники, использующие платформенные трудовые отношения, сами регулируют продолжительность своего рабочего дня, поэтому в освободившееся время могут получить дополнительное образование. Студенты, наоборот, часто совмещают учебу с работой по профилю, становясь специалистами, даже не имея диплома.

Пенсионеры и люди с ограничениями по здоровью тоже часто прибегают к платформенной занятости. На агрегаторах им доступна работа на неполный день, на дому. Большое значение такое предпринимательство имеет для мам в декрете, инвалидов и пенсионеров.

Недостаток платформенной занятости для экономики — слабый налоговый контроль. В законах отсутствует регулирование трудовых отношений в этом виде бизнеса.

Исполнителям платформенная занятость дает такие преимущества:

свободный график работы,

большое количество заказов,

быструю и своевременную оплату за выполнение задания.

Недостатками работники называют:

финансовую нестабильность;

отсутствие социальных гарантий (пенсии, больничных, оплачиваемого отпуска);

высокую конкуренцию;

невозможность выбора условий труда.

Для заказчиков достоинством платформенной занятости становится получение товара или услуги в назначенное время. Кроме того, в компаниях уменьшается нагрузка на профильные подразделения, упрощается документооборот, ускоряются денежные расчеты с исполнителем.

Для агрегаторов платформенная занятость характеризуется такими недостатками:

большой текучкой кадров,

отсутствием четкого законодательного регулирования,

невысокой мотивацией исполнителей,

неопределенностью несения рисков в случае невыполнения работы.

Как регулируется законом

Платформенное трудоустройство — новая сфера экономики, которую начали законодательно регулировать:

С декабря 2023 года работают поправки в Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ». В марте 2024 года депутаты Государственной думы разработали законопроект «О платформенной занятости».

Сейчас в России действуют понятия самозанятости и платформенных работников. Последние приравнены в правах к штатному персоналу и сотрудникам, работающим по договору гражданско-правового характера. Если они платят налоги, то получают право на оплату больничного листа.

Новый законопроект ставит следующие цели:

Создать реестр цифровых ресурсов с обязательной регистрацией каждой платформы.

Обязать агрегаторы решить проблемы с порядком оплаты труда исполнителей.

с порядком оплаты труда исполнителей. Создать условия для того, чтобы платформенные работники добровольно делали социальные взносы.

Сформировать для заказчиков рейтинг зарегистрированных исполнителей.

Учредить порядок урегулирования споров между работниками и работодателями.

Усовершенствовать механизмы сбора налогов.

Создать совет агрегаторов с обязательным участием учредителей платформ.

Если законопроект будет принят, то следить за его выполнением будут сотрудники Роскомнадзора.

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